“¡Lo que hacen los nervios!”: El lapsus de Yoli le hace tropezar dos veces seguidas en la misma piedra

Los nervios por querer resolver pueden jugar muy malas pasadas a los concursantes de La ruleta de la suerte, y sino que se lo digan a Yoli, que un lapsus en mitad de su turno le ha llevado a tropezar dos veces seguidas en la misma piedra.

A pesar de no hacer caso al público que le animaba a utilizar el gajo de la ‘doble letra’, Yoli se apresura a comprar la ‘I’, pero ésta no se encuentra en el panel. Afortunadamente tiene el comodín, que no duda en utilizarlo para no perder su turno y los 550 euros.

Sin embargo, la concursante vuelve a caer en el error de comprar esa misma vocal, ¡no puede ser! “La que te van a montar tus hijas cuando llegues a casa”, le ha recordado Jorge Fernández sin dar crédito.

¡Así ha sido este momento de lapsus!