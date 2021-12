Luca Onestini denuncia un supuesto trato de favor hacia Cristina Porta en ‘Secret Story’

Sin lugar a dudas, dos de los grandes protagonistas de la primera edición de ‘Secret Story: La casa de los secretos’ están siendo Cristina Porta y Luca Onestini. Durante el transcurso de las semanas, ambos concursantes han ido construyendo una relación que ha dividido a los espectadores, originando críticas y elogios a partes iguales. Todo apuntaba a que la pareja afrontaría el tramo final del programa más unida que nunca en busca del premio final; sin embargo, parece que el vínculo entre la periodista y el modelo empieza a hacer aguas por todas partes.

Si bien las discusiones y posteriores reconciliaciones han formado parte del día a día en la relación entre Porta y Onestini, la gota que colmó el vaso pudo llegar en la gala del jueves 2 de diciembre de 2021: el italiano aceptó ser nominado para salvar a su novia, mientras que esta no hizo nada para evitar que él saliera a la palestra. Algo que generó mucha controversia fuera de la casa, pues Gianmarco, hermano del concursante, recriminó la actitud de la reportera. Desde entonces, la relación parece haberse enfriado, entrando en juego los reproches y acrecentándose los roces entre los dos.

Durante la emisión del espacio ‘Secret Story: Cuenta atrás’ emitido por Telecinco el martes 7 de diciembre, una usuaria de Twitter compartía un vídeo en el que se podía escuchar a Luca Onestini acusando a la periodista de hacer estrategia, si bien iba un paso más allá y no dudada en poner en tela de juicio el favoritismo del programa hacia Porta en los vídeos emitidos: «¿Por qué te ayudan, que ponen lo que quieren?«, comenzaba cuestionándose. «Falta todo lo que he escuchado yo con mis orejas», proseguía.

Más reproches y más acusaciones

Ante estas acusaciones, la concursante reía irónicamente y le recriminaba a su pareja la poca veracidad de sus palabras, a lo que el italiano respondía tajante: «Lo sabes tú también. […] Yo ya no me escondo, a mí me la pela todo. Si me enfado puedo decir cosas, a ti también«. Unas palabras que descuadraban a Porta: «¿Has dicho cosas que no piensas?», preguntaba dubitativa. «Cosas que espero que no sean», añadía el modelo para zanjar la conversación. Sea como fuere, queda patente que saltan chispas entre ambos, por lo que, de aquí al final del concurso, cualquier desenlace puede acontecer en esta popular pareja.