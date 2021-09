Lucía Pariente estalla contra Miguel Frigenti y Cristina Porta en ‘Secret Story’

La noche del domingo 19 de septiembre, ‘Secret Story: La casa de los secretos‘ celebró su segunda ronda de «La noche de los secretos» de la mano de Jordi González, en la que se mostraron algunas de las consecuencias de la sonada bronca entre Miguel Frigenti e Isabel Rábago. Entre ellas, el estallido de Lucía Pariente contra el castellano-manchego y su inseparable compañera de la casa, Cristina Porta, por el bajón de Rábago.

Lucía Pariente y Miguel Frigenti se enfrentan ante sus compañeros en ‘Secret Story’

«Tengo una mala hostia que no puedo con ella», manifestaba Pariente, en la cocina, después de haber visto cómo Rábago estaba llorando en su cama, arropada por algunos de sus compañeros. «No puedo con las injusticias, estoy hasta las narices», añadía la concursante, «harta de la gente que se ha preparado su concurso, de ver a gente que no son buenas personas». «¿Qué le pasa a Isabel? Pues que ha tocado fondo y ha estado una semana cuidando de cada uno de nosotros a escondidas», lanzaba Pariente, ante un tranquilo Frigenti, que se limitaba a desayunar en silencio. «A lo mejor la altanería es una tapadera para que no la haga daño cualquier personaje que pase por su vida», declaraba la concursante, sobre su afectada compañera.

Pariente no se limitó a lanzar pullas al aire, sino que, aprovechando que Frigenti estaba fregando sus cosas, quiso dejarle claro que sus palabras «van por ti». «No vamos a entrar», aseguraba entonces Porta, a lo que Pariente replicó que «cómo vas a entrar, si el malo está siempre por encima del bien y del mal y da lecciones a última hora». «Esto es surrealista. Esto solo ha sido un espectáculo y esto empieza ahora, porque es muy divertido joder vidas«, acusaba la madrileña, implacable, comentario que no gustó nada a Porta, quien no dudó en replicar para intentar que Pariente se echara atrás, sin éxito. «¿Qué pasa, que el espectáculo solo lo podéis dar vosotros?», lanzaba la madrileña, quien reconocía que «me está gustando» montar el suyo propio.

«Ha estado haciendo un papelón»

Miguel Frigenti trata de consolar a Cristina Porta en ‘Secret Story’

«Tú para mí no eres ejemplo de nada en la vida. Lo que tú me digas me entra por un oído y me sale por el otro», manifestó entonces Frigenti, quien se aproximó a Porta mientras Pariente seguía lanzando sus protestas contra ellos delante del resto de concursantes. «Me pone muy nerviosa», murmuraba la periodista, a quien el colaborador señaló que «es lo que está buscando, pasa». «¡No sabía que uno o dos especímenes pudieran ser tan canallas!», despotricaba Pariente, ante las réplicas de los aludidos, de quienes criticó que «se han aprendido que, en los realities, el marginado es el que llega a la patata del público».

Mientras, Porta y Frigenti conversaban aparte sobre lo ocurrido, momento en el que la primera terminó derrumbándose y rompió a llorar. «Ella lleva aguantando, haciendo un papelón una semana», opinaba Frigenti, después de achacar el arrebato de Pariente al hecho de que «ella quiere que seamos herméticos». «Soy imbécil, le he creído, he venido con la guardia bajada», lamentaba la madrileña, mientras que el castellano-manchego apostaba porque su compañera «entró con un papelón, pero ya se ha visto a la verdadera Lucía». «No va a parar hasta que nos eche», apostaba además el concursante.