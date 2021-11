Loles León: «Ojalá alguien cante ‘Qué ganas tengo’ en ‘TCMS 9’, pero no creo por la letra»

Loles León es una de nuestras actrices más queridas, por lo que no es de extrañar que a muchos les llenase de ilusión conocer la noticia de que iba a ser concursante de ‘Tu cara me suena‘. Para hablar de todo lo que nos depara la novena edición, que se estrena el 5 de noviembre, hablamos con ella y nos cuenta qué espera de su participación. Como no podía ser de otra manera, hablamos con ella también del éxito incombustible de ‘Aquí no hay quien viva‘ y del futuro de ‘La que se avecina‘.

Loles León, en ‘Tu cara me suena 9’

¿Cómo te llega la propuesta de ‘Tu cara me suena 9′? ¿Qué es lo primero que pensaste?

Yo siempre quería ir, siempre me ha encantado lo de imitar y transformarme en otro cantante; otra cosa es que pudiera hacerlo. Era uno de los programas que a mí me atraía. Nunca he podido por diversos motivos. Fui de invitada hace algunos años, hice con Santi Rodríguez de María Jiménez y La Cabra Mecánica, pero me puse mala y estuve afónica. Ahora ya, por fin, me dijeron que si quería hacer prueba, y aquí estoy, encantada.

Después de venir como invitada ya no tuve más relación con ‘TCMS’ porque empecé una vorágine de series y películas

Imagino entonces que no será la primera vez que te tentaron para participar, ¿verdad?

Después de aquella actuación no hemos tenido más relación porque empecé una vorágine de series y películas, por lo que ellos verían que no estaba disponible. Siempre que empezaba alguna edición, los seguidores hacían sus quinielas y siempre me ponían. Se ve que Tinet Rubira lo vió y dijo: ¡Vamos a llamar a la Loles que el público quiere verla! Pues esta vez sí.

En el momento que te llaman para esta edición, ¿ya te dijeron quñe compañeros iban a estar contigo?

No, normalmente cuando vas a hacer las pruebas todo es muy secreto, no te dicen nada, aunque yo lo pregunté. Hasta que tú no terminas la prueba, la otra persona no entra, no nos vemos. Está todo bastante en secreto, tiene su intriga.

A mí lo que me gusta es jugar a mis imitaciones y no todas me salen bien, pero ahí está lo gracioso

Tienes pinta de ser una de las concursantes que pondrá más humor en las galas…

Por supuesto, yo no soy cantante. A mí lo que me gusta es jugar a mis imitaciones y no todas me salen bien, pero ahí está lo gracioso. Tengo mis cositas con el jurado, les digo que por qué no me puntúan bien. Los Morancos, David Fernández y yo somos tres elementos que estamos ahí, que no somos cantantes.

Por la parte que te toca, vas a seguir demostrando que las mujeres sí que sois graciosas, después de las últimas polémicas.

No hago caso a estas tonterías. Llevo 50 años trabajando con la comicidad… ¡me van a decir a mí ahora!

La primera gala ya está disponible en Atresplayer Premium y lo haces muy bien.

¿Está ahí? No me ha dicho nadie nada. El viernes que me iba a Jaén con mi obra de teatro y pensaba que lo tenía que grabar, me meteré a verlo.

Loles León, en la novena edición ‘Tu cara me suena’

¿A qué artista es a quien más ganas tienes de imitar en ‘Tu cara me suena 9’?

Yo siempre pido a gente que no puedo, como Gloria Gaynor, Cher, Madonna o Shakira. Pero es eso, yo no puedo. Además, ya están hechas.

No te creas que es un programa fácil, hay que tomárselo todo con mucha seriedad y profesionalidad

¿Ves complicado imitar a algún artista en concreto? ¿Quién te supondría un reto tremendo?

Claro, las que te he comentado antes son muy difíciles. No te creas que es un programa fácil, hay que tomárselo todo con mucha seriedad y profesionalidad. Yo soy una actriz muy entregada a la profesión, soy muy estricta y muy perfeccionista. No me quiero ni imaginar quién me podría tocar.

Realmente cuanto más difícil es para los que tenéis vis cómica, más divertido para los espectadores.

De eso no tengas ninguna duda, divertido es muchísimo. Yo estoy al lado de estos niños jovencitos que tienen oro en la garganta, yo hago lo que puedo, me cuido mucho. Pero ellos están en plena euforia y yo me quedo embelesada. Además, aparte de tener mucho talento, tienen muchísima entrega, son muy buenos, muy profesionales y serios. A veces digo que quiero votar.

¿Te gustaría tener un Training VIP? ¿Qué artista te gustaría que viniese a ayudarte?

Ahora mismo no quiero que venga nadie, estoy centrada en mí misma. Todavía estamos grabando, no te digo más adelante, pero ahora estoy muy bien. No te puedo adelantar nada, pero yo ya he cantado con alguien.

Me encantaría que alguien cantase «Qué ganas tengo», pero no creo que lo hagan por la letra que tiene

¿Y te imaginas siendo tú la asesora para alguno de tus compañeros que se atreva a cantar tu tema «Qué ganas tengo»?

Hombre, eso me encantaría, pero no creo que lo hagan por la letra que tiene. Esto sería trending topic, pero no creo, aquí no va a pegar. Me encantaría que la cantara alguien de ‘Operación Triunfo‘, por ejemplo Agoney, y viniera yo a decirle aquello de «Sí, cariño, un pollón alicantino».

Supongo que por tus proyectos profesionales es difícil compaginar las grabaciones. Estás con cine y teatro hasta que vuelva el rodaje de ‘La que se avecina’.l

Claro, y allí estaré yo. En ‘LQSA’ seguiremos los mismos, creo. Tengo muchas cosas, pero las haré todas. No tendré vida propia, pero tendré vida para el espectador.

Me encanta haber sido Paloma «PUF» y ahora me encanta ser Menchu

¿Y cómo estás viviendo el fenómeno de ‘Aquí no hay quien viva’, ahora que está en Netflix?

Esto es un fenómeno que nunca se va a acabar. Por donde voy me piden cosas de la serie, me dicen que les diga «Juan, grábales las caras, Juan». Y es todo tipo de público; veo niños y niñas de unos 10 años llorando de emoción de estar con la Menchu, mi personaje ahora en ‘LQSA’. A mí es que me encanta haber sido Paloma «PUF» y ahora me encanta ser Menchu.

Se pide mucho un regreso de ‘Aquí no hay quien viva’, pero parece poco probable, ¿no crees?

Lo veo un poquito difícil porque los creadores están con ‘La que se avecina’, que es una serie muy buena, que a todo el mundo le gusta. Pero, donde vayas, nos dan las gracias por ‘Aquí no hay quien viva’ y me cuentan que la ven antes de dormir. Ellos se duermen riéndose, yo también, porque me la pongo a ver qué capítulo emiten, sea el que sea, aunque no esté yo, la veo.