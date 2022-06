Lo nunca visto en ‘La Voz Kids’: Oihan Aristizabal elige a su coach… ¡como si estuviese en un ring de boxeo!

Aitana y Sebastián Yatra han luchado por Oihan Aristizabal con todas sus fuerzas, tanto que ambos coaches han rodeado al talent en medio del escenario de ‘La Voz Kids’.

Su particular timbre de voz impresionó mucho a los coaches mientras el talent cantaba ‘Take me to church’ de Hozier en las Audiciones a ciegas.





Cuando llegó el momento de la verdad, a Sebastián Yatra se le ocurrió una innovadora idea para elegir equipo: ¡como si fuese un ring de boxeo! Con cada coach a su lado, Oihan agarró la mano de cada uno y alzó el brazo del coach ‘vencedor’.

¿A quién eligió? ¡Descúbrelo en el vídeo!