Maialen (‘OT 2020’) confiesa que sufrió agorafobia: ‘Estuve un año sin salir de casa’

Nia se ha derrumbado en ‘OT 2020‘ y no podía dejar de llorar por su miedo al paso del tiempo y lo difícil que se le está haciendo asimilar que cada semana tendrá que decir adiós a uno de sus compañeros de aventura. Maialen ha intentado consolarla y explicarle que es perfectamente normal que esté «de bajona» y ha aprovechado para sincerarse con ella, Flavio y Anaju acerca de su salud mental en el pasado: «A mí me habéis conocido súper bien, pero yo estuve en la mierda. Tuve agorafobia, pasé un año sin salir de casa».

Maialen se sincera con sus compañeros en ‘OT 2020’

La cantante ha explicado que su cabeza «explotó» y que sufría ataques de pánico y crisis de ansiedad asiduamente. Mai ha narrado el episodio que le hizo encerrarse en su casa durante una larga temporada y la convenció para recurrir a la ayuda psicológica: «Un día me dio una crisis de ansiedad y comencé a correr por la calle porque pensaba que alguien me seguía con un cuchillo».

Maialen también ha confesado sus miedos antes de entrar a la Academia. La triunfita se preguntaba continuamente: «¿Cómo voy a dormir con 15 personas si soy autista?». Además, reconoce que en su etapa en el hotel antes de que diera comienzo el concurso, «tenía mil dudas» y le preocupaba ver al resto de futuros concursantes tan seguros acerca de cómo orientar sus carreras musicales o cómo querían orientar sus vidas.

¿Dudas con el single?

La organización de ‘OT 2020’ ha confirmado que Javy no será el único que pueda grabar su primer single dentro de la Academia, ya que a esta lista de afortunados se podrán sumar Hugo con «Demonios», Anne con «Salté», Maialen con «Oxitocina» y Bruno con un tema aún sin nombre. Pero cuando les comunicaron la noticia a los concursantes, los seguidores de ‘Operación Triunfo’ detectaron que a Maialen no le entusiasmaba la idea.

Fue entonces cuando Noemí Galera explicó en Twitter que no es obligatorio que los concursantes del talent musical acepten la propuesta de producir sus canciones durante su paso por el concurso, ya que no tienen ningún contrato musical con Universal. «Si Maialen no quiere, no se hará. Está en su derecho a decidir qué hacer con su tema», explicó la directora de la Academia.