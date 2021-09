Los mejores memes de los premios Emmy 2021

*En elaboración*

Tras la ceremonia del año 2020 marcada por las videollamadas y por la crisis sanitaria provocada por el covid-19, la 73ª edición de los Premios Emmy ha vuelto, al menos un poco, a la normalidad, con invitados, con alfombra roja y con una gala repleta de buenos momentos que nosotros hemos reunido para resumir las situaciones más divertidas.

Que me perdone la Emma Corrin pero no puedo no decirlo: cuando tienes alfombra roja a las 6 pero nado sincronizado a las 7 pic.twitter.com/2AdNL4XiIF

— Gabriela Varas (@lagabivaras) September 19, 2021