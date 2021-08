Los 7 estrenos que no te puedes perder en agosto

El verano suele ser sinónimo de altas temperaturas y tiempo libre, así que desde FormulaTV hemos rebuscado en el calendario de estrenos para encontrar las mejores series con las que refrescaros, ya sea en el sofá o bajo la sombrilla de la playa. Dejando de lado la oleada de segundas temporadas, que será surfeada por ‘Valeria‘, ‘See‘, ‘Todo va a ir bien‘, ‘Modern Love‘, ‘Truth Be Told‘ o ‘Stargirl‘, entre otras, hemos querido centrarnos en novedades, aunque era inevitable que se nos colara el regreso de uno de los mayores fenómenos de la televisión contemporánea.

1 ‘Mr. Corman’

Joseph Gordon-Levitt en ‘Mr. Corman’

Joseph Gordon-Levitt se pasa a la pequeña pantalla con ‘Mr. Corman‘, la serie que ha escrito, dirigido y protagonizado para Apple TV+. En este esfuerzo televisivo ha contado con el apoyo de A24, la prestigiosa productora detrás de ‘Euphoria‘ y ‘Ramy‘, que ha confiado en esta tragicomedia encabezada por Josh Corman, un profesor en horas bajas: su prometida le ha dejado, sigue frustrado por no haber cumplido su sueño de dedicarse a la música y, para rematar, su mejor amigo del instituto se acaba de mudar con él. Mientras se escala esa montaña de conflictos, se retrata la vida cotidiana de un treintañero contemporáneo, que tiene tanto de drama como de comedia.

Estreno: 6 de agosto en Apple TV+

2 ‘¿Qué pasaría si…?’

Stephen Strange en ‘¿Qué pasaría si…?’

El multiverso abierto en ‘Loki‘ dará rienda suelta a multitud de realidades alternativas, que serán exploradas en ‘¿Qué pasaría si…?‘, la primera serie animada de Marvel Studios. A lo largo de este experimento especulativo, los grandes puntos de inflexión del Universo Cinematográfico de Marvel sufrirán variantes imprevisibles, que nos permitirán descubrir, por ejemplo, qué habría sucedido si Peggy Carter hubiera recibido los poderes de Capitán América y Steve Rogers hubiera tenido que luchar con su raquítico físico. Un mundo de posibilidades con el que conocer otra cara de todos esos héroes que ya nos han conquistado.

Estreno: 11 de agosto en Disney+

3 ‘Heels’

Stephen Amell y Alexander Ludwig son hermanos en ‘Heels’

¿Cómo sería «Warrior» escrita por un guionista de ‘Rick y Morty‘? Starz nos resuelve esa duda con ‘Heels‘, un drama protagonizado por dos hermanos, interpretados por Stephen Amell y Alexander Ludwig, que tratan de abrirse paso en el mundo de la lucha libre independiente. Uno de ellos es heel, el terrible villano odiado por el público, y el otro es face, el héroe que siempre vence entre vítores. Sin embargo, cuando están fuera del ring, ambos deben dejar atrás esos roles predefinidos, aunque el conflicto que sostienen se extienda a su rutina, tan marcada por un suceso que les ha dejado un legado traumático.

Estreno: 15 de agosto en StarzPlay

4 ‘Nine Perfect Strangers’

Nicole Kidman protagoniza ‘Nine Perfect Strangers’

Amazon Prime Video nos propone otro retiro paradisiaco para cuando ‘The White Lotus‘ cierre sus puertas. La plataforma del gigante del comercio se ha hecho con los derechos de ‘Nine Perfect Strangers‘, el original de Hulu que supone una nueva colaboración entre Nicole Kidman y el guionista David E. Kelley tras ‘Big Little Lies‘ y ‘The Undoing‘. En esta ocasión, la oscarizada actriz da vida a la responsable de un exclusivo centro de bienestar al que acuden nueve urbanitas desconocidos con el objetivo de aprender a desconectar y sacudirse el estrés de sus vidas, pero no tienen ni idea de lo que les espera realmente durante su tratamiento.

Y si te quedas con ganas de más misterios adictivos, Prime Video también lanzará en exclusiva ‘Cruel Summer’ (6 de agosto), un thriller adolescente que se extiende a lo largo de tres veranos para mostrar los diversos puntos de vista de sus protagonistas.

Estreno: 20 de agosto en Amazon Prime Video

5 ‘La directora’

Sandra Oh es ‘La directora’

Tras el controvertido final de ‘Juego de Tronos‘, sus creadores, David Benioff y D.B. Weiss salieron por la puerta de atrás de HBO y entraron a Netflix por todo lo alto. Dos años después de firmar aquel multimillonario acuerdo, finalmente llega su primera producción original para la plataforma roja: ‘La directora‘. D&D ejercen de productores ejecutivos de esta dramedia, que ha sido creada por Amanda Peet y Annie Wyman, y que tiene como protagonista a toda una estrella televisiva como Sandra Oh que, antes de despedirse de ‘Killing Eve‘, ha dado vida a la flamante nueva directora del departamento de Inglés de la Universidad de Pembroke. Al tratarse de la primera mujer que asume ese cargo, deberá enfrentarse a obstáculos de todo tipo, sumados a la escasa diversidad racial que la rodea.

Estreno: 20 de agosto en Netflix

6 ‘The Walking Dead’

Norman Reedus en la temporada final de ‘The Walking Dead’

Aunque su emisión haya pasado por ciertos altibajos, lo cierto es que ‘The Walking Dead‘ ha sido y sigue siendo uno de los grandes hitos televisivos. Por eso el lanzamiento de su temporada final es todo un evento que, como suele ser habitual, podrá seguirse de manera simultánea en FOX España. A diferencia de sus predecesoras, esta undécima y última entrega estará dividida en tres bloques de ocho episodios, que extenderán el desenlace hasta 2022. La primera de esas citas tiene lugar este mismo verano, que será cuando el choque entre Negan y Maggie alcance su apogeo o cuando conozcamos a los nuevos personajes que nos llevarán a la Commonwealth, el entramado de comunidades que pondrá a prueba a los supervivientes protagonistas.

Estreno: 23 de agosto en FOX España

7 ‘Solo asesinatos en el edificio’

Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin en ‘Solo asesinatos en el edificio’

Mientras esperamos pacientemente a que Disney se pronuncie acerca de la fecha de estreno de títulos como ‘Reservation Dogs‘ o ‘American Horror Story: Double Feature‘, clausuramos esta lista con ‘Solo asesinatos en el edificio‘, la comedia criminal de Hulu que podrá verse a través de Star en Disney+. Los protagonistas de esta retorcida carta de amor al true crime son Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short, que encarnan a unos desconocidos que, al producirse un homicidio en su vecindario, deciden unir fuerzas y volcar sus conocimientos en la cultura criminal para desentrañar este misterio, aunque realmente la verdadera incógnita reside en ellos mismos.

Estreno: 31 de agosto en Disney+