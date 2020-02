Las palabras de Samantha que destaparían las parejas de ‘OT 2020’: ‘Nos hemos enrollado todos’

Tras la expulsión de Javy, los concursantes de ‘OT 2020‘ afrontan una nueva semana de trabajo en la Academia. Sin embargo, la rutina se ha visto alterada por una conversación durante el ensayo de la canción grupal «Video Killed the Radio Star». Todo después de que Manu Guix reparase en un detalle: de los 12 triunfitos que quedan, coinciden ser seis chicos y seis chicas.

«Somos seis y seis» decía el profesor antes de empezar a repartir voces. Entonces Samantha exclamó: «¡Qué gracioso!«. A Eva esto le extrañó como para preguntar: «¿Qué gracioso por qué?». Los seguidores del programa pendientes del 24 horas en ese momento no se esperaban otro de los momentazos que está dando Samantha a esta edición con sus confesiones cuando no tiene reparos en decir todo lo que piensa.

lxs concursantes de OT consiguen echar a lxs compañerxs que no querian liarse con nadie para poder hacer una orgia tranquilos sin que nadie les mande callar | MEJORES MOMENTOS OT 2020 #OTDirecto18F pic.twitter.com/NkNq3EZ3Tg — (con)fundida (@bombillarota_) February 18, 2020

Tras dejarlo caer, Samantha se acercó al oído de Nia para confesar qué era lo divertido: «Nos hemos enrollado todos«. A la canaria casi le da algo al entender que se había escuchado lo que acababa de decir y corrió a taparle el micro. Incluso Eva, que no lo había llegado a escuchar, empezó a decirles: «¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer!» ante la curiosidad del resto de sus compañeros. «¡Que no se oye! ¡En serio!» defendía la confesora, aunque el resultado real no haya sido lo que ella esperaba. Nia pronto les pidió a las chicas: «Céntrense, por favor», para así zanjar el tema.

Furor en redes sociales

Desde la «pillada», los seguidores no han dejado de hacer cuentas para encajar la teoría de Samantha, repasando todas las «carpetas» que se han ido sucediendo desde el inicio del programa. Se da por confirmada de Samantha y Flavio, pero los fans no terminan de ponerse de acuerdo para encajar al resto. Como siempre, los más ingeniosos se han lanzado a crear memes.