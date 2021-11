Listado completo de artistas a los que imitarán en la gala 4 de ‘TCMS 9’

La tercera gala de la novena de edición de ‘Tu cara me suena‘ tuvo varios protagonistas, aunque fue Agoney quien se proclamó ganador de la entrega. Lydia Bosch, por su parte, también tuvo su momento de gloria al ser la mejor puntuada por parte del jurado, mientras que Nia recibió un toque de atención por parte de Àngel Llàcer, quien quiso recordarle que. aunque hace actuaciones maravillosas, no puede olvidarse de que es un programa de imitaciones.

Lydia Bosch y Manel Fuentes, con el pulsador de ‘Tu cara me suena 9’

Pero pasadas las puntuaciones, llegó el momento de volver al pulsador y ver qué tenía preparado para cada uno de los concursantes. Muchos tenían sus peticiones, como David Fernández que, con que el pulsador funcionase, se conformaba; Loles León quería alguien sencilla sin grandes voces; Eva Soriano pidió algo tranquilo y sin moverse mucho; Nia quería que fuese buena, algo parecido a lo que quería Rasel; María Peláe se conformaba con tener menos pelo; y Agoney quería que fuera alguien guape. Pero el pulsador tenía otros planes para ellos.

– David Fernández será Torrebruno.

– Los Morancos serán Frank Sinatra y Bono.

– Loles León será Gary Low.

– Eva Soriano será Rosalía.

– Nia será Pussycat Dolls.

– Rasel será Tom Jones.

– Lydia Bosch será Bebe.

– María Peláe será Pastora Soler en Original y copia.

– Agoney será Frankie Valli.

Nada más conocer los Morancos que imitarían a Frank Sinatra y Bono, Manel Fuentes ya preguntó quién sería cada uno y, tras jugárselo a pares o nones, César Cadaval decidió que él sería Frank Sinatra. Cuando a Rasel le salió Tom Jones, y como no podía ser de otra manera, Lolita contó anécdota. Hace años le preguntó ella misma al artista para quién iba dedicada la canción de «Sex bomb» y él le dijo: «For you». «Pero claro, me lo dijo hace muchos años. Igual ahora le pregunto y ni me ve», contaba entre risas la miembro del jurado.

Pastora Soler vuelve a ‘Tu cara me suena’

Una de las mejores artistas españolas es Pastora Soler, por lo que no es de extrañar que en muchas ocasiones haya sido imitada en ‘Tu cara me suena’. De hecho, en la final de la segunda edición participó ella misma imitando a Celine Dion. En la cuarta gala de ‘TCMS 9’ volverá al plató para cantar un tema suyo junto a María Peláe, tras caer en la casilla de Original y copia en el pulsador.