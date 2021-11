Las condiciones y detalles que impuso Greta Thunberg para ser entrevistada en ‘Salvados’

Gonzo y el equipo de ‘Salvados‘ tuvieron la oportunidad de viajar a Suecia para entrevistar a la conocida y joven activista. El periodista afirmó en su visita a ‘Zapeando‘ que todo había sido «mucho más fácil» de lo que pensaban: «Se adapta muy bien a las preguntas… Cuando le hacer preguntas que no tienen que ver con el cambio climático, ahí es cuando me sorprendió», narró el periodista.

Greta Thunberg y Gonzo

El periodista señaló la capacidad de Thunberg a la hora de medir: «No hace ataques gratuitos […] Tiene una frase que repite varias veces ‘yo no voy a ser como ellos’«, recalcó. Gonzo afirmó que en dos días no pudo conocerla a fondo, pero lo que pudo percibir «sí que se sale de esa imagen que tenemos de Greta, de persona enfadada, que solo sabe hablar de un tema, que se pone muy tensa, que frunce el ceño. Es una tía bastante sonriente«, contó en ‘Zapeando’.

El presentador también recalcó la madurez de la activista a sus 18 años. «El día que hicimos la entrevista, a las 10 de la mañana, cuando timbran, pensábamos que iba subir con los padres; apareció ella sola en un piso con siete señoras de cuarenta y pico años». Además, hizo hincapié en el sentido del humor de la joven, algo que el equipo no esperaba. «Es una sueca que te dice que le aburre más Ikea que una tarde con políticos», contaba Gonzo entre risas.

En la entrevista, Thunberg también hizo referencia al síndrome de Asperger, al que ella llama «su superpoder». La joven contó al presentador del formato de Producciones del Barrio que es algo que «le ayuda a centrarse en lo que le interesa». «No solo hablamos de cambio climático, hablamos de una persona de 18 años con asperger, que desde los 14-15 es hiperfamosa, que está siendo hiperatacada», explicaba el periodista.

Las condiciones de Greta Thunberg

En su visita al programa, Gonzo desveló las dos condiciones impuestas por la joven activista. Por un lado, «no tener intérprete, ni siquiera traductor simultáneo», por lo que la entrevista se hizo en inglés. En segundo lugar, la grabación debía hacerse en una casa cerca de la suya porque «no quería estar en un sitio público». «Llegó en bicicleta ella sola», contaba el periodista.