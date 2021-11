Lucía Pariente se disculpa en ‘Secret Story’ ante Adara por su tuit sobre su padre

‘Secret Story: La noche de los secretos‘ recibió el domingo 7 de noviembre a los cinco candidatos a la repesca, ocasión que la organización aprovechó para reunir a solas a Adara Molinero y Lucía Pariente, dos semanas después de que la primera sufriera un ataque de ansiedad en directo, a causa de un mensaje de la segunda, cuando ya estaba fuera de la casa. Un conflicto al que ambas se enfrentaron entonces y que concluyó con las disculpas de Pariente hacia su compañera.

Adara y Lucía Pariente repasan lo sucedido en torno al tuit en ‘Secret Story’

«Creo que tengo muchos defectos, pero no el de que no diga lo que siento», confesó Pariente, tras fundirse en un cordial abrazo con Molinero y abordar el espinoso asunto. «La intención no fue mala. Si llego a considerar tú reacción, hubiera dedicado más rato al texto. Te lo puedes creer o no, pero la marcha se demuestra andando», defendió la exconcursante, quien incluso declaró que «sé cuál de esos tuits llevaba mala baba, pero no era este». Pariente recordó entonces que «en la casa no nos llevamos mal, teníamos poca relación», razón por la que, argumentó, «no tenía ninguna necesidad de crearme ningún tipo de enemigo ni dentro, ni fuera». «Me he creado los que me han interesado, así de claro. No tengo por qué decir una cosa que no es», añadió la madrileña.

«Habrá muchas dudas pero, realmente, no era malo. Lo digo como es», recalcó la exconcursante, sin convencer a Molinero. «No la creo por simplemente como empezaba el tuit», confesó la ganadora de ‘GH VIP 7‘, tras lo cual quiso dejar claro que «te hablaré con normalidad, pero ese gesto me parece de mucha maldad, me destrozó». «Es una regañina, un reproche», opinó Jordi González, algo con lo que Molinero se mostró de acuerdo. «Pues está mal escrito, pero realmente lo que le dije a ella y lo dije en esa conversación que tuvimos, que ella tenía unos derechos, no tenía ninguna obligación. Que los hijos tienen derechos sobre los padres. Lo mío no fue con mala intención», insistió Pariente, para después recalcar que «yo digo las cosas como las pienso, acertada o equivocadamente».

«Con una vez, basta»

Adara y Lucía Pariente firman la paz en ‘Secret Story’

«Yo lo viví de una manera. Cada una tiene su versión», reconoció Molinero. La ganadora de ‘GH VIP 7’ señaló que «no era oportuno. Podías haberme dicho mil cosas como concursante, como persona… pero meter a mi padre, que ni siquiera ha salido nunca…», momento en el que su compañera argumentó que «es la única conversación que hemos tenido. La empecé porque me cayó muy bien tu padre». «No era el momento. Estaba en una casa aislada, me ibas a desestabilizar. No vino al caso«, insistió Molinero.

Aprovechando la ocasión, González quiso saber si ella había hablado con su padre tras su expulsión, algo que sí tuvo lugar y «ha ido bien. No hay mal que por bien no venga«. «Me alegro un montón, de verdad, y lo siento. La parte que me toca como madre, te pido disculpas por lo que sucedió, pero de verdad que mi intención era sana y me alegré muchísimo cuando oí el mensaje de tu padre. Es lo único que me alivió», declaró entonces Pariente. Unas disculpas que Molinero aceptó enseguida, con un claro mensaje: «y con una vez, me basta».