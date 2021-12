Lydia Lozano, incapaz de aguantar el llanto tras escuchar un demoledor audio de Al bano

‘Sálvame‘ siempre recupera aquellos temas que funcionan y, como está comprobado, el culebrón entre Lydia Lozano y Al bano siempre suscita interés. La colaboradora del espacio de La Fábrica de la Tele tuvo que escuchar una grabación del cantante donde le criticaba duramente durante la emisión del 7 de diciembre. Este mensaje provocó que la periodista se rompiera y estallara contra el italiano.

Lydia Lozano, en el plató de ‘Sálvame’

El artista atendió la llamada del programa y accedió a hablar de Lozano: «Cuando escucho este nombre, hay algo de revolución dentro de mis pensamientos. Imagino que tenía necesidad de mierda«, comenzó diciendo Carrisi. Al parecer, el veterano cantante no habría perdonado que la madrileña dijera en televisión que su hija estaba viva: «Esta mujer me ha cambiado la vida para mal«, afirmó.

La colaboradora de ‘Sálvame’ se rompió y comenzó a llorar en desde plató. Aunque sus compañeros se preocuparon con ella, no pudo contener su dolor: «Es que es cada seis meses», dijo Lozano. La periodista aseguró que había empatizado con el artista: «Siempre he comprendido a Al bano, todos sus insultos«. Sin embargo, mostró su hartazgo con sus continuas reapariciones: «Yo creo que he pagado suficiente», afirmó.

Lydia Lozano se derrumba tras las nuevas acusaciones de Albano hacia ella #yoveosalvame pic.twitter.com/XFeONd17Mv — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) December 7, 2021

«Este señor se ha quedado mal de la cabeza»

La intervención de Albano también provocó la reacción de los demás colaboradores de ‘Sálvame’. Kiko Hernández rompió una lanza en favor del italiano, ya que, según dijo, entendía el dolor que pudo sufrir como padre: «Este señor se ha quedado mal de la cabeza«, comentó el madrileño, quien aseveró que podría ser la reacción natural de cualquier persona ante esa situación.

Sin embargo, Gema López rebatió el argumento de su compañero: «Si yo soy Al bano y pronuncio el nombre de Lydia, sé que todo eso va a volver a salir. A mí me hace daño ella y la cadena que consiente que Lydia hable«, aseguró la periodista. La colaboradora acusó al cantante de «negociar» con Mediaset, a pesar de su malestar: «Cuando hablemos de dolor y de dignidad, hablemos en conjunto y no solo de Lydia», sentenció.