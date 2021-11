Limahl responde tras ver su imitación en ‘Tu cara me suena’

Agoney no ha defraudado y ha cumplido con creces el reto de la tercera gala de la novena edición de ‘Tu cara me suena‘: imitar a Limalh no era una tarea fácil y el cantante ha vuelto a demostrar en la tercera gala que la imitación era una de sus facetas ocultas que tenía que salir a la luz.

El concursante ha llenado el escenario de magia con el tema ‘Neverending story’, que le ha dado su primera victoria en el exitoso programa presentado por Manel Fuentes.

En este caso, ha sido el público quien ha dictado sentencia con su puntuación final, arrebatándole a Lydia Bosch el liderato.

El cantante canario, feliz de poder donar el premio a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), se ha mostrado muy emocionado, confesando que esta enfermedad le ha acompañado durante mucho tiempo de su vida.

Aunque no se imaginaba poder ganar la gala, tampoco pensaría que el artista al que imitaba iba a reaccionar ante su actuación.

El propio Limalh le ha seguido la pista y no se ha querido perder su imitación: «Se parece a mi y suena como yo, pero no recuerdo haber estado allí», ha respondido con humor a través de su cuenta de Twitter. ¡Agoney no daba crédito y no es para menos!

