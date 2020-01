Lo que no se vio tras el ‘¡Estefanía!’ de Christofer en ‘La isla de las tentaciones’: ‘No sabía a dónde ir’

Lo que no se vio tras el ‘¡Estefanía!’ de Christofer en ‘La...

No ha hecho más que empezar el 2020 y ‘La isla de las tentaciones‘ ya ha dejado el que se puede considerar el momento televisivo más viral del año. El grito exclamado por Christofer al conocer la infidelidad de su novia Fani Carbajo con Rubén, uno de los solteros de la isla, se ha convertido en un fenómeno a imitar en redes. Sin embargo, los espectadores del programa no pudieron ver la reacción íntegra del joven la madrugada del 24 de enero, cuando este abandonó repentinamente la hoguera, roto de dolor, y salió corriendo hasta la playa gritando el nombre de su pareja: «¡Estefaníaaaaa!».

Christofer se derrumba en mitad de la hoguera tras ver las imágenes de Fani con Rubén

En ‘El debate de las tentaciones‘, Sandra Barneda mostró imágenes inéditas de lo que sucedió en la villa de los chicos y en la villa de las chicas a continuación. Así se pudo ver a Christofer llorando desconsoladamente. El teleoperador se sentó en suelo, en mitad del sendero de Villa Playa, junto a sus compañeros:: «Era ‘tierra trágame’, no sabía a dónde ir. Con lo que hemos luchado… Necesito hablar con ella para que me expliqué por qué lo ha hecho», explicó el joven sin poder contener las lágrimas ante la cámara.

Christofer, derrumbado tras conocer la infidelidad de Fani

Durante su estancia en ‘La isla de las tentaciones’, los chicos han tenido tiempo para forjar amistad y no dudan en sincerarse los unos con los otros al llegar a la Villa después de las hogueras, y de ver las imágenes de sus novias tonteando o pasándoselo bien con alguno de los solteros. Nada más llegar, Christofer todavía hundido por los vídeos que acababa de ver, le confesó a Gonzalo Montoya sus sensaciones: «Yo por ella ponía la mano en el fuego y no me quemaba«.

¿Christofer o Rubén?

Por su parte, Fani tendrá que decidir entre dar rienda suelta a su pasión con Rubén Sánchez dentro de Villa Playa o si, por el contrario, quiere salvar su relación con Christofer. En el adelanto de ‘La isla de las tentaciones’ se vio cómo la joven le exigía a Rubén que le dijese exactamente lo que siente por ella: «Yo no voy a joder una relación de siete años por hacer el paripé. Me estoy liando contigo porque realmente tengo un sentimiento hacia ti. Necesito saber lo que tú sientes por mi, de qué manera te gusto», le espetaba enfadada. «De momento tengo un novio, Rubén no es nada», zanjaba después a cámara.