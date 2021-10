‘Los Soprano’ podría contar con una serie precuela

Desde hace meses, antes incluso del estreno en Estados Unidos de «The Many Saints of Newark», se rumoreaba que David Chase, creador de ‘Los Soprano‘, estaba sopesando la posibilidad de seguir explorando el universo del celebrado drama mafioso protagonizado por James Gandolfini con una secuela de la película. Sin embargo, parece que desde HBO Max tendrían otros planes y estarían muy cerca de hacerlos realidad.

Imagen de la película «The Many Saints of Newark»

Chase sugirió hace un tiempo que ya estaba preparando junto a su colaborador habitual Terence Winter en el guión de esa secuela de ‘The Many Saints of Newark’. Ahora bien, según informa Deadline, parece ser que esa continuación de la historia podría ser finalmente una miniserie para HBO Max. Algo que, por cierto, Casey Bloys, presidente de programación de HBO, ya aventuró hace un par de años.

La película precuela de ‘Los Soprano’, que aterrizará en los cines de España el próximo 5 de noviembre bajo el nombre de «Santos criminales», ha obtenido un resultado discreto en taquilla pero aceptable teniendo en cuenta las circunstancias pandémicas. Aunque, eso sí, ha servido sobre todo para darle un empujón a la serie en la plataforma.

Ann Sarnoff, directora ejecutiva de Estudios y Redes de WarnerMedia, afirma que la empresa está «encantada» con sus resultados y que, por supuesto, quieren más. «Estamos hablando con David sobre una nueva serie, relacionada con ‘Los Soprano’, en HBO Max«, confiesa. «Ves a ‘Los Soprano’ aparecer entre las diez series más vistas en el servicio y está claro que le ha dado una vida completamente nueva. Literalmente ha elevado a toda la franquicia de ‘Los Soprano’ a un nuevo nivel. No se puede medir sólo por la taquilla».

No obstante, Sarnoff admite que aún no se ha tomado una decisión final sobre si el proyecto se convertirá en una serie o si será un largometraje como estaba previsto. De hecho, a día de hoy no es descartable que finalmente la opción elegida se sitúe en un punto intermedio, como por ejemplo una serie de películas precuelas con continuidad entre ellas.

A su manera

Por otro lado, Chase ha expresado en más de una ocasión que si volviese al mundo de ‘Los Soprano’, cualquier historia potencial tendría lugar después de la película, que se desarrolla a finales de los sesenta y los setenta, es decir, casi dos décadas antes de la serie original, que comienza en torno a 1998. «Sólo hay una forma de que lo hiciese, y eso es si Terry Winter y yo podemos escribir el guión juntos. Eso sí lo haría».