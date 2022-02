Las increíbles actuaciones por las que Nia Correia se ha proclamado primera finalista de ‘Tu cara me suena’

Nia Correia, a lo largo de la novena edición de ‘Tu cara me suena’ nos ha dejado boquiabiertos. Con su dedicación ha demostrado continuamente de qué está hecha, y por haber conseguido el puesto de primera finalista, hemos decidido hacer una recopilación de todas sus actuaciones. ¡Revive su ritmo con nosotros!

'Empire State of Mind' de Alicia Keys

Nia ha comenzado pisando fuerte con su interpretación de Alicia Keys. Para meterse aún más en la piel de la famosa cantante, ¡Nia ha actuado tocando el piano! Su ‘aire’ misterioso nos ha llevado a otro mundo durante toda la actuación. ¡Qué nivel!





'Montero (Call me by your name)' de Lil Nas X

Bailar como el sexo opuesto no es fácil, y Nia ha logrado hacerlo mientras nos hacía bailar con ella al ritmo del Antiguo Egipto. No solamente ha tenido que cumplir el reto de interpretar a un artista del sexo opuesto, ¡sino que su transformación para hacer esta interpretación ha sido alucinante!

Al final, su desempeño ha dado frutos, y en la segunda gala se ha llevado a casa oficialmente su primera victoria.





'Mi niña Lola' de Buika

La emoción ha sido el ingrediente principal de esta actuación. Intentando mantener, e incluso sobrepasar el nivel que ha alcanzado con su victoria interpretando a Lil Nas X, la concursante ha transmitido mucho sentimientos en lo que definitivamente ha sido una noche de disco mágica. ¡Revive su magia en el vídeo!





'Don't cha' de Pussycat Dolls

Mucho negro, un sensual atuendo, y un montón de práctica han sido suficientes para traer de nuevo la esencia de las Pussycats al plató de ‘Tu cara me suena’. Por primera vez, Nia ha tenido que priorizar la coreografía frente al canto en un número que según Manel Fuentes “se ha inspirado en los sitios más calientes del planeta”.





'Dos gardenias' de Antonio Machín

El blanco y negro lo ha puesto de moda una vez más la concursante con su emotiva interpretación de Antonio Machín. La artista, ha demostrado que puede hacer cualquier género de música en cuestión de poco tiempo, después de su actuación de la gala pasada como una Pussycat.





'The Best' de Tina Turner

Por una noche, la artista ha traído el "buen rock" de vuelta como Tina Turner. Sus rizos alocados, sus movimientos y su voz nos han transmitido una actuación ‘salvaje’ y genial como en los viejos tiempos.





'Adrenalina' de Jennifer López, Ricky Martin y Wisin

Mucha ‘Adrenalina ‘se ha podido ver en esta actuación. La gran química que ha tenido con su amigo Nyno Vargas, ha logrado hacer que nos sintiésemos como en un concierto de Jennifer López, Ricky Martin y Wisin, y que "hayamos perdido el control" con tan increíbles movimientos.





'One night only' de Jennifer Hudson

En una actuación en donde se ha puesto en la piel de la mítica Jennifer Hudson, Nia ha hecho que, el público, los miembros del jurado y nosotros hayamos llorado de la emoción. Ha puesto su alma en esta actuación para darlo todo, y eso ha hecho que se llevase su segunda victoria e incluso dejase a Lolita sin poder levantarse de la emoción.





'Yeah!' de Usher

Con una coreografía complicada y un rap que ha sido bastante intenso, la concursante ha tenido que cumplir el reto de cantar rápido, dominar la letra y bailar con mucho flow. A Àngel Llàcer le han gustado tanto sus pasos que ha intentado hacer su propia demostración de break dance en la valoración. ¡Eso sí que es ritmo!





'S&M' de Rihanna y Britney Spears

La ganadora de la tercera edición de ‘Tu cara me suena’ ha vuelto para interpretar, junto a una de las grandes promesas de la novena edición, a dos grandes de la música.

Ha sido una actuación que nos ha dejado la piel de gallina, y a los miembros del jurado también. Esta combinación tan sensual ha hecho de Nia haya sumado su merecida tercera victoria, ¡y con mucha razón!





'Motivation' de Normani

Nia ha tenido que dar todo de ella para ofrecernos a todos este ‘pedazo’ de actuación. En una actuación que tenía mucha coreografía, ha tenido que trabajar mucho el aire, para ofrecer lo mejor de ella en cuanto a canto y baile en la cancha de baloncesto.

Estuvo ensayando toda la semana arduamente para lograrlo, e incluso después Àngel Llàcer, impresionado, intentó inventar uno de sus movimientos. ¡Revive con nosotros sus pasos!





'Freedom' de Beyoncé

Hemos tenido que sacar el paraguas con tanta agua y la ‘Freedom’ de esta interpretación. Un cuerpo de baile excelente, mucho sentimiento y como no, ¡agua! Han sido puestos en escena para darnos una actuación inolvidable y al estilo de Beyoncé.





'Something' de Shirley Bassey

Como guinda del pastel, la concursante ha enmudecido a todos en 'Tu cara me suena' con una actuación que le ha catapultado a la primera plaza en la clasificación general, y logrando el pase a la final del programa. Su interpretación de 'Something', de Shirley Bassey, ha brillado con luz propia y ha dejado sin habla al jurado. ¡Qué derroche de talento!