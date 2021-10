Lucía Pariente, sexta concursante expulsada de ‘Secret Story’

‘Secret Story: La casa de los secretos‘ alcanzó su sexta gala en Telecinco con el destino de Adara Molinero y Lucía Pariente en el concurso en manos de la audiencia, tras la salvación previa de Isabel Rábago. Una lucha entre dos grandes concursantes que se terminó resolviendo en la noche del jueves 21 de octubre, cuando Pariente se tuvo que despedir del reality al convertirse en la nueva expulsada.

Lucía Pariente y Adara Molinero, antes de conocer la expulsión de la primera de ‘Secret Story’

Ya en el arranque de la gala, a las 200.00h, el programa mostró los porcentajes, situados entonces en un 55,8% y un 44,2%. Unas cifras que no variaron una hora más tarde y que, en cambio, ya en el prime time, se situaban en un 57,9% y 42,1%. «Soy consciente de que, con Lucía, es difícil», confesó entonces Molinero, cuando Jorge Javier Vázquez quiso conocer cómo se encontraba. Tan solo una hora después, lo porcentajes apenas habían variado una décima, que había perdido el segundo en pos del primero, dejando más claro lo lejos que parecía estar un posible sorpaso. En los últimos minutos antes de conocer quién sería la sexta expulsada, las cifras ya se mostraron de nuevo, con un 58,1% y un 41,9% que dejaban clara la preferencia de la mayoría de la audiencia.

«Qué pena para el reality. Es la noche que jamás queríamos que se hubiera producido», lamentaba entonces Vázquez, tras lo cual quiso saber cómo se encontraba Pariente. «A nivel de concurso, bien. A nivel emocional, fatal», reconocía la madrileña, antes de señalar que «me he llevado más guantadas de las que merecía. Y es por imbécil, nada más» y romperse. Un momento en el que, a pesar de las diferencias que habían existido entre ella y Molinero, su compañera no dudó en acercarse para darle su apoyo. «Lo siento, Adara. Te lo dije el otro día. A mí me has gustado», confesó Pariente, emocionada. Asimismo, la concursante explicó que «no soy la persona que pueda salir de mi zona de confort», al igual que dejó claro que «yo no he venido a esta vida a sufrir, y lo que hago es: lo pienso, lo digo». «En la casa me he equivocado. Me quedo con que, con aquellos con los que lo he hecho, he ido inmediatamente a pedir perdón», reconoció la concursante, quien incluso admitió que «por las buenas, soy muy buena, pero por las malas, soy muy canalla. Y me gusto».

Lucía ha sido la elegida por el público para abandonar la casa #SecretGala6 pic.twitter.com/nxSXJpzCfn — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 21, 2021

«Todo lo malo tiene algo bueno»

Lucía Pariente recibe el apoyo de Adara Molinero antes de su expulsión en ‘Secret Story’

«Con todos los vídeos que me he zampado, han sido intensidad. Creo que es el parque de atracciones de adultos más bonitos que existe», valoró Pariente, sobre el reality. Además, la madrileña reconoció que «llevo dos días un poco angosta emocionalmente, porque vi a mi hija pasarlo mal y ella es mi talón de Aquiles». «No me ha liberado, al contrario», confesó la concursante, quien recibió buenas palabras de Molinero antes de conocer la decisión del público. «No sé si ha hecho o no un buen concurso, pero a mí me gustan las personas con cojones y ella, los tiene», valoró la ganadora de ‘GH VIP 7‘, que pudo ver con su compañera los porcentajes, por última vez: 58,2% y 41,8%.

«¿Os arrepentís de algo?», preguntó Vázquez, momento en el que Molinero manifestó que «si me pongo a pensarlo bien, seguro que hay algo que no debería haber hecho. Soy persona y también me equivoco». Por su parte, Pariente admitió que lamentaba «haber empezado tan fuerte. Pero como la vida está para vivirla, hecho está, hecho queda», tras lo cual el presentador confirmó su expulsión del programa. «Todo lo malo tiene algo bueno», declaró Pariente, conforme. La concursante pudo recibir entonces el apoyo de su hija, Alba Carrillo. «He disfrutado y me llevo muy buena gente», aclaró la madrileña, a quien la colaboradora manifestó que «a veces los concursos son injustos, porque yo lo hice bastante peor y llegue más lejos». «Estoy orgullosa e, igual que yo, todos los que te queremos», recalcó Carrillo, tras lo cual Vázquez dejó claro sobre Pariente, de parte del programa, que «no nos ha decepcionado en absoluto, lo ha dado absolutamente todo».