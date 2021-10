Lucía Etxebarría, sobre la carta de ‘el prenda’ a la víctima de La Manada: «Es fría y en ningún momento se refiere a ella ni a su familia»

José Ángel Prenda sorprendía enviando desde prisión una carta a la víctima de ‘la manada de San Fermín’ desde prisión. Se trata de la primera vez que el joven, apodado como ‘el prenda’ reconocía la agresión sexual. Tanto él y sus amigos insistieron en todo el proceso judicial en que habían mantenido con la denunciante relaciones sexuales consentidas y no una violación. En la carta ‘el prenda’ mostraba su «arrepentimiento por el delito»:

«Por medio del presente escrito quiero manifestar a título personal mi total arrepentimiento por el delito por el cual cumplo esta condena. Mi solicitud personal de perdón a la víctima por los daños causados, los cuales lamento profundamente y asimismo a sus familiares directos. Este perdón se ha comunicado y transmitido a la víctima y sus familiares a través de los medios que dispone la administración de justicia para ello. Que por favor conste en mi ejecutoria y expediente penitenciario esta solicitud por escrito«

El periodista Nacho Abad se preguntaba si la carta el ‘el prenda’ significa que se siente culpable o si la envía para que conste en su expediente y le ayude a conseguir un permiso penitenciario. José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo fueron condenados a 15 años de prisión acusados de una violación múltiple en Pamplona en 2016.

Abad explica que para conseguir el segundo grado es necesario que el condenado no tenga partes ni sanciones y esté en un buen grado de reinserción. Si cumple con estos requisitos el juez pude dejarlo salir 36 días al año los fines de semana. «No es necesario pedir perdón para los permisos ni arrepentirse», puntualiza Abad.

Apunta la escritora Lucía Etxebarría que hay un disciplina en psicología clínica que es la retórica forense que siempre le ha interesado mucho por su profesión. Destaca que en su carta, el miembro de La Manada ‘el prenda’ no se ha referido a la víctima de la violación en ningún momento, ni mucho menos por su nombre. «Cuando habla se refiere solamente a su situación habla de: «Mi solicitud, yo quiero», añade.

«No habla de ella, ni lamenta lo que le sucedió ni se dirige a sus familiares. Se nota que la carta está dictada porque cuando has visto declaraciones de estas personas no hablan en este tipo de lenguaje», apunta Etxebarría. La abogada de la víctima ha manifestado que no se cree este arrepentimiento.

Señala Lucía Etxebarría que existe una terapia de escritura expresiva de gente que escribe cartas para pedir perdón y esta misiva no se parece a este tipo de cartas. «He leído muchas de esas cartas y son desgarradoras, no son así, No son tan frías, ni usan tanto el yo ni los tecnicismos».

Nacho Abad apunta además que está convencido de que ‘el prenda’ ha tenido alguna recomendación de dentro de la prisión y le han dicho que con este tipo de acciones saldría antes de la cárcel.

