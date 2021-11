Lester y Patricia resuelven sus dudas antes de abandonar juntos ‘La última tentación’

Lester Duque y Patricia Pérez fueron dos de los protagonistas de la octava y última entrega de ‘La última tentación‘ que se emitió en Telecinco en la noche del miércoles 3 de noviembre. Un encuentro que ambos comentaron con un cariñoso beso en los labios, además de un abrazo, para dar paso a un encuentro en el que, además de exponer algunas de sus heridas del pasado para sanarlas, ambos cargaron duramente contra Cristian Jerez por sus acusaciones contra Pérez, sobre su supuesto flirteo con él mientras estaba con el canario.

Lester y Patri se miran con cariño en su hoguera en ‘La última tentación’

«Necesito que Patry me demuestre que no hay nada más, que todo lo que dice Cristian y los demás es mentira y que soy el único hombre de su vida», confesó Duque, antes de volver a su pareja, quien declaraba que «espero que esté receptivo, que no se haya creído lo que ha ido contando Cristian». El canario fue el primero en llegar a la hoguera, cuando reconoció su necesidad de saber de su pareja que «de verdad me quiere y quiere estar conmigo. No estoy preparado para irme solo». «Me da seguridad, tranquilidad y me aporta el cariño que necesito en mi vida», elogió Duque, sobre Pérez, a quien recibió con un beso y un abrazo. «Tenía muchas ganas de verlo y lo he pasado muy mal», declaró la recién llegada, antes de proceder a explicar cómo había vivido las acusaciones de Jerez contra ella durante su estancia en Villa Playa. «Creo que lo ha hecho adrede, para hacer daño y no quiero saber nada de esa persona», reconoció la catalana, a quien su pareja pudo ver durante su estancia en el reality, hablando de Duque o discutiendo con Jerez o Marta Peñate.

«He terminado la amistad con una persona a la que tenía cariño y lo he mandado para su casa, porque te lo hacía pasar mal. Me ha faltado al respeto a mí y encima ha ido fardando con sus amigos, pero necesito que me digas si has tenido un tonteo con él», manifestó el canario, que recibió un «no» como respuesta. «En ningún momento lo he hecho o le he dado a entender nada. Que sus amigos lo entiendan y se posicionen a su lado, lo entiendo», añadía Pérez, para después recordar que «estuvo hace un mes con nosotros y que venga con estas historias, creo que se refiere a las conversaciones del principio». «He conocido a Cristian fuera y en la vida tendría nada con una persona como él, porque es una persona mentirosa, no tiene escrúpulos, no tiene sangre«, aseguró además la participante, quien describió a su antiguo amigo como «una persona fría, calculadora, que no tenía nada que hacer aquí y se ha amarrado a cualquier clavo ardiendo».

«Cometí el error de hacerle sufrir»

A la hora de hablar de Jerez y la posibilidad de que fuera como su novia lo describía, Duque confesó que «no me lo esperaba así, pero es el palo que me llevé». «Me ha demostrado ser bastante poco hombre, que le daba igual nuestra amistad, tanto como hacer daño a Patry. Pensaba que iba a ser su mayor apoyo y ha sido su peor pesadilla», declaró el canario, para después dejar claro a Pérez que «he confiado en ti hasta la muerte. Pondría la mano en el fuego a que tú nunca te irías con él, pero necesitaba preguntártelo». Fue entonces cuando su novia admitió que «yo no sabía lo que sentía por Lester, no quería quererlo y necesite darme el golpe», e incluso desveló que «necesite fallarle para darme cuenta de que lo quería». «Desde entonces, nunca le he faltado al respeto ni he tenido nada con nadie, porque te quiero. Me he dado cuenta de que te quería más de lo que pensaba», confesó la catalana, rompiendo a llorar.

Pérez reconoció que «ha sido una relación muy dura, con muchos baches y altibajos», para después desvelar que «estuve con otro chico cuando él estaba muy ilusionado por mí y, quizás en ese momento, él sentía más por mí, que yo por él. Pero a raíz de ahí y de que él estuvo con otras chicas, nos dimos cuenta de que nos necesitábamos y queríamos estar juntos». «Lo pasé bastante mal y cometí el error de hacerla sufrir a ella», concedió Duque, quien le habría devuelto «lo que me hizo por mil. Después fui yo la que no quiso quererla y ella me demostró cada minuto que quería estar conmigo y lo sufrió a mi lado». Un emotivo momento que ambos remataron con su decisión de concluir juntos el reality. «Aquí empezó nuestra historia y soy muy feliz de haber vuelto contigo, de darme cuenta de que lo que sentí ha sido real, que nunca te haría daño ni te cambiaría por nadie. He sufrido mucho contigo, me lo has hecho pasar muy mal, pero no me arrepiento de haber seguido ahí, haberte demostrado que te quiero«, declaró una emocionada Pérez, antes de abandonar la hoguera junto a Duque.