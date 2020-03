Las grandes injusticias de la historia de ‘RuPaul’s Drag Race’

Más de 100 travestis han pasado por la pasarela de ‘RuPaul’s Drag Race‘ desde que el programa se estrenó en 2009. Sus 11 temporadas, más 4 de ‘RuPaul’s Drag Race: All Stars‘, han enganchado a una auténtica legión de fans entre maquillaje, pelucas, tacones, challenges, mini challenges y premios. Premios que no todas han podido conseguir y es que, como en cualquier talent show que se precie, la mecánica del programa hace que solo una sea la ganadora (o dos si a RuPaul se le pone en el moño).

El problema de tener que elegir a una única ganadora es que otras quedan por el camino sin haber llegado a demostrar todo su talento. Es evidente que todas tienen las mismas oportunidades, ¿pero son todas juzgadas con la misma objetividad? A lo largo de las distintas temporadas de ‘RPDR’ hemos visto cómo las decisiones de RuPaul dejaban fuera de la competición a reinas que no lo merecían o acercaban a otras a la final sin habérselo ganado. Repasamos algunas de las grandes injusticias de ‘RuPaul’s Drag Race’.

1 La eliminación de Kenya Michaels en ‘RuPaul’s Drag Race 4’

Kenya Michaels entra en la cuarta temporada de ‘RuPaul’s Drag Race’

Son muchas las reinas que han sido eliminadas injustamente siendo relegadas al olvido. Kenya Michaels es una de ellas. La jovencísima participante demostró durante su paso por el programa que tenía el carisma, la autenticidad, la garra y el talento para acercarse a la final, sin embargo, fue eliminada en la quinta semana. El programa decidió darle una segunda oportunidad siendo la concursante repescada de la temporada, pero quizá ya era demasiado tarde para reincorporarse al ritmo de la pasarela.

2 Las temporadas ‘All Stars’ como concepto

Las reinas de ‘RPDR: All Stars 1’ descubren la nueva mecánica

A todos nos encanta ver a algunas de las reinas más icónicas volver a entrar por la puerta convertidas en auténticas ‘All Stars’. Sin embargo, la cambiante mecánica del formato deja bastante que desear. Desde aquella primera temporada en la que concursaban en parejas hasta las últimas en las que las propias participantes decidían quienes eran las eliminadas, el programa ha permitido que el talento no siempre sea valorado de la manera más justa y objetiva. Las a veces inmerecidas decisiones de las reinas nos hacen plantearnos si RuPaul debería tener un comodín para frenar algunos desastres.

3 Detox y la corona inalcanzable

Detox vuelve a ‘RPDR: All Stars 2’, tras su cuarto puesto en la quinta temporada

El caso de Detox es muy similar al de Raven, aunque esta última tuvo más suerte y se convirtió en la subcampeona de las dos temporadas en las que participó (‘RPDR 2’ Y ‘RPDR: All Stars 1’). Detox Incut, por su parte, ha tenido que ver cómo sus muy posibles triunfo en la quinta temporada del programa y en el ‘All stars 2’ se quedaban lejos de llegar por la presencia de otras reinas muy talentosas. De haber participado en ediciones menos potentes, Detox se habría coronado con suma facilidad.

4 Las eliminaciones de BenDeLaCreme

BenDeLaCreme, eliminada a un paso de la final de ‘RuPaul’s Drag Race 6’

Si algo podría haber mejorado el top 4 de la sexta temporada de ‘RuPaul’s Drag Race’ era la merecidísima presencia de BenDeLaCreme en este. No pudo ser. RuPaul decidió que fuera Darienne Lake quien acompañara a Bianca del Rio, Adore Delano y Courtney Act en la grabación de «Sissy that walk», a pesar de haber tenido un recorrido menos sobresaliente en el concurso. Aún así, RuPaul decidió darle una segunda oportunidad a la que se había convertido en Miss Congeniality y la eligió para el casting de ‘RPDR: All Stars 3’. En esta temporada, BenDeLaCreme volvió a demostrar su inmesurable talento y se postuló casi desde el principio como una más que posible ganadora. En un giro inesperado de los acontecimientos, decidió eliminarse a sí misma dejando perplejos a todos los seguidores del programa. Querido RuPaul, deberías reservarte el derecho a no respetar ciertas decisiones de las All Stars…

5 La eliminación de Jasmine Masters en ‘RPDR 7’

La entrada de Jasmine Masters en la séptima temporada de ‘RuPaul’s Drag Race’

Cinco años después de su estreno, la temporada 7 de ‘RuPaul’s Drag Race’ es recordada por muchos como la peor de la historia. De aquella edición que ganaría la icónica Violet Chachki, pocas reinas han permanecido en el imaginario colectivo. Una de ellas es, sin duda, Jasmine Masters. Sus virales vídeos y su sentido del humor han hecho que aún siga hablándose de ella (o con sus propias expresiones) en las redes. Aún así, esto no le sirvió para permanecer en el concurso convirtiéndose en la tercera expulsada y dejándonos sin los divertidísimos momentos que seguramente nos habría dado. RuPaul quiso darle una segunda oportunidad en ‘RPDR: All Stars 4’, pero quizá le llegó en un momento en el que había otras reinas mucho más icónicas (y talentosas) luchando por colocarse en el paseo de la fama del programa.

6 La eliminación de Katya en la séptima temporada

La entrada de Katya en la séptima temporada de ‘RuPaul’s Drag Race’

La segunda (o tercera) posición de Katya en ‘RuPaul’s Drag Race: All Stars 2’ evidenció que su eliminación en la séptima temporada era sumamente injusta. Su más que positivo paso por el concurso la convirtieron en una de las favoritas del público, coronándose como Miss Congeniality de la edición, y en una digna merecedora de su puesto en ‘All Stars 2’. Aún así, RuPaul decidió dejarla fuera de la final por debajo de otras como Kennedy Davenport o Ginger Minj.

7 El regreso de Cynthia Lee Fontaine a la novena temporada

La reacción de algunas reinas al regreso de Cynthia Lee Fontaine en ‘RPDR 9’

Cynthia Lee Fontaine fue la cuarta expulsada de la octava temporada de ‘RuPaul’s Drag Race’ y su paso por el programa no fue especialmente destacable. Es por esto que su vuelta a la competición en la siguiente temporada sorprendió tanto a participantes como espectadores. RuPaul había querido darle esta segunda oportunidad, ya que la reina del «cucu» había tenido que lidiar con un cáncer en su primera participación. Este gesto de RuPaul, sin embargo, no se ha repetido con otras concursantes que también pasaban por un mal momento cuando grabaron su temporada.

8 El incomprensible apoyo a Farrah Moan

La entrada de Farrah Moan en la cuarta temporada de ‘RPDR: All Stas 4’

¿Quién es Farrah Moan? ¿Por qué RuPaul nos la intenta meter en todas partes con calzador? El paso de este intento de Christina Aguilera por la novena temporada de ‘RuPaul’s Drag Race’ no fue ninguna maravilla y, aún así, consiguió un puesto en ‘All Stars 4’. Además, tuvo la oportunidad de encontrarse con su adorada Christina Aguilera en el programa y ha viajado por el mundo junto algunas de las reinas más icónicas de las «herstory» en la gira oficial del programa. De verdad, ¿qué ha hecho Farrah Moan para merecer todo esto?

9 Las eliminaciones de Aja

Aja, eliminada en ‘RuPaul’s Drag Race 9’

La novena temporada de ‘RuPaul’s Drag Race’ tiene uno de los mejores castings de la historia del programa. Sin embargo, algunas reinas no tan talentosas superaron a otras que merecían estar cerca de la final. Es el caso de Aja, que fue la sexta expulsada teniendo mucho más por demostrar. Afortunadamente, RuPaul le dio la oportunidad de demostrar todo aquello que había quedado por mostrar en ‘RPDR: All Stars 3’ y así lo hizo. En este caso llegó hasta más de la mitad del concurso, pero Morgan McMichaels le arrebató la posibilidad de ser repescada, cuando probablemente lo merecía más.

10 El robo a Shangela en ‘RPDR: All Stars 3’

Shangela pierde la corona en la tercera temporada de ‘RuPaul’s Drag Race: All Stars’

La cara de Shangela cuando se vio fuera del top 2 de ‘RPDR: All Stars 3’ es historia de la televisión. La popular travesti había conseguido hacer una temporada gloriosa y, tras la autoeliminación de BenDeLaCreme, se postulaba como la gran ganadora de la edición. Sin embargo, RuPaul decidió jugar con las normas del concurso (una vez más) y le dio a las participantes eliminadas el poder de decidir qué dos reinas se enfrentarían en el lipsync final para conseguir la ansiada corona. Así, sus excompañeras, quizá movidas por la envidia o el malperder, dejaron a Shangela fuera de ese último duelo.

11 La eliminación de Manila Luzon en ‘RPDR: All Stars 4’

Naomi Smalls elimina a Manila Luzon en ‘RPDR: All Stars 4’

Con la final de ‘RPDR: All Stars 3’ parecía que ya lo habíamos visto todo. Fue entonces cuando llegó la cuarta temporada del programa con unas concursantes puramente estrategas. Así, Naomi Smalls decidió eliminar de manera inesperada a Manila Luzon para quitarse a una de sus grandes competidoras. Manila Luzon estaba teniendo un impecable paso por el concurso y parecía que se acercaba a pasos agigantados a la corona, pero no pudo ser.

12 La doble coronación de ‘RPDR: All Stars 4’

Monét X Change y Trinity The Tuck, ganadoras de ‘RPDR: All Stars 4’

Quizá con Manila Luzon fuera del concurso a RuPaul se le desajustaron las cuentas y no supo tomar la decisión justa y correcta. La concursante podría haber sido una digna y justa ganadora de ‘RPDR: All Stars 4’ y con ella fuera de la competencia las cosas cambiaban. Esta puede ser la razón por la que RuPaul, por primera vez en la historia, decidió declarar un empate y coronar tanto a Trinity The Tuck como a Monèt X Change como ganadoras. El debate sobre quién lo merecía realmente aún está abierto: una había hecho una temporada impecable, mientras que la otra destacó más en el episodio final. Lo que ninguna merecía, sin lugar a dudas, era tener que compartir el premio.

13 Vanessa Vanjie Mateo fuera la final de ‘RuPaul’s Drag Race 11’

Vanessa Vanjie Mateo vuelve en ‘RPDR 11’ «por petición popular»

La vuelta de Vanessa Vanjie Mateo (Mis Vaaaaaaanjie!) a la undécima temporada de ‘RuPaul’s Drag Race’ es, probablemente, una de las cosas en las que más gente ha estado de acuerdo en todo el mundo en los últimos años. Su participación en esta temporada sirvió para demostrar todo lo que no puedo mostrar en la edición anterior. Se convirtió en una de las grandes protagonistas del programa y lo hizo, aparte de por su carisma, por su buen hacer en los retos semanales. Aún así, RuPaul decidió dejarla fuera de la final dándole un puesto a Silky Nutmeg Ganache bastante menos merecido. ¿Se hará justicia con ella en una futura edición de ‘All Stars’?