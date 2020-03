‘Los Simpson’ podrá verse al completo en Disney+ España

Por si el encanto de Baby Yoda no fuese suficiente para vendernos la suscripción de Disney+, la plataforma de streaming ha resuelto una de las principales dudas que la rodeaban de cara a su lanzamiento en España: ¿estará ‘Los Simpson‘ disponible en su catálogo? La legendaria sitcom animada pasó a ser propiedad de Disney cuando se selló la adquisición de 21st Century Fox en marzo de 2019, y, finalmente, como guinda del pastel, podrá verse en España desde el lanzamiento del servicio digital.

Marge y Homer en ‘Los Simpson’

Como ha confirmado la cuenta de Twitter de Disney+ España con una breve promo, en su catálogo nos encontraremos con más de 600 episodios de ‘Los Simpson’, que actualmente emite su temporada 31 en Estados Unidos. De esta manera, la plataforma congregará la vasta oferta de capítulos de la serie creada por Matt Groening, Sam Simon y James L. Brooks en 1989.

Más de 600 episodios de Los Simpson + Disney + Pixar + Marvel + Star Wars + Nat Geo = ???? #DisneyPlus pic.twitter.com/XNv3kSpmUW — Disney+ España (@DisneyPlusES) March 4, 2020

‘Los Simpson’ se une así a un catálogo que de lanzamiento ofrecerá contenido de «Star Wars», Pixar, Marvel, National Geographic y la propia Disney, lo cual supone miles de horas de entretenimiento entre cine y series. Además, con el paso de los meses se irán integrando otros títulos originales como ‘The Falcon and The Winter Soldier‘, ‘WandaVision‘ o la segunda temporada de ‘The Mandalorian‘.

Estrategia de lanzamiento

El anuncio de la integración de ‘Los Simpson’ en su catálogo es tan solo una de las sorpresas que nos ha dejado Disney+ antes de su llegada a España, que tendrá lugar el 24 de marzo. Para calentar motores, el primer episodio de ‘The Mandalorian’, la ficción galáctica que ha acompañado a la plataforma de su nacimiento, se emitirá en abierto a través de Cuatro, tratando de generar así potenciales suscriptores.