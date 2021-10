Los seguidores de ‘Pasapalabra’ critican la vuelta de Orestes y advierten «trato de favor»

‘Pasapalabra‘ triunfa cada tarde en su habitual emisión diaria en Antena 3. Aunque no hay formato capaz de arrebatarle el liderazgo, parte del público no está de acuerdo con el regreso de Orestes. La vuelta de antiguos exconcursantes ha levantado cierta polémica, pues, aunque ver rostros conocidos suele gustar a los espectadores, en esta ocasión no ha sido de su agrado. «Cansados», así se muestran algunos fieles seguidores del concurso por ver siempre a las mismas personas: «Otra vez no». «¿No hay concursantes nuevos?», se pudo encontrar en Twitter.

Orestes Barbero, en ‘Pasapalabra’Pie de foto

Además, los usuarios han manifestado que las preguntas que le hacían a este participante eran «demasiado simples«, quejándose así del bajo nivel de la popular prueba «El Rosco». «Vaya preguntitas fáciles, estará como la otra vez, ¡qué repetitivos! Gente nueva en las mismas condiciones», comentó un seguidor. Parece que la presencia de Orestes Barbero ha incomodado al algunos, quienes lo califican incluso de «pedante». Comentarios que han llegado incluso a sorprender, ya que, en un principio, fueron muchos los que celebraron su repesca.

El formato presentado por Roberto Leal celebró en febrero de 2021 su 20º aniversario con grandes datos de audiencia. El popular concurso consiguió mantener a los espectadores pegados a la pantalla debido a sus emocionantes duelos entre los concursantes que luchaban por el ansiado bote, aquellos que los dejaban con la adrenalina por las nubes y con ganas de más. Tiempo después, el programa de Antena 3 se enfrenta a un reto: contentar a cierta parte de un público mucho más exigente.

Se ha vuelto un programa repetitivo con los mismos concursantes sin dar opción al resto de posibles participantes es una discriminación así que desde hoy dejo de verlo. — luis garcia (@jlgg66) October 3, 2021

Es muy cansino. Q pereza verlo — Ana Fernández (@AnaFern37691487) October 3, 2021

Me parece muy injusto que Orestes vuelva a estar en #Pasapalabra, es una falta de respeto para los que se han quedado fuera y los que quieren entrar. Ese chico estuvo mucho tiempo y encima ganó un pastizal cada programa y ahora lo volvéis a añadir? Patético. — Sra.Isa???? (@mellamoisa_) October 11, 2021

Más de cinco meses en el programa

El burgalés, que debutó en el veterano programa con tan solo 19 años, consiguió destacar entre los participantes de una manera muy singular. Se convirtió en uno de los míticos concursantes, tras acumular 119 programas y marcharse con 68.400 euros. Asimismo, con su particular humor y simpatía, consiguió meterse al público en el bolsillo.