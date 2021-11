Leticia Sabater vuela desnuda y se sumerge en ‘El juego del calamar’ en su single

La Navidad es una época marcada por las tradiciones y Leticia Sabater tiene claro que quiere ser una de ellas. Si Mariah Carey triunfa cada año con «All I Want for Christmas Is You», la cantante española vuelve a intentarlo en nuestro país tras los virales «El polvorrón», «Trínchame el pavo» y «You’re the Only One». Esta vez no es un villancico, pero pretende liarla igualmente con este single en las fiestas navideñas.

Leticia Sabater, en el videoclip de «¡Mi vida es mía! (La Mari)»

«¡Mi vida es mía! (La Mari)» es el nuevo sencillo de Leticia Sabater. Una canción producida por López y Rafa Marco que tiene claras influencias del hit de Farruko «Pepas» y del himno futbolero «lo-lololo-lolo-looo» de The White Stripes. Eso sí, este sorprendente cóctel de estilos está pasado por la peculiar visión de la ganadora de ‘La casa fuerte‘, con estrofas como «si mezclo la mari con cerveza, se acabó una fiesta y otra empieza» o «mis tetas son mías, mi culo es mío».

Una vez más, el single viene acompañado de un videoclip que cuenta con los ingredientes habituales de sus anteriores trabajos, pero que intenta ir un paso más allá para sorprender al público e intentar repetir su éxito viral. Sabater se desnuda por completo para el vídeo de «¡Mi vida es mía! (La Mari)», recurriendo al body painting para mostrarnos su anatomía. Al videoclip no le faltan sus clásicos chromas, efectos especiales, vestuarios imposibles a lo Lady Gaga o referencias al fenómeno televisivo del momento, ‘El juego del calamar‘.

Más de 30 años de trayectoria musical

Con este single navideño, Leticia Sabater suma un nuevo tema a su extensa trayectoria como cantante. Porque a pesar de ser una showoman y personaje televisivo, la catalana acumula millones de visitas en sus vídeos y tiene una agenda de bolos mucho más cargada que otros reputados artistas. Entre sus singles más populares encontramos temas como «Leti Rap» (1991), «Mr. Policeman» (2012), «La salchipapa» (2016), «Toma pepinazo» (2017), «El polvorrón» (2018), «18 centímetros, papi» (2019) o «La bananakiki» (2021), entre otros.

[embedded content]