Las mejores actuaciones de Levi Díaz, ganador de ‘La Voz Kids 2021’

Levi Díaz se ha coronado como el ganador de ‘La Voz Kids 2021’. El talent barcelonés de 11 años se presentaba por segunda vez en el programa tras su paso por la primera edición en Antena 3 donde no fue escogido en las Audiciones a ciegas por ningún coach: «Me he vuelto a presentar y no me rindo», revelaba al volver a pisar el programa por segunda vez.

Su presentación: “El niño de la eterna sonrisa”

Era la segunda oportunidad de Levi Díaz en las Audiciones a ciegas. El talent volvió más preparado que nunca y cree que se equivocó al escoger la canción por lo que ha cambió su repertorio. Este año, llegó dispuesto a arriesgar y no conformarse con temas sencillos.

Las palabras de Melendi fueron las que le hicieron volver a presentarse. Sigue siendo fiel a su personalidad positiva.

Su paso por el programa: de repetir en las Audiciones a ciegas a ganar ‘La Voz Kids 2021’

Levi Díaz volvió al programa tras no haber superado las Audiciones a ciegas el año pasado. Con mucha confianza, el pequeño se subió al escenario en esta segunda edición en Antena 3 con la esperanza de que Melendi se girase con su voz por haber sido el coach que lo animó el año pasado. El talent barcelonés cantó el tema ‘Warrior’ de Demi Lovato y se emocionó mucho cuando el coach asturiano giró su sillón y lo tuvo claro: escogió pertenecer al ‘Equipo Melendi’.





Melendi siguió apostando por Levi Díaz tras la actuación de tres de sus talents durante las Batallas de ‘La Voz Kids’. Levi Díaz, Lisbel Francisco y Haizea Roldán interpretaron de forma sublime el tema ‘Diamonds’ de Rihanna. Al elegirlo, Melendi quiso la persistencia que le ha hecho estar aquí gracias a todo que ha estudiado. Levi Díaz quiso animar a todos a los que como él no lo cogieron para que vuelvan a intentarlo, porque “estar en ‘La Voz Kids’ es lo mejor que hay”.

En la siguiente fase, el Último Asalto, Levi Díaz, volvió a interpretar el tema de las Audiciones a ciegas, ‘Warrior’ de Demi Lovato. En esta ocasión, destacó todo el aprendizaje y la evolución del talent desde la primera fase hasta ahora. Tras su actuación, fue uno de los cuatro elegidos por Melendi para pasar a la Semifinal.

Sentado en medio del escenario, Levi Díaz se ha plantaba en la Semifinal con mucha hambre de seguir progresando. Su espectacular voz despertó gestos de admiración en todos los coaches que aplaudían su gran potencia vocal cantando el tema ‘Alive’ de Sia. Levi Díaz se ganaba con creces su puesto en la Final al lado del pequeño Jesús del Río.





En la Final pudimos comprobar el amplio registro de Levi Díaz a la hora de cantar diferentes temas. Comenzó la noche interpretando ‘Si tú la quieres’ al lado de David Bisbal, Aitana y el resto de finalistas de ‘La Voz Kids’. Seguidamente, pudimos verlo al lado del asesor del equipo de Melendi, Beret, y el finalista Jesús del Río, interpretando el tema ‘Ojalá’. Una actuación donde comprobamos como tres voces con registros diferentes, realizaban una interpretación única y perfecta digna de una Final.





Su actuación individual dejó a todos con la boca abierta siendo una de las más recordadas en la historia de ‘La Voz Kids’. El talent barcelonés interpretaba el complicadísimo tema ‘Never enough’ de la banda sonora de la película ‘The greatest showman’. Melendi no podía ocultar la cara de orgullo al escucharlo interpretar esta bonita canción.

“Creo que es su momento, y hay una vocecita dentro de mí que me lo dice”, así fue como Melendi eligió a Levi Díaz a seguir optando por ganar ‘La Voz Kids’ y ocasionando un tremendo disgusto en el pequeño Jesús del Río. Levi no dudó en apoyar a su compañero y aplaudir su radiante paso por el programa.

Antes de las votaciones del público, Levi Díaz y Pablo López realizaron una actuación de lo más emocionante en ‘La Voz Kids’. Ante la ausencia de Melendi en el plató, el artista malagueño acudió como invitado de honor para cantar al lado del finalista y crear un momento único. Los dos juntos interpretaron al lado del piano el tema ‘Mamá no’. ¡Alucinante!





Finalmente, Levi Díaz se coronaba como el ganador del programa arropado por los abrazos y el cariño del resto de sus compañeros. El niño de la eterna sonrisa se sumía en lágrimas de emoción y Melendi no podía contener las lágrimas tras saber que su talent era el vencedor de ‘La Voz Kids 2021’.

Todas sus actuaciones en ‘La Voz Kids 2021’:

Audiciones a ciegas: ‘Warrior‘ de Demi Lovato

Batallas: ‘Diamonds’ de Rihanna

Último Asalto: ‘Warrior’ de Demi Lovato

Semifinal: ‘Alive’ de Sia

Final: ‘Never enough’ de ‘The greatest showman’