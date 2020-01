Las fotografías que anticipan el final de ‘Las chicas del cable’ en Netflix

El camino que emprendieron ‘Las chicas del cable‘ más conocidas de Netflix en el año 2017 está a punto de finalizar. El 14 de febrero la plataforma estrena la primera mitad de la quinta y última temporada de la ficción creada por Ramón Campos y Gema R. Neira y producida por Bambú Producciones. La exitosa producción se despide y lo hace con una tanda en la que se resolverán todas las incógnitas que quedaron abiertas tras el dramático cierre de la cuarta tanda, que anticipaba «la mayor de las tragedias»: la Guerra Civil y que contó con la muerte de una de sus protagonistas.

Rodaje final de ‘Las chicas del cable’

Con un previsible salto temporal, todas las protagonistas deberán afrontar su destino en una tanda que además contará con algunas incorporaciones como la de Denisse Peña o Miguel Diosdado, entre muchos otros. Una tanda que todos los fans de la ficción están deseando ver y cuyo desenlace podría haber revelado por parte de la revista Diez Minutos. La revista ha lanzado una serie de imágenes de unas de las últimas escenas de la temporada, unas fotos que sin duda nos dan mucha información de lo que veremos en los episodios definitivos de la serie y que fueron captadas en la estación madrileña de Algodor, en Aranjuez.

En estas fotos vemos en pleno rodaje a las actrices protagonistas de la historia Blanca Suárez, Ana Polvorosa, Nadia de Santiago y Ana Fernández. Todas se encuentran caracterizadas de sus respectivos personajes y no, no están solas. En la escena que se grabó y fue captada por los paparazzis, vemos a las chicas escapar de la policía franquista. Los grises corren tras ellas e intentan dispararles para terminar con sus respectivas vidas. ¿Lo conseguirán? ¿Será ese su final? Está claro que hasta que el episodio no esté disponible no lo sabremos, pero lo que sí parece claro es que al igual que sucedió en el final de la cuarta temporada, sus vidas estarán en serio peligro y es que deberán seguir escapando de la justicia, tal y como tuvieron que hacer en ese instante, en el que debieron distanciarse para no ser encontradas por los agentes.

Rodaje final ‘Las chicas del cable’

El bonito mensaje de Blanca Suárez

Pero más allá de estas instantáneas, hemos visto otra de ese rodaje pero que en este caso ha compartido la actriz Blanca Suárez. La actriz quiso aprovechar el final del rodaje de la serie para hacer balance y realizar un bonito homenaje a sus compañeras. «He tardado una semana en escribir algo. Hace una semana acabamos para siempre el rodaje de ‘Las chicas del cable’… y es que ese «para siempre» se dice fácil pero se gestiona lento. Hace casi cuatro años comenzamos esta aventura de la mano de Netflix y Bambú sin saber cómo saldría ni hacia dónde éstas mujeres valientes conducirían sus vidas a lo largo de los años 20. Risas, llantos, felicidad, aventuras sorpresa.. Millones de cosas hemos vivido en este tiempo y el final de esta etapa no se puede explicar de mejor manera que con estas fotos«, ha escrito la actriz.

Suárez ha seguido: «Cuatro tipas que se respetan, se quieren, ríen, se abrazan. Que siempre van a estar unidas por algo tan tan grande que al rodar nuestra última secuencia nos miramos y rompimos a llorar y todo acabó con un abrazo fortísimo. Allí, a -5 grados con la respiración entrecortada nos dimos cuenta de que el momento había llegado y al día siguiente comenzaríamos una nueva etapa sin Lidia, Carlota, Oscar y Marga. Gracias a todos vosotros por querer este proyecto, a todo el equipo por tener superpoderes y sacarlo adelante… ¡Gracias! Ahora empieza otra etapa con dos paradas en esta temporada final… Nos vemos el 14 de febrero con la primera parte, siempre vuestras: Las chicas del cable».