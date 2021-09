Los surrealistas y curiosos cameos que se vieron en ‘Médico de familia’

El 15 de septiembre de 1995, aterrizaba en Telecinco ‘Médico de familia‘, serie cuyo reparto estaba encabezado por Emilio Aragón (Nacho) y Lydia Bosch (Alicia), que acabó convirtiéndose en una de las ficciones españolas más destacadas de finales de los años 90. Con un total de 119 episodios divididos en nueve temporadas, la producción de Globomedia terminó su emisión en 1999, logrando una media de 43,5% de share, con 7.603.000 espectadores.

Parte del reparto principal de ‘Médico de familia’

Ante este éxito arrollador, por el que incluso reunió a más de once millones de espectadores en alguno de sus episodios, como la ansiada boda de Nacho y Alicia, la serie recibió varios reconocimientos destacados a lo largo de sus años en antena, comenzando por el TP de Oro a la Mejor serie nacional en 1995, pasando por el TP de Oro a Mejor actor para Aragón ese mismo año, hasta El Premio ATV a la Mejor ficción o el TP de Oro a Mejor Actriz para Bosch, ambos otorgados en 1999.

La serie abordaba los problemas personales y profesionales de Nacho, un médico viudo y con tres hijos, con un sobrino adolescente a su cargo, y su cuñada Alicia, entre los que termina surgiendo el amor en medio de múltiples tramas costumbristas que engancharon al público. Su enorme popularidad propició que Telecinco aprovechara la producción para «colar» cameos de todo tipo, algunos de ellos totalmente inesperados. Por eso, a las puertas del aniversario de su estreno, en FormulaTV recopilamos algunos de los cameos más surrealistas y curiosos que han tenido lugar durante los cuatro años de emisión de ‘Médico de familia’.

1 Miliki (1996)

Miliki en ‘Médico de familia’

La segunda temporada de ‘Médico de familia’ trajo consigo a uno de los primeros cameos de la serie, de lo más tierno a ojos, sobre todo, de aquellos que en su momento disfrutaron de los programas de ‘Los payasos de la tele’. El episodio «Cuando el circo llega al barrio», dejó tras de sí la aparición de Emilio Aragón, más conocido como Miliki. El famoso payaso televisivo compartió una escena, precisamente, en un circo, con Chechu (Aarón Guerrero) y sus amigos, en la que el artista les enseñaba algún truco circense. Asimismo, Miliki tuvo la oportunidad de aparecer junto su hija Rita y su nieto, en una escena en la que Chechu y compañía se colaba en el circo con ayuda de este último, después de hacer pellas, detalle que no pasó desapercibido para el avispado invitado.

2 Pepe Navarro (1996)

Pepe Navarro entrevista a Alicia en ‘Médico de familia’

La aparición de Pepe Navarro en ‘Médico de familia’ tuvo lugar en la tercera temporada y se producía a raíz del éxito del programa de radio de Alicia. Aprovechando el también éxito arrollador de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi‘, Telecinco coló al presentador en la serie con la excusa de que Navarro entrevistaba a la locutora en su programa, para indagar en la fama que estaba adquiriendo. Una escena que pudieron disfrutar Nacho y su padre, Manolo (Pedro Peña), desde el salón de su casa, donde ambos dejaron caer la posibilidad de que el periodista estuviera tratando de flirtear con Alicia ante las cámaras.

3 Chapis (1996)

Chapis junto a Belinda Washington en ‘Médico de familia’

José Antonio Botella, más conocido como Chapis, fue otro de los invitados a los que se pudo ver en la tercera temporada. El mítico presentador de los 90, sin embargo, no tuvo ocasión de interactuar con ninguno de los miembros del reparto habitual de la serie, puesto que aparecía en su programa ‘¡Qué me dices! junto a Belinda Washington. El episodio «Por los viejos tiempos», en el que hizo su aparición el presentador, contó con la participación de la actriz Judit Mascó, quien se daba vida a sí misma, y tenía que ser atendida en el hospital por Nacho y compañía. Su presencia produjo todo un revuelo en los medios, lo que se convirtió en la excusa perfecta para que la serie de Globomedia aprovechara para colar ‘¡Qué me dices!’, programa también a cargo de dicha productora y por entonces en emisión, en la exitosa serie, a través de la televisión de Nacho y su familia.

4 Montserrat Caballé (1996)

Montserrat Caballé con parte del reparto de ‘Médico de familia’

La soprano Montserrat Caballé hizo su aparición estelar en la serie en el episodio navideño de la tercera temporada, donde hizo gala de su enorme talento ante algunos de los miembros principales del reparto de ‘Médico de familia’. Su cameo llegaba a raíz del deseo del abuelo Manolo de contactar con ella para que actuara en el concierto de Navidad del hogar del jubilado. En su búsqueda, sin embargo, el anciano atropelló accidentalmente a Caballé con su coche, lo que acabó propiciando no solo que Manolo tuviera ocasión de hablar con ella, sino que también concluyó con la soprano cumpliendo el deseo del padre de Nacho. De hecho, el hombre pudo compartir escenario con la artista, a quien también acompañaba su hija Montserrat Martí, también soprano, la cual pudo sumar su voz a la de Caballé.

5 Julen Guerrero (1997)

Julen Guerrero habla con María en ‘Médico de familia’

El ahora exfutbolista Julen Guerrero fue otro de los grandes invitados de la serie, en la cual tuvo ocasión de participar en un episodio de la cuarta temporada. Por entonces, la llegada del popular y exitoso futbolista del Athletic Club, por entonces capitán del equipo, se producía de la mano de María (Isabel Aboy), la hija de Nacho, quien trataba de conseguir su ansiado autógrafo con la ayuda de su inseparable amiga Ruth (Paula Ballesteros). Para ello, las dos amigas se colaron en el estadio, donde Ruth sufría un accidente que la conducía a enfermería. Sin embargo, María tuvo que limitarse a esperar fuera y, en medio de su preocupación, se topaba con un comprensivo aunque algo reservado Guerrero. El futbolista no solo la ayudaba a descubrir que su amiga había sido trasladada al hospital, sino que también cumplía su deseo de conseguir unos autógrafos para las dos. Una escena que convertía al vasco en uno de los primeros futbolistas que aparecía en una serie de televisión a raíz de su enorme popularidad.

6 Iñaki Gabilondo (1997)

Iñaki Gabilondo posa con Alicia en ‘Médico de familia’

Iñaki Gabilondo se convirtió en un invitado de ‘Médico de familia’ en su quinta temporada, en la que compartió escena con Alicia. La presentadora de radio recibía a Gabilondo en su estudio, donde tenía la oportunidad de posar con la protagonista ante Clara (Belén Rueda), recién fichada fotógrafa. Un encuentro en el que Alicia pudo entrevistarlo a pesar de que, como señalaba el propio Gabilondo, eran rivales. Un comentario que hacía referencia al programa de radio del vasco en aquel momento, ‘Hoy por hoy’, de la cadena Ser. Asimismo, el cameo del periodista llegaba después de que Gabilondo pasara a formar parte del equipo del informativo vespertino de Telecinco, por entonces a cargo de Luis Mariñas, para realizar una entrevista de actualidad de formato breve dentro del espacio televisivo.

7 María Teresa Campos (1997)

María Teresa Campos aconseja sobre cocina a Manolo en ‘Médico de familia’

En el mismo episodio en el que se podía ver a Gabilondo, ‘Médico de familia’ sorprendía minutos después con la aparición de otra gran profesional de la comunicación: María Teresa Campos. A través del episodio «Con la miel en los labios», las cámaras de la serie se colaban en el plató de ‘Día a día‘, el formato a cargo de la presentadora, quien había comenzado su etapa en Telecinco un año antes y continuaría al frente del programa hasta 2004. Aprovechando la ocasión, Campos era introducida en la ficción a través de Manolo y su mejor amigo, Matías (Luis Barbero), los cuales se animaban a participar en el concurso culinario del programa, aunque de una forma un tanto accidentada. Un cocinado que acabó con un pastel quemado y con mal sabor, por el que Campos tuvo que disimular su sorpresa ante las cámaras, en un cameo en el que la presentadora tuvo la ocasión de hacer despliegue de su buen humor.

8 Celia Cruz (1997)

Celia Cruz saluda a Nacho en ‘Médico de familia’

Ya en la recta final de la quinta temporada de la producción, ‘Médico de familia’ sorprendía al contar con la presencia de una estrella internacional: la cantante cubana Celia Cruz. La artista participó en el episodio «Y llegó la despedida», en la que Nacho y sus amigos celebraban su despedida de soltero antes de casarse con Alicia. Sin embargo, la fiesta no terminó precisamente bien para el protagonista: el doctor y su primo Alfonso (Antonio Valero) terminaban en comisaría, donde coincidían con un cuarteto de artistas cubanos que resultaban ser compañeros de Cruz. Una excusa perfecta para que la cantante compartiera escena con Aragón, a cuyo personaje dio la bendición por su inminente matrimonio, antes de arrancarse a cantar para Nacho su tema «De La Habana hasta aquí». Una aparición breve, pero que permitió que Cruz mostrara su buen humor, su alegría y su faceta más cariñosa.

9 Ricky Martin (1998)

Ricky Martin junto a Lydia Bosch en ‘Médico de familia’

La sexta temporada de ‘Médico de familia’ trajo consigo otro cameo de carácter internacional: el de Ricky Martin. Una vez más, la ficción recurría la faceta periodística de Alicia para incluir al artista en su trama, en el episodio «Un asunto de dos», donde el puertorriqueño iba a ser entrevistado por la protagonista. Sin embargo, el encuentro coincidió con la salida de cuentas del embarazo de gemelos de Alicia, quien a pesar de todo no quiso desperdiciar la visita a España por parte del cantante, para poder entrevistarlo cara a cara. Fue precisamente al término de la entrevista cuando la periodista rompía aguas delante de Martin, quien se vio obligado a ejercer como comadrona. Su aparición tuvo lugar unos meses después de que el popular artista lanzara su cuarto álbum bajo el título de «Vuelve», en el que se incluía el tema «La copa de la vida», canción oficial del Mundial de Fútbol que se celebró en Francia en 1998.

10 Britney Spears (1999)

Britney Spears con Emilio Aragón en ‘Médico de familia’

La novena y última temporada de ‘Médico de familia’ dejó tras de sí el que sin duda fue uno de los cameos más destacados y sorprendentes de la historia de la serie, protagonizado por Britney Spears, algo quizás motivado por la aparición previa de Martin. La cantante, bailarina, compositora, modelo y actriz compartió escena no solo con el personaje de Aragón, sino también con la protagonista interpretada por Bosch, motivo por el que aparecía en la serie, al igual que otros famosos habían hecho anteriormente.

La artista aparecía desconcertada ante una máquina de refrescos, antes de que Nacho le echara una mano para conseguir una lata de Coca-Cola, en una escena en el que Spears habló en inglés en todo momento. A continuación, Alicia acudía al encuentro de la sonriente y popular artista, a la que dirigía al estudio de su famoso programa de radio para entrevistarla, mientras sus entusiasmadas fans esperaban a las puertas del edificio. La serie provocaba así una gran revolución no solo entre sus propios seguidores, sino también entre los de Spears, que pudieron ver a su estrella favorita en la serie más arrolladora de la época. Un acontecimiento que se emitió meses después de que la cantante debutara en el ámbito musical con su álbum «Baby One More Time», gracias al cual arrasó en todo el mundo.