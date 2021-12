Logan Sampedro se une a OnlyFans y revoluciona a los seguidores de la plataforma

Cada vez son más los famosos que se unen a OnlyFans, la plataforma que ofrece contenido «inédito, erótico o pornográfico» a cambio de ingresos. Logan Sampedro, finalista de ‘Supervivientes 2018‘, ha sido el último en crearse una cuenta en la red social para publicar sus imágenes más sugerentes y sus seguidores han visto con muy buenos ojos esta nueva incorporación.

El modelo anunciaba su alta en la red social, en su cuenta personal de Twitter, el 24 de noviembre de 2021. Para ello, publicaba una imagen cortada y sugerente acompañada de un mensaje en el que avisaba a sus seguidores de que la podían ver completa en su OnlyFans. Desde entonces, ha llevado a cabo esta estrategia en varias ocasiones para lograr adeptos que paguen por sus contenidos exclusivos.

Today and tomorrow subscription 50% for the next 25 fans????????

Hoy y mañana subscripción al 50% para los siguientes 25 fans????????https://t.co/0Vj7aBSzrNhttps://t.co/dINQQphIKUhttps://t.co/Xp08v6IKed

????SHARE IT???? COMPARTIDLO???? pic.twitter.com/WEU7Mi6ANi

— Logan Sampedro (@LoganSampedro) December 1, 2021