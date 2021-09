Las series internacionales más esperadas de la temporada 2021/2022

Los estrenos de series y la llegada de las nuevas temporadas de ficciones ya consolidadas se convierten en los grandes protagonistas de septiembre. En este mes, uno de los más esperados por los seriéfilos, arranca la temporada televisiva, lo que para muchas personas supone estar pendiente del calendario para conocer las fechas de inicio de cada una de las series que llegan a las diferentes cadenas y plataformas de vídeo bajo demanda. El mundo de las series de televisión es muy amplio y abarca multitud de producciones para todo tipo de gustos y originarias de muchos países. Por ejemplo, en España, la ficción nacional continúa en auge y se espera el regreso de series como ‘La Casa de Papel‘, ‘Cuéntame cómo pasó‘ o ‘Élite‘, así como el estreno de producciones muy prometedoras como ‘La Fortuna’ o ‘Historias para no dormir’.

A nivel internacional también encontramos una enorme cantidad de producciones que se encuentran a la espera de ser estrenadas a partir del mes de septiembre. En algunos casos se trata de ficciones que se presentan por primera vez para someterse al veredicto del público, mientras que en otros son series que regresan para seguir ganándose la confianza de sus seguidores. El catálogo no podía ser más extenso y para que no te pierdas nada de las nuevas ficciones o temporadas que verán la luz en los próximos meses, desde FormulaTV queremos ayudarte a mantenerte actualizado. De este modo, a continuación, recopilamos los estrenos de series internacionales que, si nada lo impide, llegarán entre 2021 y 2022 a las distintas cadenas y plataformas de vídeo bajo demanda.

1 Netflix

Netflix estrena la sexta y última temporada de ‘Lucifer’

El primer gran estreno de la temporada de Netflix tendrá lugar a finales de mes, cuando el terror se convertirá en el protagonista con la llegada de ‘Misa de medianoche‘, una ficción que ha sido desarrollada por Mike Flanagan, el creador de ‘La maldición de Hill House‘ y ‘La maldición de Bly Manor‘. En concreto, se centra en una comunidad isleña aislada del mundo que experimenta sucesos milagrosos y constantes presagios estremecedores que dan comienzo justo después de la llegada de un misterioso sacerdote. La adaptación a carne y hueso de ‘Cowboy Bebop‘ es otra de las interesantes novedades de la plataforma de vídeo bajo demanda. Asimismo, por fin podremos disfrutar de la cuarta temporada de ‘Stranger Things‘, que regresa con la incorporación de nuevos personajes encarnados por Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen y Grace Van Dien.

Las despedidas serán también predominantes en Netflix. Estas empezarán con el lanzamiento de la sexta y última temporada de ‘Lucifer‘, que dice adiós como una de las series más seguidas de la plataforma a nivel mundial. A esta despedida hay que sumarle la marcha de ‘On My Block‘, cuya cuarta temporada ya ha sido grabada y está a la espera del anuncio de la fecha concreta de estreno. Lo mismo sucede con la tercera y última tanda de episodios de ‘Dead to Me‘, temporada que pondrá el cierre a las aventuras y a la intriga que rodea las vidas de Jen y Judy. Aunque todavía no se sabe si serán las últimas, también se espera el estreno de nuevas temporadas de series como ‘Los Bridgerton‘, ‘Muñeca rusa‘ o ‘The Witcher‘, que recibieron un gran respaldo por parte de los espectadores.

– ‘Lucifer’ (Temporada 6) – 10 de septiembre

– ‘Sex Education’ (Temporada 3) – 17 de septiembre

– ‘Queridos blancos’ (Temporada 4) – 22 de septiembre

– ‘Misa de medianoche’ – 24 de septiembre

– ‘You’ (Temporada 3) – 15 de octubre

– ‘Locke & Key’ (Temporada 2) – Octubre

– ‘Cowboy Bebop’ – 19 de noviembre

– ‘The Witcher’ (Temporada 2) – 17 de diciembre

– ‘Cobra Kai’ (Temporada 4) – Diciembre

– ‘Los Bridgerton’ (Temporada 2)

– ‘Dead to Me’ (Temporada 3)

– ‘Manifest’ (Temporada 4)

– ‘Muñeca rusa’ (Temporada 2)

– ‘On My Block’ (Temporada 4)

– ‘Stranger Things (Temporada 4)

– ‘Yo nunca’ (Temporada 3)

– ‘The Crown’ (Temporada 5)

– ‘Ozark’ (Temporada 4)

– ‘The Umbrella Academy’ (Temporada 3)

– ‘Sombra y hueso’ (Temporada 2)

– ‘Sweet Tooth’ (Temporada 2)

– ‘Emily en París’ (Temporada 2)

– ‘Big Mouth’ (Temporada 5)

– ‘Top Boy’ (Temporada 4)

– ‘Derry Girls’ (Temporada 3)

– ‘The Sandman’

– ‘Wednesday’

– ‘The Watcher’

– ‘Borgen’ (Temporada 4)

– ‘Vikings: Valhalla’

– ‘1899’

2 HBO y HBO Max

HBO estrena ‘Secretos de un matrimonio’

El primer gran lanzamiento de HBO se producirá la segunda semana de septiembre, momento en el que los suscriptores podrán disfrutar con el estreno de ‘Secretos de un matrimonio‘. Protagonizada por Oscar Isaac y Jessica Chastain, esta miniserie es un remake estadounidense de la ficción homónima desarrollada por Ingmar Bergman en 1973 y explora las grietas que aparecen entre dos personas tras años de relación. Aunque sin fecha concreta, ‘The Last of Us‘ también se presenta como uno de los estrenos más esperados de HBO. Esta ficción está basada en el aclamado videojuego y posee un interesante elenco en el que destaca Pedro Pascal.

Asimismo, seguimos pendientes de la segunda temporada de ‘Euphoria‘ tras el estreno de los dos episodios especiales, que se presentaron a modo de regalo para paliar la espera del retraso provocado por culpa de la pandemia. Del mismo modo, en algún momento de esta temporada podremos ver los nuevos capítulos de ‘Barry‘, cuya tercera temporada se ha demorado más de lo esperado. Igualmente, ‘Westworld‘ regresará con su cuarta tanda de episodios, mientras que en octubre será el turno de la tercera temporada de la aclamada ‘Succession‘.

– ‘Secretos de un matrimonio’ – 13 de septiembre

– ‘Insecure’ (Temporada 5) – 24 de octubre

– ‘Succession’ (Temporada 3) – Octubre

– ‘Curb Your Enthusiasm’ (Temporada 11) – Octubre

– ‘Landscapers’

– ‘Euphoria’ (Temporada 2)

– ‘Barry’ (Temporada 3)

– ‘La mujer del viajero en el tiempo’

– ‘The Nevers’ (Parte 2)

– Serie sin título sobre los Lakers

– ‘La amiga estupenda’ (Temporada 3)

– ‘The White Lotus’ (Temporada 2)

– ‘Perry Mason’ (Temporada 2)

– ‘La materia oscura’ (Temporada 3)

– ‘Westworld (Temporada 4)

– ‘The Gilded Age’

– ‘The White House Plumbers’

– ‘We Own This City’

– ‘The Last of Us’

– ‘La casa del dragón’

HBO Max estrena ‘And Just Like That…’

En lo que respecta a HBO Max, ‘And Just Like That…‘, la secuela de ‘Sexo en Nueva York‘, se presenta como uno de los grandes estrenos que prepara la compañía, que nos traerá de vuelta las aventuras de Carrie Bradshaw y sus amigas. A excepción de Kim Cattrall, los nuevos episodios contarán con el resto de sus protagonistas originales. ‘Peacemaker‘, el spin-off de «El Escuadrón Suicida» es otra de las esperadas producciones de la plataforma. Esta nueva ficción estará protagonizada por John Cena y contará con James Gunn como director de cinco de los ocho episodios. Además, en noviembre regresará la nueva generación de protagonistas de ‘Gossip Girl‘ para cerrar su primera temporada tras convertirse en el mejor estreno de un original de HBO Max.

– ‘Doom Patrol’ (Temporada 3) – 23 de septiembre

– ‘Love Life’ (Temporada 2) – Octubre

– ‘Gossip Girl’ (Temporada 1B) – Noviembre

– ‘Station Eleven’

– ‘And Just Like That…’

– ‘Peacemaker’

– ‘Tokyo Vice’

– ‘Made for Love’ (Temporada 2)

– ‘Pretty Little Liars: Original Sin’

– ‘Hacks’ (Temporada 2)

– ‘Love And Death’

– ‘The Staircase’

3 Amazon Prime Video

Amazon Prime Video estrena ‘Sé lo que hicisteis el último verano’

La cuarta temporada de ‘Goliath‘ dará el pistoletazo de salida a los estrenos y regresos de series de Amazon Prime Video. Esta nueva tanda de episodios marcará el desenlace de este drama legal protagonizado por Billy Bob Thornton. La adaptación televisiva de ‘Sé lo que hicisteis el último verano‘ es otra de las novedades más destacadas de la plataforma, que llega para mostrar una visión revitalizada de la clásica historia. ‘La rueda del tiempo‘, basada en la exitosa saga escrita por James Oliver Rigney Jr. y protagonizada por Rosamund Pike, es otro de los estrenos más esperados y estará disponible a partir del mes de noviembre. Asimismo, aunque no tienen fecha concreta, también podremos ver las segundas temporadas de ficciones como ‘Hunters‘, ‘Undone‘ y ‘Upload‘.

– ‘Goliath’ (Temporada 4) – 24 de septiembre

– ‘Sé lo que hicisteis el último verano’ – 15 de octubre

– ‘La rueda del tiempo’ – 19 de noviembre

– ‘Undone’ (Temporada 2)

– ‘Carnival Row’ (Temporada 2)

– ‘The Boys’ (Temporada 3)

– ‘Citadel’

– ‘Invincible’ (Temporada 2)

– ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ (Temporada 4)

– ‘Good Omens’ (Temporada 2)

– ‘Upload’ (Temporada 2)

– ‘Jack Ryan’ (Temporada 3)

– ‘The Wilds’ (Temporada 2)

– ‘The Expanse’ (Temporada 6)

– ‘Hunters’ (Temporada 2)

– ‘Expats’

– ‘Mr. & Mrs. Smith’

– ‘El Señor de los Anillos’ – 2 de septiembre de 2022

4 Disney+

Disney+ estrena ‘Hawkeye’

Los originales de Marvel seguirán presentes en la nueva temporada televisiva de Disney+. ‘Hawkeye‘ será la siguiente ficción basada en uno de los personajes del universo cinematográfico que tendrá su propia serie y que llegará a la plataforma a partir de finales de noviembre. ‘Ms. Marvel‘, ‘She Hulk’ y ‘Moon Knight‘ también aterrizarán en Disney+ en algún punto de los próximos meses. Tampoco faltarán los originales de Disney con el estreno de ‘Doogie Kamealoha, una médica precoz‘, serie que intentará recuperar el espíritu de la mítica ficción de los noventa titulada ‘Un médico precoz’.

Del mismo modo, el universo creado por George Lucas se ampliará con el estreno en septiembre de ‘Star Wars: Visions‘, antología de 10 episodios que expondrá la perspectiva artística de diferentes estudios de anime. En diciembre será el turno de ‘The Book of Boba Fett‘, spin-off de ‘The Mandalorian‘ centrado en el personaje de Boba Fett y presentado al final de la segunda temporada. A todo ello habría que sumarle los estrenos de ‘Obi-Wan Kenobi‘ y ‘Andor‘ y la tercera temporada de ‘The Mandalorian’, que todavía no tienen fecha concreta.

– ‘Doogie Kamealoha, una médica precoz’ – 8 de septiembre

– ‘Star Wars: Visions’ – 22 de septiembre

– ‘Hawkeye’ – 24 de noviembre

– ‘The Book of Boba Fett’ – Diciembre

– ‘The Mandalorian’ (Temporada 3)

– ‘Ms. Marvel’

– ‘She Hulk’

– ‘Moon Knight’

– ‘Secret Invasion’

– ‘Andor’

– ‘¿Qué pasaría si…?’ (Temporada 2)

– ‘Obi-Wan Kenobi’

– ‘Nautilus’

5 FX y Hulu

Hulu estrena ‘Dopesick’

La temporada televisiva de este año de Hulu comienza con el estreno de la segunda temporada de ‘Wu-Tang: An American Saga‘, que continuará indagando en las peripecias de un grupo de rap de la ciudad de Nueva York en los años noventa. La primera novedad se trata de ‘Dopesick‘, miniserie protagonizada por Michael Keaton que transporta a los espectadores al epicentro de la lucha contra la adicción a los opioides que se libra en Estados Unidos. Entre las novedades sin fecha concreta tenemos ‘How I Met Your Father’, spin-off de ‘Cómo conocí a vuestra madre‘ protagonizado por Hilary Duff. El próximo año también veremos ‘Pam & Tommy‘ centrada en las entrañas del escándalo sexual protagonizado por Pamela Anderson y Tommy Lee, que serán interpretados por Lily James y Sebastian Stan. Además, ‘Atlanta‘ regresará con su tercera temporada tras confirmar también una cuarta entrega.

– ‘Lo que hacemos en las sombras’ (Temporada 3) – 2 de septiembre

– ‘American Crime Story’ (Temporada 3) – 7 de septiembre

– ‘Y: El último hombre’ – 13 de septiembre

– ‘The Premise’ – 16 de septiembre

– ‘Dopesick’ – 13 de octubre

– ‘The Great’ (Temporada 2) – 19 de noviembre

– ‘Solar Opposites’ (Temporada 3)

– ‘Atlanta’ (Temporada 3)

– ‘The Handmaid’s Tale’ (Temporada 5)

– ‘Con amor, Victor’ (Temporada 3)

– ‘Ramy’ (Temporada 3)

– ‘Better Things’ (Temporada 5)

– ‘Pistol’

– ‘The Dropout’

– ‘How I Met Your Father’

– ‘Fleishman Is in Trouble’

– ‘Immigrant’

– ‘American Love Story’

– ‘American Sports Story’

– ‘Pam & Tommy’

– ‘The Old Man’

– ‘Class of ’09’

– ‘American Horror Stories’ (Temporada 2)

– ‘Reservation Dogs’ (Temporada 2)

6 Apple TV+

Apple TV+ estrena ‘Fundación’

Aunque se trata de una de las plataformas más recientes, Apple TV+ se ha hecho un hueco en el mundo de las series con producciones que han destacado por su calidad. De hecho, ‘The Morning Show‘ ha sido una de las ficciones más aclamadas y premiadas y contará con una segunda temporada. Así pues, la serie protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon será la primera en estrenar nuevos episodios a mediados de septiembre. Entre las novedades, ‘Fundación‘ se presenta como una de las apuestas más fuertes de la plataforma, una producción basada en las novelas de Isaac Asimov. El género fantástico también tendrá presencia gracias a ‘Invasión‘, centrada en las consecuencias de una invasión alienígena que afecta a todo el planeta. Además, tras recibir una buena acogida, tendrán nuevas temporadas series como ‘Central Park‘, ‘La costa de los mosquitos‘ y ‘Servant‘.

– ‘The Morning Show’ (Temporada 2) – 17 de septiembre

– ‘Fundación’ – 24 de septiembre

– ‘Invasión’ – 22 de octubre

– ‘Dickinson’ (Temporada 3) – 5 de noviembre

– ‘The Shrink Next Door’ – 12 de noviembre

– ‘Severance’

– ‘Masters of the Air’

– ‘Slow Horses’

– ‘Central Park’ (Temporada 3)

– ‘Little America’ (Temporada 2)

– ‘Servant’ (Temporada 3)

– ‘Trying’ (Temporada 3)

– ‘Shantaram’

– ‘Roar’

– ‘The Last Days of Ptolemy Grey’

– ‘In With the Devil’

– ‘The Essex Serpent’

– ‘The Afterparty’

– ‘Shining Girls’

– ‘WeCrashed’

– ‘Five Days at Memorial’

– ‘La costa de los mosquitos’ (Temporada 2)

– ‘Para toda la humanidad’ (Temporada 3)

– ‘Physical’ (Temporada 2)

– ‘Ted Lasso’ (Temporada 3)

– ‘See’ (Temporada 3)

7 AMC, Showtime y Starz

AMC estrena ‘Kin’

Los zombis seguirán siendo parte de la seña de identidad de AMC, que sigue demostrando su confianza en la franquicia ‘The Walking Dead‘ y en sus diversos derivados. Mientras que la serie original que dio pie a este universo concluirá con la segunda parte de su undécima y última temporada el próximo año, ‘Fear The Walking Dead‘ estrenará en noviembre la primera parte de la séptima temporada. En estos nuevos episodios los protagonistas, además de continuar enfrentándose a los caminantes, deberán hacer frente a un estallido nuclear que complicará todavía más la supervivencia. Igualmente, ‘The Walking Dead: World Beyond‘ seguirá mostrando las vivencias de los primeros seres humanos que nacieron y crecieron en el mundo postapocalíptico. También viviremos la despedida de ‘Better Call Saul‘, que estrenará su sexta y última temporada. Como novedad podremos ver ‘Kin’, drama protagonizado por Charlie Cox.

– ‘Kin’ – 9 de septiembre

– ‘The Walking Dead: World Beyond’ (Temporada 2) – 3 de octubre

– ‘Fear the Walking Dead’ (Temporada 7) – 17 de octubre

– ‘Better Call Saul’ (Temporada 6)

– ‘The Walking Dead’ (Temporada 11B y C)

– ‘Que te den, Kevin’ (Temporada 2)

Showtime estrenará ‘Dexter: New Blood’

En Showtime podremos disfrutar con el regreso de ‘Dexter‘, que volverá a la pequeña pantalla con nuevos episodios ocho años después de su final bajo el título ‘Dexter: New Blood‘. En esta nueva temporada, Michael C. Hall volverá a meterse en la piel del famoso asesino en serie que, en esta ocasión, se reinventa y cambia de ubicación para trasladarse hasta Nueva York con una nueva identidad. No obstante, el primer estreno de la nueva temporada de Showtime será el de ‘American Rust‘, la esperada adaptación televisiva de la novela «El valle del óxido», escrita por Phillip Meyer, y que tendrá al actor Jeff Daniels como protagonista dando vida al jefe de policía Del Harris.

– ‘American Rust’ – 12 de septiembre

– ‘Dexter: New Blood’ – 7 de noviembre

– ‘Yellowjackets’ – 14 de noviembre

– ‘The First Lady’

– ‘Billions’ (Temporada 6)

– ‘Your Honor’ (Temporada 2)

– ‘City on a Hill’ (Temporada 3)

– ‘The Curse’

– ‘The Man Who Fell to Earth’

Starz estrenará la sexta temporada de ‘Outlander’

Starz también continúa un año más apostando por el desarrollo de nuevas temporadas de algunas de sus series más aclamadas y el estreno de nuevas producciones. De este modo, ‘Outlander‘, la popular adaptación de la saga literaria de Diana Gabaldon, volverá con una sexta temporada formada por ocho capítulos. Además, ya está confirmada también una séptima tanda de doce episodios. Starz también lanzará ‘Gaslit’, una ficción protagonizada por Julia Roberts y Sean Penn que sigue las vivencias de Martha Mitchell, una de las primeras personas en airear la implicación del presidente Richard Nixon en el escándalo Watergate. ‘Shining Vale’ será otra de las nuevas producciones que llegue a Starz, una serie encabezada por Courteney Cox que se centra en Pat Phelps, una mujer que se muda con su familia disfuncional de la ciudad a un pequeño pueblo en el que han ocurrido terribles atrocidades.

– ‘BMF’ – 26 de septiembre

– ‘Shining Vale’

– ‘Outlander’ (Temporada 6)

– ‘P-Valley’ (Temporada 2)

– ‘Run the World’ (Temporada 2)

– ‘Gaslit’

8 Paramount+ y Peacock

Paramount+ estrenará ‘Mayor of Kingstown’

En los primeros meses del presente curso televisivo, Paramount+ estrenará diferentes producciones entre las que destaca ‘Mayor of Kingstown‘. Este drama carcelario cuenta con Jeremy Renner como protagonista y narra la historia de Mike McLusky, la cabeza más visible de la familia que realmente manda en Kingstown, una localidad de Michigan en la que la única industria que prevalece es la penitenciaria. La adaptación televisiva de ‘Halo’ será otro de los grandes estenos que prepara la plataforma. Pablo Schreiber será el responsable de dar vida al protagonista de esta serie basada en la popular franquicia de videojuegos. Además, la saga Star Trek seguirá siendo parte importante de la identidad de Paramount+ con el estreno de las nuevas temporadas de ‘Star Trek: Discovery‘ y ‘Star Trek: Picard‘ y la llegada de ‘Star Trek: Strange New Worlds’.

– ‘The Harper House’ – 16 de septiembre

– ‘Guilty Party’ – 14 de octubre

– ‘Mayor of Kingstown’ – 14 de noviembre

– ‘1883’ – 19 de diciembre

– ‘Halo’

– ‘Star Trek: Discovery’ (Temporada 4)

– ‘Star Trek: Picard’ (Temporada 2)

– ‘Star Trek: Strange New Worlds’

– ‘The Good Fight’ (Temporada 6)

– ‘Evil’ (Temporada 3)

Peacock estrenará la segunda temporada de ‘Saved by the Bell’

Desde su lanzamiento en el año 2020, Peacock ha trabajado en el desarrollo de diferentes producciones originales pertenecientes a todo tipo de géneros. Entre sus novedades para la próxima temporada destaca la presencia de ‘Bel-Air’, el reboot dramático de ‘El príncipe de Bel Air‘, que tendrá al actor Jabari Banks como protagonista. La plataforma también acogerá el reboot de ‘Queer as Folk‘ que, en esta ocasión, estará ambientada en Nueva Orleans. Asimismo, el reboot de ‘Salvados por la campana’ tendrá una segunda temporada. Además, ‘Girls5eva‘, comedia musical producida por Tina Fey, recibió luz verde para una segunda tanda de episodios.

– ‘A.P. Bio’ (Temporada 4) – 2 de septiembre

– ‘Days of Our Lives: Beyond Salem’ – 6 de septiembre

– ‘The Lost Symbol’ – 16 de septiembre

– ‘Girls5eva’ (Temporada 2)

– ‘Saved by the Bell’ (Temporada 2)

– ‘Bel-Air’

– ‘Queer As Folk’

9 Las networks

ABC estrena ‘The Wonder Years’

Las principales cadenas estadounidenses encaran el nuevo curso televisivo con el regreso de sus ficciones consolidadas, pero también con el estreno de nuevas producciones. La cadena ABC seguirá apostando por algunas de sus clásicas series como ‘Anatomía de Grey‘ o ‘Estación 19‘, que ya forman parte de su sello de identidad. Sin embargo, su parrilla televisiva se ampliará durante los próximos meses con diferentes novedades. El primer estreno será el de ‘The Wonder Years‘, una versión renovada de la mítica ‘Aquellos maravillosos años‘ que está ambientada en los años sesenta y que sigue las vivencias de la familia Williams. La siguiente novedad que ya tiene fecha de estreno confirmada es ‘Queens‘, que gira en torno a un grupo de mujeres que se vuelven a reunir una década después de haber perdido el contacto tras haber triunfado tiempo atrás en el mundo de la música.

– ‘The Wonder Years’ – 22 de septiembre

– ‘Queens’ – 19 de octubre

– ‘Abbott Elementary’

– ‘Maggie’

– ‘Promised Land’

– ‘Women of the Movement’

NBC estrena ‘La Brea’

Las series de la franquicia Chicago o las ficciones que forman el universo de ‘Ley y orden‘ siguen siendo las principales bazas de la cadena NBC de cara a la próxima temporada. No obstante, a pesar de tener varias producciones consolidadas y que cuentan con un gran respaldo por parte del público, también confían en el estreno de varias novedades para atraer a nuevos espectadores. El drama y el thriller predominará en gran parte de las novedades. La primera en aterrizar en la parrilla de la cadena será ‘Ordinary Joe’, centrada en las diferentes vidas paralelas de Joe Kimbrough después de tomar una decisión fundamental que cambia su destino. Una semana después se producirá el estreno de ‘La Brea’, que gira en torno a una familia que se ha visto obligada a separarse después de que se abriera un enorme sumidero en Los Ángeles.

– ‘Ordinary Joe’ – 20 de septiembre

– ‘La Brea’ – 28 de septiembre

– ‘Grand Crew’

– ‘American Auto’

– ‘The Thing About Pam’

CBS estrena ‘CSI: Vegas’

La expansión de algunas de sus franquicias más seguidas y aclamadas es la principal novedad que presenta la cadena CBS en esta temporada. De esta forma, el universo de ‘NCIS’ se amplía con la llegada de ‘NCIS: Hawai’i‘, que tendrá como protagonista a la agente especial Jane Tennant (Vanessa Lachey). Igualmente, la franquicia ‘FBI‘ aumentará con el estreno de ‘FBI: International’, que compartirá día de emisión con la original y el primer spin-off. El mundo ‘CSI’ se une a esta moda y también contará con un nuevo spin-off que regresa a Nevada con un elenco que tendrá viejos rostros conocidos, pero que en su mayoría será renovado y actualizado. El drama médico ‘Good Sam’, encabezado por Sophia Bush, será otra de las novedades de la cadena.

– ‘NCIS: Hawai’i’ – 20 de septiembre

– ‘FBI: International’ – 21 de septiembre

– ‘CSI: Vegas’ – 6 de octubre

– ‘Ghosts’- 7 de octubre

– ‘Good Sam’

– ‘Smallwood’

Fox estrena ‘The Big Leap’

La cadena Fox mantendrá en la nueva temporada algunos de sus clásicos, como la noche de los domingos dedicada a las series de animación. Tampoco faltarán nuevas temporadas de ‘The Resident‘ y su franquicia ‘9-1-1‘. A mediados de septiembre presentará su primer estreno, la serie ‘The Big Leap‘. Se trata de un drama protagonizado por Scott Foley y Piper Perabo que sigue la vida de varias personas que compiten para formar parte de un programa de telerrealidad. El drama también es el género de ‘Our Kind of People‘, ficción encabezada por Yaya DaCosta y Morris Chestnut. Más adelante podremos disfrutar de más novedades que todavía no tienen fijada una fecha concreta.

– ‘The Big Leap’ – 20 de septiembre

– ‘Our Kind of People’ – 21 de septiembre

– ‘Monarch’

– ‘Krapopolis’

– ‘Pivoting’

– ‘The Cleaning Lady’

– ‘Welcome to Flatch’

– ‘Accused’

The CW estrena ‘Naomi’

La cadena The CW es la casa de los superhéroes y de la ciencia ficción. Su parrilla televisiva es un sólido universo de ficciones para los más fanáticos de este tipo de series. En la nueva temporada mantiene alguna de sus producciones más consolidadas como ‘The Flash‘, ‘Batwoman‘, ‘Legacies‘ o ‘Riverdale‘, entre otras. A todas ellas hay que sumarles varias novedades. La única con fecha establecida para su estreno es ‘4400’, una versión renovada de la serie estrenada en el año 2004. Asimismo, el universo DC se expande en la cadena con el estreno de ‘Naomi’, basada en uno de los personajes de la famosa franquicia y que sigue a una joven dispuesta a descubrir sus orígenes después de que un suceso sobrenatural asole su ciudad natal. También estrenará el spin-off de ‘All American‘, centrado en un joven aspirante al tenis de Beverly Hills y un jugador de béisbol de élite de Chicago.

– ‘4400’ – 25 de octubre

– ‘All American: Homecoming’

– ‘Naomi’

– ‘Tom Swift’

Bonus Con acento británico

‘Peaky Blinders’ estrenará su sexta temporada

Las series británicas de ITV, BBC y Sky también se han hecho de notar a nivel internacional, convirtiéndose en algunos casos en auténticos fenómenos televisivos. En este apartados se incluyen ficciones como ‘Killing Eve‘, el laureado thriller protagonizado por Jodie Comer y Sandra Oh que se despedirá con su cuarta temporada, un final tomado desde el punto de vista creativo. La aclamada ‘Peaky Blinders‘ también dirá adiós con su sexta temporada, aunque la historia de los Shelby continuará con una película. Asimismo, ‘Doctor Who‘ regresa a la pequeña pantalla con una nueva tanda de capítulos, que contará con un nuevo rostro para dar vida al personaje principal. En cuanto a los estrenos, llama la atención ‘Conversaciones entre amigos’, de los creadores de ‘Normal People‘. Además, Andrew Scott protagonizará ‘Ripley’, la adaptación televisiva de «El talento de Mr. Ripley», que también contará con Dakota Fanning en su elenco.

– ‘Doctor Who’ (Temporada 13)

– ‘Conversaciones entre amigos’

– ‘Killing Eve’ (Temporada 4)

– ‘Gangs of London’ (Temporada 2)

– ‘Peaky Blinders’ (Temporada 6)

– ‘Tell Me Everything’

– ‘Inside Man’

– ‘Ripley’

– ‘Rogue Heroes’