Los estrenos de Amazon Prime Video en diciembre

El gran lanzamiento de Amazon Prime Video en diciembre será, seguramente, el mismo que el de noviembre: ‘La rueda del tiempo‘. La serie de ciencia ficción ha cosechado el mejor lanzamiento original de la plataforma en todo el año, y el día de Nochebuena ofrecerá el episodio final de su primera temporada, con el rodaje de la segunda en plena marcha. Aun así, quien se pasee por el catálogo se encontrará unos cuantos títulos que tampoco debería dejar pasar, tanto locales como internacionales.

Nicole Kidman en «Being the Ricardos»

Dentro de la primera categoría nos topamos con varias producciones españolas, entre las que destacan ‘El pueblo‘, que vuelve a Peñafría con su tercera temporada, y ‘Celebrity Bake Off España‘, que enfrenta a doce personalidades de diferentes ámbitos para dar con el repostero más talentoso. Además, también veremos una docuserie dedicada a la figura de Carlos Sainz y otro proyecto documental, ‘Creadores’, que indaga en el legado de artistas como Isabel Coixet o Juan Mari Arzak.

En cuanto a las aportaciones de habla inglesa, en el campo de las series el gran evento será el desenlace de ‘The Expanse‘, la aclamada aventura espacial que llegará a su fin con su sexta temporada. Y en el terreno cinematográfico, la atención se posa sobre «Being the Ricardos», la nueva cinta dirigida y escrita por Aaron Sorkin, que retrata una complicada semana durante el rodaje de la sitcom ‘I Love Lucy’, cuyos protagonistas están encarnados por Nicole Kidman y Javier Bardem.

Estrenos de series y programas

– ‘Sainz. Vivir para competir’ (Estreno – 2/12)

– ‘El pueblo’ (Temporada 3 – 2/12)

– ‘Harlem’ (Estreno – 3/12)

– ‘Creadores’ (Estreno – 3/12)

– ‘The Ferragnez – La serie’ (Estreno – 9/12)

– ‘Tampa Baes’ (Estreno – 10/12)

– ‘The Expanse’ (Temporada 6 – 10/12)

– ‘Celebrity Bake Off España’ (Estreno – 16/12)

– ‘The Grand Tour Presents: Carnage A Trois’ (Especial – 17/12)

Estrenos de cine

– «Instintos ocultos» (1/12)

– «Cuidado con lo que deseas» (10/12)

– «Encounter» (10/12)

– «Un lugar tranquilo 2» (13/12)

– «Érase una vez en Hollywood» (13/12)

– «Being the Ricardos» (21/12)

– «Antebellum» (23/12)

– «El refugio» (30/12)