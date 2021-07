Lely Céspedes, destrozada tras la demanda de Ernesto Neyra por llamarle «maltratador»

Durante el 11 de julio de 2021, María Patiño ha tenido la oportunidad de hablar con Lely Céspedes en ‘Socialité‘ sobre la demanda que ha interpuesto Ernesto Neyra contra ella por haber contado que la agredió, llamándole maltratador en más de una ocasión. El programa de Telecinco ha abordado el tema, recogiendo unas imágenes del bailaor acudiendo al acto de conciliación previo a la querella. «300.000 euros puede llegar a pedirle Neyra a su expareja«, señalaba la presentadora de televisión.

Lely Céspedes en ‘Socialité’

«Ernesto tiene dos sentencias absolutorias, por el Juzgado de lo Penal y por la Audiencia Provincial de Sevilla y no puede seguir llamándole maltratador», indicaba la abogada de Neyra en las imágenes recogidas por el programa. «El tiempo nos dirá, pero no tengo miedo. Lo que yo quiero es hablar ante un juez. A mí no se me ha escuchado«, comenzó explicando Lely Céspedes, mostrándose muy afectada por lo ocurrido.

«Sigo diciendo que este hombre me pegó y me sigue maltratando psicológicamente«, añadía la exazafata de ‘Telecupón’. «No entiendo que el padre de mis hijos quiera meterme en la cárcel», confesaba la expareja de Ernesto Neyra. «El verdadero apoyo sois vosotros, me estáis dando voz. No sé si sabes que está tomando muchas acciones legales, entre ellos tú y Kiko Matamoros«, afirmó Céspedes advirtiendo a María Patiño, quien tampoco tenía miedo al respecto.

Sin trabajo

Aprovechando la conexión con el programa de Telecinco, María Patiño quiso animar a Lely Céspedes para que expusiese su precaria situación laboral. «Sigo sin trabajo. No duermo por las noches. Estoy muy hundida. Me pasan muchas cosas por la mente muy graves«, explicaba ella destrozada. «Ernesto ha sido un maltratador y sigue siendo un maltratador, lo repito, no tengo miedo», insistía de nuevo.