Luca, Cristina Porta, Adara, Emmy, Canales Rivera y Cynthia, nominados en ‘Secret Story’

El jueves 7 de octubre, ‘Secret Story: La casa de los secretos‘ se despidió de Fiama Rodríguez tras perder su duelo en manos de la audiencia frente a Cristina Porta. Como es habitual, la que fuera la cuarta gala del reality a cargo de Jorge Javier Vázquez se despidió con las nominaciones semanales, que dejaron una nueva tanda de concursantes en manos de la audiencia: Luca Onestini, Porta, Adara Molinero y Emmy Russ, a los que la organización sumó a Cynthia Martínez y José Antonio Canales Rivera.

El reparto de puntos en las nominaciones de la Gala 4 de ‘Secret Story’

Antes de conocer a la cuarta expulsada del reality, el programa planteó a Porta y Rodríguez que escribieran a cuál de sus compañeros nominaban de forma directa. Dada la expulsión de la canaria, su elección se hizo realidad, lo que dejó a Onestini como el primer nominado de la noche. Un regalo envenenado por parte de su compañera, que dejó fuera del juego de la inmunidad al italiano. En ella, los concursantes se repartieron turnos por sorteo, en los que debían dar un tartazo a aquel concursante que no deseara que obtuviera ese importante privilegio.

El juego dejó así a Canales Rivera como el concursante inmune de la semana, lo que despertó críticas entre la audiencia después de que el gaditano hubiera sido elegido como «planta» del reality y, con ello, se le hubieran sumado tres puntos de cara a las nominaciones, que quedaron entonces anulados. Unas protestas a las que se sumaron las sospechas de que sus compañeros hubieran llegado a un acuerdo para salvarlo de subir a la palestra, al igual que el intercambio en los turnos entre el gaditano y Martínez, motivo por el cual, al cerrar la gala, Vázquez anunció que ambos eran nominados por la organización tras haberse saltado las normas.

«Tengo muchos bajones»

Los dos concursantes fueron nominados de forma disciplinaria tras el reparto de puntos que dejó a Porta, Molinero y Russ como concursantes en manos de la audiencia junto a Onestini. Las dos primeras empataron con diecinueve puntos cada una, a raíz de las rencillas o la escasa relación con sus compañeros, mientras que la alemana fue muy criticada por su pasotismo de los últimos días, producto de un bajón que ella misma reconoció ante la audiencia. «Llevo unos momentos muy duros ahora mismo. Tengo muchos bajones que no me puedo ni explicar», explicaba la concursante, tras lo cual admitió que «mi actitud no me gusta a veces a mí misma. Parece que, a veces, no puedo ni frenarme». De hecho, Russ tuvo que enfrentarse a las críticas de sus compañeros por no colaborar en las pruebas y pasar demasiado tiempo en la cama, momento en el que Lucía Pariente se mostró especialmente dura con ella. «Me gustaría darle setenta. Tenemos que trabajar todos los días», manifestaba la madrileña, enfadada, antes de señalar a Russ que «no podemos tirar de ti continuamente».