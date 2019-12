Lucas Grabbel regresa a ‘High School Musical’ a través de la serie y aclara la sexualidad de su personaje

‘High School Musical: The Musical: The Series‘ ha marcado el regreso de la franquicia musical del instituto East High con nuevos personajes y nuevas tramas. Sin embargo, no han querido olvidar al reparto original, por lo que Lucas Grabeel ha hecho un cameo en uno de los episodios de la primera temporada. El actor, quien interpretó a Ryan, no se ha quedado ahí, sino que además se ha pronunciado con Deadline, sobre temas como la cuestionada sexualidad de su personaje.

Lucas Grabeel en ‘High School Musical: The Musical’

El actor comenta que la gente siempre le ha preguntado si Ryan era gay, a lo que responde que al personaje «le gustaba Kelsey y le gustaba mucho Zeke». Pero también considera que «no necesitaba etiquetarse porque no estaba preparado para hacerlo». Grabeel hace así énfasis en la importancia de la etapa del instituto para que los jóvenes se conozcan y «encuentren su lugar», como pretendía Ryan.

Una de las cosas que ayudó a dar forma al personaje de Ryan fueron las conversaciones con el director de las películas, Kenny Ortega, y su experiencia en el instituto, cuando las cosas, por desgracia, eran muy distintas a la actualidad en cuanto a la libertad sexual. «Afortunadamente, la gente ahora acepta mucho mejor las diferencias», sentencia el actor, cuyo cameo se produce pocos capítulos después de la aparición de la primera pareja gay de la serie, Seb y Carlos, más de 10 años tras del final de la saga original.

Una década entre medias

En el famoso cameo, Grabeel aparece interpretándose a sí mismo en el capítulo «The Tech Rehearsal», dentro un número musical en el sueño de las profesoras, Miss Jenn (Kate Reinders), a la que recuerda la importancia de ayudar a sus alumnos. En «Role of a Lifetime», el intérprete hace varios guiños a su personajes, como el uso de los famosos sombreros que le caracterizaron.