Los mejores memes de Aitana y su menú de McDonalds, una hamburguesa que «arde»

Cuando una figura mueve masas, las compañías saben cómo aprovechar ese tirón. La tercera semana de septiembre vino acompañada de un inesperado anuncio: McDonald’s lanzaba al mercado uno de sus menús con el nombre de Aitana Ocaña como principal reclamo. Como suele ser habitual, las redes no han pasado por alto este detalle, inundando las timelines de miles de usuarios con memes, cuanto menos, ingeniosos.

Aitana Ocaña

El nuevo menú no es más que la tradicional CBO, pero con algún que otro complemento adicional; no obstante, todo el mundo habla del rebautizado como McAitana. El ingenio de los tuiteros queda patente en muchos de los mensajes lanzados a la red, incluso los que hacen advertencias: «Aitana vendiendo su menú, siendo celiaca«, remarcando que ciertos componentes no serían aptos para su consumo propio.

aitana vendiendo su menu favorito del macdonalds siendo celiaca me da algo pic.twitter.com/fVhhIYcMP4 — ?? (@lentjascnxorizo) September 12, 2021

Echando un vistazo por el hashtag, llegamos incluso a encontrar numerosos juegos de palabras con sus canciones más famosas: desde un quiosco de pedidos con un «Vas a quedarte» en vez del tradicional «tomar» hasta una hamburguesa que «Arde» cuando te la entregan. En definitiva, un mar de carcajadas que habrán resonado en muchos lectores, donde también ha habido hueco para ‘MasterChef Celebrity‘ o ‘Aquí no hay quien viva‘.

he ido a pedirme un McAitana y me sale esto pic.twitter.com/EipCmnWc2V — JOSE CARLOS (@JoseCarlosCB27) September 13, 2021

cuando te dan tu mcaitana recien hecho pic.twitter.com/dfbNiKcUKR — coscorrodrift (@Coscorrodrift) September 13, 2021

Unos McAitana por favor pic.twitter.com/RNkxFa8Uxq — Aqui no hay quien viva (@universoANHQV) September 14, 2021

– Me vas a poner una bacon burger, patatas medianas y para el niño un McAitana. pic.twitter.com/loslhZYBmJ — Alexis Romero?????????? (@alexisromloz) September 14, 2021

El regalo que trae el mcaitana pic.twitter.com/LsJJJGJK2E — rafaé | Laca Brona ?????????????????? (@rechiputa) September 13, 2021

chicos fui por el mcaitana y me encontré a su ex pic.twitter.com/i5SWph7MMt — valcha (@vodkaitana) September 13, 2021

El menú McAitana pic.twitter.com/w1PZGeBkO3 — esteban anon (@rocachonda) September 7, 2021

Otros restaurantes tientan a Ana Guerra

Tal ha sido la repercusión de la CBO x Aitana que otras cadenas de alimentación se han lanzado a tentar otros exconcursantes de ‘Operación Triunfo 2017‘: el comunity manager de KFC se apresuró a saludar a Ana Guerra. ¿Terminaremos viendo un cubo de alitas de pollo con su nombre o con el de alguna de sus canciones? Hasta la fecha de publicación de esta noticia, no se ha pronunciado.