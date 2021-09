Las claves de ‘Mi hija’ para ponerte al día antes de los capítulos finales

El domingo, después del estreno de ‘Infiel’, el nuevo fenómeno internacional de éxito, a las 22:00 horas, Antena 3 emitirá los nuevos capítulos de ‘Mi hija‘, que ya se acerca a su fin.

La vida de Öykü ha dado un giro de 180 grados desde que la conocimos por primera vez. ¿Cómo iba a imaginar la pequeña que después de ser abandonada por su madre y su tía volvería a formar parte de una familia que la quiere con locura?

Su madre no quiso saber nada de ella cuando dio a luz, y creció junto a su tía Zeynep. Sin embargo, cuando esta supo de la enfermedad de la pequeña, no se vio preparada para cuidar de ella y decidió que ya no sería más su tutora legal, dejando a Öykü en la calle, en busca de su padre.

Es en este momento cuando al fin encontraría a la persona con la que volvería a formar una familia, aunque su comienzo fue un tanto dramático.

Öykü llegó a la vida de Demir en un momento complicado en el que acababa de salir de la cárcel y empezaba una vida desde cero.

Demir renegó de ella, no quería afrontar más responsabilidades, y menos cargar con el peso de cuidad a una niña, aunque se tratara de su hija.

Pero la insistencia de la pequeña le caló hondo y pronto se dio cuenta de que Öykü era todo lo que necesitaba para ser feliz, el motivo que arrojaría luz al sendero oscuro por el que hasta ahora había caminado y que tenía que ponerle fin.

Capítulos después, padre e hija han conseguido afianzar una unión que ya se ha vuelto inquebrantable, nada ni nadie los va a poder separar. Incluso la protagonista de ‘Mi hija’ ha encontrado el amor de una madre en Candan, con quien han creado una bonita familia.

Öykü es feliz, pero no puede olvidarse de su enfermedad, que ha vuelto a pasarle factura a pesar de haberse sometido a un trasplante de médula. Su mundo vuelve a tambalearse…

Antes de conocer cómo terminará la historia de Öykü y Demir, y del resto de protagonistas que completan el elenco de la exitosa ficción que arrasa los domingos en prime time, en el vídeo de arriba repasamos las tramas que aún están por cerrarse para que te pongas al día.