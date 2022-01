Laura, destrozada y valiente, toma las riendas de su caso: “No se trata de mí, se trata de las siguientes”

Laura acababa de romper su relación de pareja con Iván tras trece años juntos. Xavier aprovechó la oportunidad para proponerle una cita.





Laura es profesora de universidad y Xavier un prestigioso cirujano y padre de Lucas, alumno de ella.

A la mañana siguiente de aquella primera cita, Laura amanecía perturbada pero no le dio importancia a su estado hasta que un mensaje de Xavier le hizo entrar en pánico: “Gracias por una noche inolvidable” ¡Laura no recordaba apenas nada!





La profesora entraba en pánico y le confesaba a su hermana sus sospechas. Rápidamente, Cata y Laura acudían al hospital para someterse a una dura exploración y, así, poder denunciar al prestigioso cirujano.





Xavier declaraba, sin salir de su asombro, con entereza y convicción de ser inocente. Su declaración parece convincente a ojos del inspector Silva y la inspectora Daniela. Xavier quedaba en libertad sin cargos porque no había pruebas.





En un alarde de tratar de calmar la situación para que no trascendiese, Xavier sorprendía a Laura en clase. Un encuentro desagradable para ambos que no hizo más que confundir a la profesora.

Tras la aparente veracidad en las palabras de Xavier, los inspectores visitan de nuevo a Laura que descubre el escepticismo de los investigadores. La joven estalla contra ellos, ¿por qué nadie la cree?

Laura al menos tiene el apoyo de su hermana Cata, lo que jamás hubiese imaginado es que ella también la miente: tiene una relación clandestina con Iván, su exnovio.





Tras intentar recordar algo de aquella noche y repasar, paso por paso, lo que sucedió, Laura lo tiene claro: ¡ha sido drogada!

“Mientras yo estaba inconsciente en mi cama, él lavó las copas para no dejar ninguna prueba”, Cata escucha atentamente la hipótesis de su hermana y asiente al reparar en la escopolamina, una sustancia que te hace perder la voluntad y que no deja rastro a las 12 horas posteriores. ¡Por eso los análisis dieron negativo! Dice Cata molesta consigo misma por no haber barajado antes esa opción.

Cata cae en esta sustancia porque la conoce tanto como Xavier, ambos son médicos.

Laura sabe que no puede quedarse callada y no piensa acudir a la policía porque: “Sin pruebas no va a servir de nada” con lo que decide tomar las riendas y, al menos, acusar públicamente a Xavier de lo que ha sido capaz.

Cata se queda impactada con la arriesgada estrategia de su hermana, ¿Cómo conseguirán demostrar que fue drogada? ¿La rabia y el dolor harán que Laura pierda el control de su propio caso?

¿Cómo reaccionará Xavier y su entorno al hacerse pública su acusación? ¿Cambiará Xavier de actitud y tratará de hundirla?

