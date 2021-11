Luca Onestini, concursante salvado de la nominación en ‘Secret Story’

El jueves 11 de noviembre, la gala de ‘Secret Story: La casa de los secretos‘ concluyó poniendo a Luca Onestini, Cristina Porta e Isabel Rábago en manos de la audiencia. Cinco días más tarde, como es habitual, el programa salvó a uno de ellos durante la cita con Carlos Sobera, quien anunció que Onestini ya no corría peligro de ser expulsado esa semana.

Isabel Rábago, Cristina Porta y Luca Onestini, antes de conocer la salvación del italiano en ‘Secret Story’

En esta ocasión, el programa prescindió de mostrar porcentaje alguno durante la gala, al contrario de lo que suele hacer habitualmente antes de dar a conocer al concursante salvado por los votos de la audiencia. Dos días antes, en la cita del domingo 14 de noviembre, la emisión arrancó con un reparto de votos muy desigual, con un 90,9%, un 8,8% y un 0,3%, que variaron muy poco tiempo después, cuando la primera cifra había perdido cierta fuerza en pos de la segunda.

Asimismo, al no haber cita con Lara Álvarez y su «Última hora», programa en el que los seres queridos de los nominados lanzan sus alegatos a favor, el reality aprovechó para que los tres concursantes pudieran charlar con alguien de su entorno brevemente, generando así distintos momentos de emoción en directo. Porta fue la encargada de ser la primera sorprendida con la llamada de su hermana Sara, quien no dudó en trasladarle su opinión sobre Miguel Frigenti, tras lo cual Onestini pudo hablar con sus padres, Carla y Massimo, a través de una vídeo llamada.

Rábago fue la encargada de cerrar la ronda de conversaciones, después de ser sorprendida por su hermana pequeña, Fátima, que contactó con el programa a través de una videollamada realizada desde Brasil, su lugar de residencia. Unos momentos para cargar las pilas por parte de los tres nominados, antes de conocer que Onestini era el salvado de la jornada. «De vez en cuando me siento un poco solo y para mí esto es un abrazo de la gente que me quiere», confesaba el italiano, agradecido con el apoyo de la audiencia, tras lo cual sus dos compañeras manifestaban estar «encantadas» con el hecho de que él no siguiera nominado. «Sé que el jueves me voy yo, pero me iré encantada», añadía Rábago, mientras que Porta reconoció «mi miedo era que se salvara Isa. Me da pena estar nominada contigo, pero me quiero quedar«.