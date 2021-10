Las audiencias de ‘Operación Triunfo’ a lo largo de sus veinte años de historia

El 22 de octubre de 2001, arrancó en La 1 de Televisión Española ‘Operación Triunfo‘, un concurso musical con Carlos Lozano al frente, que llegaba de la mano de Gestmusic y terminó convirtiéndose en todo un fenómeno en España a lo largo de sus casi cuatro meses de emisión, entre finales de octubre de 2001 y principios de febrero de 2002. A través de un total de quince galas, aquella primera edición firmó una media de 6.947.000 espectadores, consiguiendo un share medio de 43,3%, aunque no tuvo un inicio tan exitoso: las dos primeras galas rondaron a la mitad de dicha cifra.

A lo largo de sus once ediciones, el formato ha dejado tras de sí momentos memorables y concursantes inolvidables para muchos de sus seguidores. Una trayectoria que, sin embargo, ha ido variando con el paso del tiempo, lo que se ha visto reflejado en las audiencias que, a lo largo de sus veinte años de recorrido, ha ido cosechando ‘Operación Triunfo’, tanto durante sus ediciones en Televisión Española, como en su época como parte de la programación de Telecinco. Por ello, en FormulaTV repasamos cómo ha funcionado el talent musical a lo largo de sus distintas temporadas, teniendo en cuenta sus circunstancias.

1 ‘OT 2001’

‘OT 2001’

El lunes 22 de octubre de 2001 arrancó en la principal cadena pública ‘Operación Triunfo’, con los primeros dieciséis concursantes encargados de inaugurar el formato y convivir en la famosa Academia. Por entonces, los espectadores se repartían en pocas cadenas televisivas en abierto, comparadas con la actualidad: las dos públicas, La 1 y La 2; Antena 3 y Telecinco. El talent show tuvo que hacer frente entonces al «Gran cine» del principal canal de Atresmedia, mientras que la cadena de Mediaset apostaba por entonces por emitir la serie ‘Periodistas‘ los lunes.

Las dos primeras semanas de ‘Operación Triunfo’ no lograron superar los tres millones de espectadores, con un 22,1 y un 23% de share, respectivamente. Sin embargo, su tercera gala, que trajo consigo la primera expulsión de la edición, que resultó ser la de Geno Machado, disparó la audiencia: la cita reunió a 4.950.000 espectadores, con un 33,3% de cuota de pantalla. Un notable cambio de tendencia que arrebató el liderazgo a la ficción de Telecinco y que supuso el punto de partida de lo que se terminó convirtiendo en un fenómeno televisivo, cuyas cifras de audiencia se fueron superando prácticamente semana a semana, hasta una final que coronó a Rosa López como la primera ganadora del formato ante 10.017.000 espectadores y un 68%.

De ese modo, el talent show se colocó entre las emisiones no deportivas más vistas de la historia de la televisión en España, mientras sus dos rivales trataban de rascar algo de audiencia, en vano, a lo largo de sus casi cuatro meses de emisión. Así, Telecinco decidió mantener ‘Periodistas’ «mientras no baje del veinte por ciento», al mismo tiempo que Antena 3 recurrió a populares films como «Torrente«, «Full Monty» o «La jungla de cristal 2«, sin éxito. En cuanto la ficción de Mediaset concluyó a comienzos de enero de 2002, Telecinco probó suerte con ‘El comisario‘, la cual fue retirada dos semanas después ante el éxito arrollador del formato de Televisión Española.

El impacto llegó hasta el punto de que, una semana antes de la gran final, ni Antena 3 ni Telecinco lograron superar el 10% de share tras programar sendas sesiones de cine, al contrario que ‘Operación Triunfo’, que se coronó con un enorme 59,8%, ante más de diez millones de espectadores, cantidad que no había sido alcanzada por ningún programa de entretenimiento desde diciembre de 1997. La popularidad del formato, además, tuvo su impacto en la segunda cadena pública, donde se emitían los resúmenes, ante la ausencia de un canal 24 horas: los 101 boletines diarios que se emitieron en La 2 reunieron una media de un 19,6% y 3,1 millones de espectadores, 7,6 puntos por encima de la cifra que solía alcanzar el canal antes de la llegada del talent show. El efecto fue aún más notable cuando los resúmenes desaparecieron tras concluir la edición y la audiencia de la segunda cadena cayó a un 8,5%, con apenas 1,2 millones de espectadores.

Audiencias de ‘OT 2001’ en La 1 Nº programa Fecha Espectadores Share Gala 0 22/10/2001 2.734.000 22,1% Gala 1 29/10/2001 2.780.000 23,0% Gala 2 05/11/2001 4.950.000 33,3% Gala 3 12/11/2001 5.112.000 33,6% Gala 4 19/11/2001 5.857.000 38,1% Gala 5 26/11/2001 6.006.000 38,5% Gala 6 03/12/2001 6.471.000 41,3% Gala 7 10/12/2001 6.767.000 42,5% Gala 8 17/12/2001 6.943.000 44,8% Gala de Navidad 23/12/2001 6.970.000 50,8% Gala 9 Repesca 07/01/2002 7.756.000 47,9% Gala 10 14/01/2002 7.578.000 47,2% Gala 11 21/01/2002 8.888.000 54,0% Gala 12 28/01/2002 9.528.000 56,7% Gala 13 04/02/2002 10.017.000 59,8% Gala 14 Final 11/02/2002 12.873.000 68,0% Media Octubre – Febrero 6.947.000 43,3%

2 ‘OT 2002’

‘OT 2002’

Tras el éxito arrollados de la primera edición del formato, Televisión Española recuperó ‘Operación Triunfo’ el 7 de octubre de 2002, tan solo ocho meses después de que concluyera su predecesora. Sin embargo, aunque comenzó con unos datos más notables que la primera temporada, lo cierto es que no alcanzó las cifras que esta había obtenido en su etapa debut: su mejor dato lo obtuvo en su final, el 27 de enero de 2003, cuando cosechó un 47,9% con 7.764.000 espectadores que disfrutaron de la victoria de Ainhoa Cantalapiedra, 7,7 puntos por encima de su segundo mejor dato, obtenido en la Gala 1, que reunió 5.812.000 espectadores.

Lozano repetía entonces como presentador, con el mismo plantel de profesores en la Academia, con Nina de nuevo como directora del centro. A pesar de no haber cambios en este aspecto, el programa perdía 7,1 puntos con respecto a su predecesora, a lo largo de sus quince galas, una menos que la edición previa, al obtener un 36,4% de audiencia media y, de hecho, ninguna de las galas, aparte de la final, logró superar los seis millones de espectadores.

En medio de este bajón, cadenas como Telecinco acertaron con sus apuestas, al situar frente al formato la serie estadounidense ‘CSI: Las Vegas‘, con la que lograron mantenerse fuertes a pesar del éxito previo de ‘Operación Triunfo’. Mientras, Antena 3 pasaba por una floja época en la que incluso vio superada su media diaria de share, en algunas jornadas, por las cadenas autonómicas. Un detalle que llama la atención frente al éxito de las dos apuestas de sus principales rivales, que incluso lograban situarse como lo más visto del día, como sucedió en la gala 14 que se emitió a mediados de enero de 2003, cuando el talent show congregó a 5.481.000 espectadores, con 36,7%.

Audiencias de ‘OT 2002’ en La 1 Nº programa Fecha Espectadores Share Gala 0 07/10/2002 5.648.000 39,1% Gala 1 14/10/2002 5.812.000 40,2% Gala 2 21/10/2002 5.633.000 33,1% Gala 3 28/10/2002 5.163.000 37,1% Gala 4 06/11/2002 5.592.000 32,6% Gala 5 11/11/2002 5.291.000 34,5% Gala 6 18/11/2002 5.443.000 35,9% Gala 7 25/11/2002 5.485.000 36,6% Gala 8 02/12/2002 5.267.000 34,9% Gala 9 Repesca 09/12/2002 5.370.000 34,2% Gala 10 16/12/2002 5.168.000 33,2% Gala 11 06/01/2003 5.168.000 32,7% Gala 12 13/01/2003 5.481.000 36,7% Gala 13 20/01/2003 5.625.000 35,1% Gala 14 Final 27/01/2003 7.764.000 47,9% Media Octubre – Enero 5.584.000 36,4%

3 ‘OT 2003’

‘OT 2003’

El 29 de septiembre de 2003, arrancó la tercera edición de ‘Operación Triunfo’ en Televisión Española, que ya confirmó el declive del formato ante la audiencia: su máximo tuvo lugar en su segunda gala, donde las primeras nominaciones lograron un 29,3% y 4.025.000 espectadores. Unos datos que no sacaron mucha diferencia con respecto a la final, pero que convertían a ‘OT 3’ en la primera temporada cuya final no lograba superar el resto de galas, de las cuales solo dos superaron los cuatro millones de espectadores y ninguna de ellas alcanzó el 30% de share.

Sin embargo, a pesar de que ‘OT 3’ obtuvo su mejor dato en su segunda cita semanal, el formato de Getsmusic ocupó el segundo lugar de la noche, por detrás del 31,5% de «Torrente 2: Misión Marbella«, lo que ya adelantaba los «flojos» datos del talent en su nueva edición. Un signo claro del pinchazo del formato a ojos de la organización es el número de galas con el que contó la temporada, un total de trece, frente a las dieciséis citas que pudieron disfrutar los fans de la primera edición. El boom del formato incluso se alargó más allá de la época navideña, suerte que no corrió ‘OT 3’: la edición concluyó a las puertas de las fiestas, el 21 de diciembre de 2003, cuando 3.914.000 espectadores, con un 28,4%, presenciaron la victoria de Vicente.

Todo ello, mientras Telecinco volvía a confiar en la fuerza de ‘CSI: Las Vegas’, que de nuevo mantuvo el pulso con ‘Operación Triunfo’ y hasta consiguió superar en share algunas de sus emisiones. De esa forma, la edición solo cosechó una media de 22,5% y 3.412.000 espectadores, perdiendo alrededor de 14 puntos y dos millones de espectadores con respecto a su predecesora. Unos datos que condenaron el futuro del formato en Televisión Española, puesto que su desgaste evidente no invitaba a continuar y, de hecho, Gestmusic optó por dejar descansar el programa un tiempo, antes de tratar de recuperarlo.

Audiencias de ‘OT 2003’ en La 1 Nº programa Fecha Espectadores Share Gala 0 29/09/2003 3.835.000 26,4% Gala 1 06/10/2003 4.025.000 29,3% Gala 2 13/10/2003 3.758.000 27,4% Gala 3 20/10/2003 3.155.000 23,1% Gala 4 27/10/2003 3.962.000 28,8% Gala 5 03/11/2003 3.588.000 24,6% Gala 6 10/11/2003 3.105.000 20,4% Gala 7 17/11/2003 3.475.000 23,2% Gala 8 24/11/2003 4.095.000 27,0% Gala 9 01/12/2003 3.995.000 26,5% Gala 10 08/12/2003 3.449.000 24,8% Gala 11 15/12/2003 3.147.000 22,4% Gala 12 Final 21/12/2003 3.914.000 28,4% Media Septiembre – Diciembre 3.412.000 22,5%

4 ‘OT 2005’

‘OT 2005’

El 30 de junio de 2005, año y medio después de que Televisión Española se rindiera con ‘Operación Triunfo’, Telecinco estrenó el formato a las puertas del verano, con una gala inaugural a cargo de Jesús Vázquez, que ya arrancó con mucho mejor pie que dos de sus predecesoras: reunió a 4.841.000 espectadores y 36,1%, solo superada por el estreno de ‘OT 2002’. Por entonces, el formato superaba en nueve puntos y un millón de espectadores al debut de ‘OT 2003’, teniendo que batirse con rivales como ‘Perdidos‘, en La 1, serie que lograba por entonces el segundo lugar, mientras que las apuestas de Antena 3 como ‘Sin rastro‘ y ‘24‘, llegaban a quedar incluso por detrás de las autonómicas.

La buena acogida de ‘Operación Triunfo’ en Telecinco fue, además, aprovechada por la cadena, quien enganchó el tirón del formato para contagiárselo a ‘Crónicas marcianas‘, donde se realizaban conexiones con la Academia e incluso recibían a los concursantes, entre otras estrategias. De esa forma, el formato obtuvo una audiencia media de 4.847.000 espectadores con un 37,6%, lo que suponía una mejora de quince puntos con respecto a la última edición que se emitió en la cadena pública y millón y medio de espectadores. Todo ello, tras un lavado completo de cara del formato, cuya Academia pasó a manos de Kike Santander, mientras que Noemí Galera pasó a formar parte del jurado, papel que ostentó hasta la última edición del talent en Telecinco, entre otros cambios notables.

En cuanto al máximo de la temporada, ‘OT 2005’ alcanzó su pico en la final que convirtió a Sergio Rivero en el vencedor ante 6.745.000 espectadores y 41,6% de share, después de que la Gala 10, en la que la expulsión de Sandra Polop cosechó un 42,9%, con 5.573.000 espectadores. Por entonces, en el cierre de la edición, Telecinco enfrentó al talent con apuestas como ‘Cuéntame cómo pasó‘, que ocupó el segundo puesto, y ‘Sin trasto’, en Antena 3, que se llevó el bronce, la primera con un 24,7% y 4.521.000, y la segunda con un 17,1% y 3.199.000. Todo ello, tras un recorrido en el que solo dos de las galas quedaron por debajo del 35%, mientras que solo esas dos citas mencionadas superaban el 40% de cuota de pantalla.

Audiencias de ‘OT 2005’ en Telecinco Nº programa Fecha Espectadores Share Gala 0 30/06/2005 4.841.000 36,1% Gala 1 07/07/2005 4.116.000 32,4% Gala 2 14/07/2005 4.321.000 36,2% Gala 3 21/07/2005 4.443.000 37,2% Gala 4 28/07/2005 4.543.000 37,8% Gala 5 04/08/2005 4.423.000 39,5% Gala 6 11/08/2005 4.334.000 39,9% Gala 7 18/08/2005 4.036.000 36,3% Gala 8 25/08/2005 4.400.000 38,6% Gala 9 01/09/2005 5.089.000 39,9% Gala 10 08/09/2005 5.573.000 42,9% Gala 11 15/09/2005 5.086.000 37,2% Gala 12 22/09/2005 4.572.000 30,2% Gala 13 29/09/2005 5.609.000 37,7% Gala 14 06/10/2005 5.424.000 36,8% Gala 15 Final 13/10/2005 6.745.000 41,6% Media Junio – Octubre 4.847.000 37,6%

5 ‘OT 2006’

‘OT 2006’

‘OT 2006’ inició su emisión el 8 de octubre de 2006, con un panorama televisivo cambiante tras el nacimiento de cadenas como Cuatro, laSexta, Nova o Neox, que multiplicaban la oferta disponible de cara a los espectadores. Por ello, ya en su estreno, la edición perdió casi nueve puntos con respecto al debut de ‘OT 2005’, al lograr un 27,0%, con 4.171.000 espectadores, casi 700.000 menos que entonces. El regreso de ‘Operación Triunfo’ tuvo que hacer frente a opciones como el cine de La 1, segunda opción con cinco puntos menos, y la reposición de ‘Aquí no hay quien viva‘, que quedó incluso once puntos por debajo en Antena 3 en la noche de emisión de la Gala 1, con las primeras nominaciones del formato.

En esta ocasión, el formato incluyó diecisiete galas, puesto que Telecinco optó por dividir la final en dos entregas que se emitieron en dos días consecutivos, el 25 y el 26 de enero de 2007: la primera cita logró un 29,3% y 4.692.000, mientras que la segunda vivió la victoria de Lorena Gómez ante un 28,8% y 4.833.000 espectadores, solo por delante de la audiencia que cosechó la despedida de ‘OT 3’. Sin embargo, fue la expulsión de Saray Ramírez, una gala antes de la final partida, la que obtuvo el mejor dato de cuota de pantalla de la temporada: un 31,8%, aunque la última entrega fue la que reunió el mayor número de espectadores en toda la edición.

A pesar del evidente cambio de tendencia en su share, ‘OT 2006’ logró liderar en el 94% de sus emisiones en prime time, es decir, 16 de sus 17 galas fueron líderes en share, reuniendo una media de 4.312.000 espectadores y 26,9%, casi nueve puntos por debajo de lo que alcanzó ‘OT 2005’. Asimismo, tan solo cuatro de las galas quedaron por debajo de los cuatro millones de espectadores, marcando distancias de hasta 12,3 y 8,7 puntos con respecto a Antena 3 y La 1 de Televisión Española, respectivamente.

Audiencias de ‘OT 2006’ en Telecinco Nº programa Fecha Espectadores Share Gala 0 08/10/2006 4.171.000 27,0% Gala 1 15/10/2006 3.718.000 24,5% Gala 2 22/10/2006 3.762.000 25,1% Gala 3 29/10/2006 3.379.000 24,0% Gala 4 05/11/2006 4.149.000 25,3% Gala 5 12/11/2006 4.339.000 26,1% Gala 6 19/11/2006 4.523.000 28,6% Gala 7 26/11/2006 4.722.000 27,3% Gala 8 03/12/2006 4.492.000 27,2% Gala 9 10/12/2006 4.693.000 27,9% Gala 10 17/12/2006 4.827.000 29,5% Gala 11 28/12/2006 3.700.000 22,5% Gala 12 04/01/2007 4.018.000 23,8% Gala 13 11/01/2007 4.435.000 28,4% Gala 14 18/01/2007 4.782.000 31,8% Gala 15 25/01/2007 4.692.000 29,3% Gala 16 Final 26/01/2007 4.833.000 28,8% Media Octubre – Enero 4.312.000 26,9%

6 ‘OT 2008’

‘OT 2008’

Telecinco recuperó el formato más de un año después de que concluyera ‘OT 2006’, en abril de 2008, cuando ‘Operación Triunfo’ inició una nueva etapa que se alargó a lo largo de 16 galas, hasta el mes de julio. Su debut el 8 de abril logró reunir a 3.784.000 espectadores, con un 26,4% de share, aunque fue en la segunda gala donde el formato alcanzó su mínimo de temporada, con un 22,9% y 3.131.000 espectadores. Por entonces, los rivales a batir en la gala inaugural fueron la sexta temporada de ‘Los hombres de Paco‘, en Antena 3, y el cine de Televisión Española, que quedaron a unos cuatro y dieciséis puntos, respectivamente, del indiscutible liderazgo del formato presentado por Vázquez.

Desde entonces, ‘OT 2008’ logró seguir una cierta progresión ascendente en sus audiencias, hasta que su final, celebrada el 22 de julio, obtuvo máximo de temporada con un 34,4% y 4.284.000 de espectadores que disfrutaron de la victoria de Virginia Maestro, tras varios meses en los que la ficción de Antena 3 ocupaba en muchas ocasiones el segundo puesto, con diferencias de hasta diez puntos, mientras que apuestas como ‘House‘, en Cuatro, lograron incluso colarse en el pódium con la medalla de bronce. Eso supuso que el punto final de la edición de 2008 superó en 5,6 puntos la final de su predecesora, aunque fue la segunda final menos vista en cuanto a número de espectadores, por detrás de los cerca de cuatro millones que estuvieron pendientes de la despedida de la tercera edición.

Con estos datos, ‘OT 2008’ logró ser líder en todas sus emisiones en prime time, con una media de 3.830.000 espectadores y 26,9% de share, hasta el punto de que diez de sus dieciséis galas ocuparon el primer puesto en el ranking de los espacios televisivos más vistos de la jornada. Mientras, ‘El chat de OT‘ también se vio beneficiado por el éxito del talent show, congregando en su cita semanal tras las galas una media de 1.122.000 espectadores y un 28,3% de share, el triple que La 1 de Televisión Española, con 9,5% y 378.000 y casi diez puntos por encima de Antena 3, que promediaba un 18,6% y 738.000 espectadores. Incluso antes de las galas, Telecinco emitía entregas sobre la fase de selección que alcanzaron una buena media de 19,7% y 3.406.000 espectadores.

Audiencias de ‘OT 2008’ en Telecinco Nº programa Fecha Espectadores Share Gala 0 08/04/2008 3.784.000 26,4% Gala 1 15/04/2008 3.131.000 22,9% Gala 2 22/04/2008 3.773.000 23,7% Gala 3 29/04/2008 3.582.000 22,6% Gala 4 06/05/2008 3.794.000 25,9% Gala 5 13/05/2008 3.863.000 25,7% Gala 6 20/05/2008 3.922.000 25,9% Gala 7 27/05/2008 4.074.000 26,5% Gala 8 03/06/2008 4.137.000 26,9% Gala 9 10/06/2008 4.220.000 28,3% Gala 10 17/06/2008 4.061.000 29,1% Gala 11 24/06/2008 3.918.000 29,4% Gala 12 01/07/2008 3.605.000 27,0% Gala 13 08/07/2008 3.475.000 26,9% Gala 14 15/07/2008 3.753.000 29,4% Gala 15 Final 22/07/2008 4.284.000 34,4% Media Abril – Julio 3.830.000 26,9%

7 ‘OT 2009’

‘OT 2009’

‘OT 2009’ sucedió a sus precursores en Telecinco a partir del 29 de abril de 2009, cuando el talent show inauguró su nueva etapa con un 22,0% de share y 3.197.000 espectadores, cifras que terminaron convirtiéndose en su máximo de temporada tras un total de catorce galas. De hecho, el mínimo de la edición se alcanzó en la semifinal, el 19 de julio de 2009, cuando solo un 15,6% y 1.894.000 espectadores presenciaron la expulsión de Patricia Navarro y Ángel Capel antes de la cita en la que, apenas dos días más tarde, Mario Álvarez se alzó como ganador ante 2.268.000 espectadores, con un 19,0%.

Con Àngel Llàcer repitiendo por segunda vez consecutiva como director de la Academia, el talent show inauguró su andadura con David Bisbal como padrino, lo que bastó para que el formato superase en tres puntos a la final individual de ‘Fama a bailar‘, en Cuatro; mientras que la tercera opción de la noche fue la octava temporada de ‘Los hombres de Paco’, a la que el formato de Telecinco aventajó entonces con diez puntos. El descenso notable en los datos de audiencia de una gala a la siguiente, además, animó a Telecinco a cambiar las galas semanales de día a partir de la quinta gala, a mediados de junio.

Dicho movimiento, no obstante, no evitó que las audiencias siguieran cayendo frente a rivales como ‘El internado: Laguna negra‘, por entonces líder habitual de las noches de los martes; los especiales de ‘Los mejores años‘ en La 1 o la recta final de temporada de ‘House’ en Cuatro. De hecho, el formato de Televisión Española fue el más perjudicado con el traslado de ‘OT 2009’, que no pudo vencer la fuerza de la serie de Antena 3, al mismo tiempo que el programa de Telecinco bajó por tercera vez del 20% de cuota de pantalla. Una cifra que ya no logró recuperar ni en su final, la cual se convirtió en la menos vista de la historia del programa entre sus siete ediciones, superada por algo más de nueve puntos y más de millón y medio de espectadores por el cierre de ‘OT 3’, en sexta posición en el ranking.

Audiencias de ‘OT 2009’ en Telecinco Nº programa Fecha Espectadores Share Gala 0 29/04/2009 3.197.000 22,0% Gala 1 06/05/2009 2.792.000 20,1% Gala 2 13/05/2009 2.265.000 15,7% Gala 3 20/05/2009 2.900.000 20,1% Gala 4 27/05/2009 2.500.000 19,4% Gala 5 03/06/2009 2.923.000 21,3% Gala 6 09/06/2009 2.917.000 19,3% Gala 7 16/06/2009 2.526.000 17,2% Gala 8 23/06/2009 2.057.000 17,8% Gala 9 30/06/2009 2.317.000 16,9% Gala 10 07/07/2009 2.206.000 17,1% Gala 11 14/07/2009 2.360.000 19,5% Gala 12 19/07/2009 1.894.000 15,6% Gala 13 Final 21/07/2009 2.268.000 19,0% Media Abril – Julio 2.509.000 18,6%

8 ‘OT 2011’

‘OT 2011’

A pesar del declive que sufrió ‘OT 2009’ a lo largo de sus semanas de emisión, Telecinco decidió recuperar el formato año y medio después, a principios de 2011, cuando Pilar Rubio, que ya había formado parte del equipo de anteriores ediciones, pasó a situarse al frente del programa como presentadora, tomando el testigo de Vázquez. ‘OT 2011’ comenzó a calentar motores no solo anunciando el fichaje de la madrileña, sino también incluyendo novedades como las galas temáticas o la «habitación de castigo», y eliminando clásicos como el «favorito del público». Además, Nina recuperó su puesto como directora de la Academia, pero nada de lo que se anunció logró evitar que la edición arrancara con el peor estreno de toda su historia: 17,3% y 2.778.000 espectadores.

De hecho, el talent show fue superado por el cine de La 1, cuya emisión de «Déjà vu» reunión a 4.362.000 espectadores, con un 22,1%, mientras que el regreso de ‘Los protegidos‘ en Antena 3 se quedó a menos de dos puntos de quedar por encima al estreno de ‘OT 2011’. La situación del talent show no mejoró en su segunda gala, una semana después, cuando solo cosechó un 13,7% y 2.180.000, mínimo histórico de la historia del formato que sobrepasó en las dos siguientes galas, cuando la edición cayó hasta el 12%, con 1.961.000 espectadores. No obstante, fue la Gala 4 la que reunión el menor número al situarse en 1.939.000 (13,0%), en el mismo día en el que Telecinco cambió la cita semanal habitual de los domingos al lunes, sin éxito, a raíz de su deseo de evitar hacer frente a los Premios Goya que tuvieron lugar el 13 de febrero de 2011.

Dicho cambio lo llevó a enfrentarse a ‘El barco‘, en Antena 3, y ‘14 de abril. La República‘, en La 1. Dos duros rivales frente a los que, aunque el talent show subió un punto con respecto a la anterior gala, quedó casi seis por debajo de la ficción de Antena 3, mientras que la apuesta de la cadena pública le sacaba tres puntos de ventaja. Ante el vertiginoso descenso de ‘OT 2011’, mientras apuestas como ‘Los protegidos’ en Antena 3 o ‘El club de la comedia‘ en laSexta se mantenían constantes y fuertes en las noches de los domingos, un día después de su cambio de jornada, Telecinco confirmó la cancelación del formato, que se despidió definitivamente el 20 de febrero, poco más de un mes después de iniciar su andadura, con una despedida en la que el formato contó con integrantes veteranos de otras ediciones.

La así victoria «precipitada» de Nahuel logró un 14,7% y 2.576.000, tan solo dos décimas por encima de ‘Los protegidos’, tras un recorrido de tan solo seis galas en las que la edición cosechó un 13,9% y 2.282.000 de media. Así, a pesar de sus malos datos con respecto a sus predecesoras, la edición llegó a su punto final logrando un mayor número de espectadores que el desenlace de ‘OT 2009’, aunque su cuota de pantalla fue la menor de la historia del formato. Una noche en la que, además, ‘Los protegidos’ sobrepasó de nuevo al programa de entretenimiento en cuanto a número de espectadores, al atraer a 2.912.000 y 14,5%, tan solo tres décimas por debajo del formato de Telecinco.

Audiencias de ‘OT 2011’ en Telecinco Nº programa Fecha Espectadores Share Gala 0 16/01/2011 2.778.000 17,3% Gala 1 23/01/2011 2.180.000 13,7% Gala 2 30/01/2011 2.287.000 12,7% Gala 3 06/02/2011 1.961.000 12,0% Gala 4 14/02/2011 1.939.000 13,0% Gala 5 Final 20/02/2011 2.576.000 14,7% Media Enero – Febrero 2.282.000 13,9%

9 ‘OT 2017’

‘OT 2017’

El varapalo que recibió ‘Operación Triunfo’ en 2011 provocó que incluso sus responsables quisieran recuperar el formato a corto o medio plazo. De hecho, hasta que ‘OT. El reencuentro‘, a finales de 2016, no volvió a traer de nuevo el programa Televisión Española, apenas se habló hasta entonces de la posibilidad de recuperarlo, después de que las entregas del documental acumulasen un 22,7% de media con 3.927.000, incluyendo el concierto que se emitió como cierre a finales de octubre de 2016.

Con dicho trampolín como punto de partida, en marzo de 2017 se dio a conocer que Gestmusic había comenzado a negociar con Televisión Española el regreso del formato. Un deseo que se hizo realidad seis meses más tarde, un año después de que ‘OT. El reencuentro’ cosechara sus buenos datos de audiencia, en esta ocasión, con Roberto Leal como encargado de las galas y Noemí Galera como directora de la Academia. De ese modo, el 23 de octubre, ‘Operación Triunfo’ regresó a su cadena original en medio de una gran expectación que se tradujo en un 19,0% y 2.558.000, frente a rivales como ‘La que se avecina‘, la cual anotó un 17,6% y 2.556.000 espectadores.

Con esas cifras inaugurales, el formato de Gestmusic se quedaba en el penúltimo puesto en la historia del formato, superando solo al debut de ‘OT 2011’, en medio de una época en la que la televisión cuenta con una gran oferta en cuanto a cadenas, al igual que los servicios de streaming y las emisiones online comienzan a tener cada vez un mayor peso, por lo que ese punto de partida no era nada desdeñable. De hecho, la edición fue mejorando sus datos poco a poco, de semana en semana, con alguna excepción, hasta una final que alcanzó el máximo de temporada con 30,8% y 3.925.000 espectadores con la victoria de Amaia Romero, y que se coronó como la despedida del talent show más vista desde ‘OT 2008’.

El regreso del programa a la cadena pública situó a la gala final como la quinta más vista de la historia de ‘Operación Triunfo’, entre las nueve ediciones que se habían desarrollado hasta la fecha. Un broche de oro para una temporada que cosechó una media de 19,7% de share y 2.549.000 espectadores, marcando su peor resultado en la Gala 2, cuando la expulsión de Lola Índigo reunió a 1.859.000 espectadores y un 15,5%, frente al liderazgo de ‘La que se avecina’, que en dicha noche obtuvo seis puntos de ventaja con 3.063.000 espectadores. La ficción de Telecinco fue el gran rival a batir por el formato a lo largo de su emisión, hasta el punto de que ambos alcanzaron cifras en ocasiones muy ajustadas, hasta que el 2018 y los cambios de jornada trajeron consigo otros formatos como ‘El accidente‘, ‘Mi casa es la tuya‘ o ‘Apaches‘, que se vieron ampliamente superados por el talent musical.

Audiencias de ‘OT 2017’ en La 1 Nº programa Fecha Espectadores Share Gala 0 23/10/2017 2.558.000 19,0% Gala 1 30/10/2017 2.051.000 15,9% Gala 2 06/11/2017 1.859.000 15,5% Gala 3 13/11/2017 1.942.000 15,9% Gala 4 20/11/2017 2.042.000 17,2% Gala 5 27/11/2017 2.031.000 17,6% Gala 6 04/12/2017 2.138.000 17,8% Gala 7 11/12/2017 2.313.000 18,5% Gala 8 18/12/2017 2.367.000 18,8% Gala de Navidad 25/12/2017 2.328.000 14,7% Gala 9 02/01/2018 2.574.000 18,3% Gala 10 08/01/2018 2.611.000 19,5% Gala 11 15/01/2018 2.513.000 19,5% Gala 12 22/01/2018 2.763.000 21,7% Gala 13 Final 05/02/2018 3.925.000 30,8% Media Octubre – Febrero 2.549.000 19,7%

10 ‘OT 2018’

‘OT 2018’

Tras el fenómeno que supuso ‘OT 2017’, a mediados de septiembre de 2018, Televisión Española recuperó el formato en una nueva etapa que arrancó con unos datos de audiencia que superaban al debut de su predecesora, aunque no en número de espectadores: la gala inaugural logró un 20,5% y 2.321.000, siendo incluso lo más visto del día, aunque solo superaba a los estrenos de ‘OT 2011’ y ‘OT 2017’. Por entonces, las cadenas rivales como Antena 3 y Telecinco, optaron por enfrentar al concurso con cine, logrando un 7,8% y un 10%, respectivamente. Las cifras de la gala inaugural, sin embargo, no fueron superadas por ninguna de las siguientes citas semanales, ni siquiera la final, en la que Famous se convirtió en el nuevo ganador frente al mismo número de espectadores, con un 19,4% de share.

Al contrario que ‘OT 2017’, la tendencia de ‘OT 2018’ a medida que avanzaban las galas se mantuvo entre un 14,1% y un 17,0%, sin una predisposición clara al alza o a la baja, dados los continuos altibajos que tuvieron lugar a lo largo de sus tres meses de emisión. Ese 14,1%, de hecho, mínimo histórico de la edición, lo alcanzó el programa en su Gala 6, con la expulsión de Damien ante 1.742.000 espectadores, lo que no le arrebató el liderazgo a Televisión Española frente a apuestas como «Pretty Woman» en Telecinco o «Contraband» en Antena 3, en plena noche de Halloween y víspera del festivo de Todos los Santos.

De ese modo, ‘OT 2018’ terminó su emisión con una media de 1.962.000 y 16,4% de cuota de pantalla, en un recorrido en el que sus primeras galas tuvieron que hacer frente a rivales como ‘The Good Doctor‘ en Telecinco, el cine emitido por Antena 3 o Cuatro y ‘Pesadilla en la cocina‘ de laSexta. A excepción de la gala inaugural, el formato de Gestmusic se ha visto eclipsada por el habitual liderazgo de la ficción de Mediaset, e incluso en ciertas ocasiones, la apuesta de laSexta logró congregar un mayor número de espectadores.

Sin embargo, dichas dificultades no se mantuvieron a lo largo de toda la edición, puesto que a partir de la Gala 6 hasta la gran final, ‘OT 2018’ se coronó como líder en todas sus noches de emisión, siendo superada tan solo en dos ocasiones, en número de espectadores, por ‘¿Te lo vas a comer?‘, en laSexta, y obteniendo muy poca diferencia con respecto a los datos de audiencia de ‘La verdad‘, apuesta de Telecinco, que aún así no logró superar sus datos en ninguna de sus noches de rivalidad.

Audiencias de ‘OT 2018’ en La 1 Nº programa Fecha Espectadores Share Gala 0 19/09/2018 2.321.000 20,5% Gala 1 26/09/2018 2.102.000 16,6% Gala 2 03/10/2018 1.875.000 15,8% Gala 3 10/10/2018 2.028.000 17,0% Gala 4 17/10/2018 1.963.000 16,9% Gala 5 24/10/2018 1.902.000 15,9% Gala 6 31/10/2018 1.742.000 14,1% Gala 7 07/11/2018 1.841.000 15,3% Gala 8 14/11/2018 1.886.000 15,3% Gala 9 21/11/2018 1.930.000 16,2% Gala 10 28/11/2018 1.906.000 16,0% Gala 11 05/12/2018 1.888.000 15,3% Gala 12 12/12/2018 1.778.000 15,4% Gala 13 Final 19/12/2018 2.231.000 19,4% Gala de Navidad 26/12/2018 1.793.000 12,7% Media Septiembre – Diciembre 1.962.000 16,4%

11 ‘OT 2020’

‘OT 2020’

‘OT 2020’ es, hasta la fecha, la última edición que se ha emitido en Televisión Española: arrancó el 12 de enero de 2020, reuniendo un 13,0% y 1.824.000 espectadores, algo lejos de los datos que obtuvo esa misma noche ‘El tiempo del descuento‘, que lideró con un 18,1% y 2.182.000 espectadores y fue, de hecho, lo más visto de la jornada. La nueva etapa del talent show de Gestmusic arrancaba así con mal pie y se convertía en el peor estreno de la historia del formato, por detrás del 17,3% que obtuvo ‘OT 2011’, nueve años antes.

La nueva edición perdía hasta siete puntos y medio con respecto al estreno de su antecesora, que además la aventajaba en casi medio millón de espectadores. Desde entonces, el formato mantuvo una cierta tendencia a la baja, anotando su mínimo en su Gala 4, cuando la expulsión de Nick Maylo se quedó con un 10,6% y 1.553.000 espectadores, lo que la convirtió incluso en la cita del talent musical menos vista de su historia, mientras ‘El tiempo del descuento’ lideraba una vez más en Telecinco con un nuevo máximo de 18,5% y 2.272.000. Por entonces, ‘OT 2020’ se vio incluso relegado al tercer puesto, al ser superado por el cine de Antena 3, que marcó un 11,1% y 1.669.000 con «El corazón del mar«.

A mediados de marzo, ‘OT 2020’ se vio abruptamente interrumpida por la irrupción del Coronavirus que, a pesar de las medidas sanitarias que se fueron implementando en la Academia, obligó a Televisión Española a suspender temporalmente el formato ante el inicio de la cuarentena. De ese modo, los concursantes vivieron su última gala el 15 de marzo, antes de regresar a sus casas, para después volver a la Academia dos meses más tarde, experiencia que nunca se había dado en la historia del formato. Así, a finales de mayo de 2020, la edición se retomó en su Gala 10, que reunió un 11,1% y 1.466.000 tras mantener vivo el espíritu, en cierto modo, gracias principalmente a las redes sociales y Youtube. Un regreso que se vio eclipsado por el final en prime time de ‘El secreto de Puente Viejo‘ en Antena 3, el cual obtuvo dos puntos de ventaja y 1.740.000 espectadores.

Con catorce galas a sus espaldas y un parón de dos meses, ‘OT 2020’ concluyó su emisión el 10 de junio de 2020 con una final que congregó a 1.812.000 espectadores en la victoria de Nia Correia, con un 16,1%, el mejor dato de la temporada. En cuanto a la media, el formato se quedó en un 12,2% y 1.653.000 espectadores, datos con los que desbancó a ‘OT 2011’ como la edición menos vista de la historia del programa, aunque hay que tener en cuenta las distintas circunstancias en las que se encontraba una con respecto a la otra. Además, estas cifras suponían que el talent show había perdido hasta 4,2 puntos con respecto a su predecesora y hasta 300.000 espectadores, por lo que no sorprende que, una vez más, los encargados del formato optasen por, al menos, darle un largo respiro.

Audiencias de ‘OT 2020’ en La 1 Nº programa Fecha Espectadores Share Gala 0 12/01/2020 1.824.000 13,0% Gala 1 19/01/2020 1.866.000 12,6% Gala 2 26/01/2020 1.866.000 12,6% Gala 3 02/02/2020 1.736.000 12,3% Gala 4 09/02/2020 1.553.000 10,6% Gala 5 16/02/2020 1.635.000 12,2% Gala 6 23/02/2020 1.430.000 10,7% Gala 7 01/03/2020 1.373.000 11,1% Gala 8 08/03/2020 1.479.000 10,9% Gala 9 15/03/2020 1.863.000 12,7% Gala 10 20/05/2020 1.466.000 11,1% Gala 11 27/05/2020 1.631.000 13,0% Gala 12 03/06/2020 1.571.000 12,6% Final 10/06/2020 1.812.000 16,1% Media Enero – Junio 1.653.000 12,2%