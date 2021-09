Manel Fuentes: «Estoy loco por hacer un programa diario, es algo que me encantaría»

Atresmedia vuelve a confiar en Manel Fuentes como maestro de ceremonias de una de sus grandes apuestas para el prime time. El catalán se pone al frente de ‘Veo cómo cantas‘, un guessing show musical que se estrena este miércoles, 8 de septiembre de 2021, en Antena 3. Con la ayuda de un panel fijo de famosos y un artista de renombre, los concursantes deben adivinar si los cantantes misteriosos son buenos o malos vocalistas sin oírles cantar. Mientras, el presentador deberá lidiar con ellos y también con los asesores del formato de Warner Bros. ITVP España, que serán Ruth Lorenzo, Ana Milán, Josie y El Monaguillo.

FormulaTV ha hablado con Manel Fuentes, dentro del marco del FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz), para saber cómo se enfrenta a este reto profesional. Además, el periodista y humorista hace balance de los diez años de historia de ‘Tu cara me suena‘ y valora al casting de su novena edición, que cuenta con rostros como Loles León, Lydia Bosch o Agoney, entre otros.

Manel, esta temporada te vamos a ver por partida doble en Antena 3. Aunque no sé si ambos programas coincidirán la misma semana en parrilla.

Yo lo que quiero hacer es un programa diario. Hay gente que hace un programa diario, luego un prime time y no pasa nada. Antena 3 sabe sacar provecho de sus activos, pero a lo que aspiro es hacer un diario desde hace un montón de tiempo. Si que te puedo decir que ‘Veo cómo cantas’ tiene pinta de poder ser de larga duración, igual que lo ha sido ‘Tu cara me suena’, que es un formato que nació en España y se ha adaptado a otros países. En este caso, es adaptar un formato de fuera con algunas variantes diferentes. Para mí es un registro un poquito diferente, como puede ser meterme en un concurso gamberro como ‘Caiga quien caiga‘, ‘Crónicas marcianas‘ o ‘La noche… con Fuentes y cía’.

Con este programa puedo dar un paso más porque te metes en un guessing show musical, donde el concursante se está jugando un dinero en esta época en la que cada familia lo necesita. Es jugar con unas emociones diferentes a las de un talent show, en las que todo el mundo es artista o nos conocemos entre nosotros. Aquí hay una parte donde están los asesores, una parte muy importante que es el concurso y otra parte que tienes que trasmitir a casa para que este juego sea del agrado de todos los que nos están viendo. Para mí es el reto, seguir dando ritmo. Tengo muchísimo talento alrededor, por lo que es un delicia. Para mí el reto era eso: volver a trabajar con gente con la que me lo he pasado muy bien, que tiene mucho talento y habíamos coincidido en ‘Caiga quien caiga’. Además, ganar ese registro que hasta hoy no me había entrenado.

¿Te ha costado cambiar ese registro? No sé si has mandado a alguien al clonador después de tantos años haciéndolo.

No, no, no (risas). La verdad es que me gustan los retos y sigo teniendo alma de aprendiz. He estudiado muy bien el formato de varios países, para saber la estructura que íbamos a dar en España. Hemos trabajado muy duro, tanto en mi casa como en las oficinas de Warner. Pudimos trabajar con un poquito más de antelación, y luego ya las grabaciones fueron muy rápidas y casi del tirón. Pero sí que tuvimos un momento de pausa para que estuviera al gusto de todos. Sabía a lo que me enfrentaba y soy muy feliz con el resultado.

Los asesores parece que llegan fuertes. Ahí vas a tener que demostrar tu habilidad para poder llevarlos como haces con el jurado de ‘Tu cara me suena’.

Piensa que a Ruth la conozco y es ganadora de ‘Tu cara me suena’. Ella es alguien perfeccionista, que sabe cuidar todos los detalles. El Monaguillo nos ha dado minutos de gloria justo el año anterior, pero con Josie he coincidido muchas veces y nunca habíamos logrado trabajar juntos. Ana Milán era uno de mis sueños como concursante de ‘Tu cara me suena’ y lo habíamos hablado hace unos años, pero todavía no se había decidido. Que tengan todos tanta personalidad y talento es un bendito problema para mí, que tengo que poder orden, porque peor sería no tener unos elementos tan potentes.

No sé si da un poco de vértigo la reacción que pueda tener la audiencia con este formato, porque con ‘Tu cara me suena’ tienes claro que va a funcionar. Aunque ‘Veo cómo cantas’ viene avalado por el éxito internacional, en tiempos de telenovelas turcas, ¿cómo crees que va a funcionar en Antena 3?

Hay que ir con todo el trabajo, con toda la ambición y toda la humildad. Yo creo que para ‘Tu cara me suena’ estamos trabajando desde la base otra vez, desde cómo sacar partido del mejor escenario y del mejor casting, para que esta temporada esté todo perfecto. En este caso estamos en las mismas, lo que sí ofrecemos es el máximo esfuerzo, trabajo y ambición. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero al final es la audiencia la encargada de decidir.

Ellos han demostrado que no tenían idea de nada, que se sorprendían constantemente y metían la pata. ¿Tú como presentador sabías quién era cantante o farsante y tenías que disimularlo?

Sí, sí. Hay un trabajo actoral en mí porque yo sí sabía quién cantaba bien y quién mal, pero intentas que el concursante acierte y tú no puedes decir nada. Al mismo tiempo tienes que pinchar a los asesores para que haya un poquito más de show,. Por eso digo que era un reto personal para ampliar mi registro como presentador. Estoy contento del aprendizaje, de los compañeros de viaje y, sobre todo, del resultado.

¿No la has cagado en ningún momento cuando sabías que era un farsante y lo has desvelado por error?

No, no, no. Imagina que desastre habría sido eso… Y la mejor prueba es que en el programa pasa de todo. Ahí lo dejo.

Tanto en ‘Tu cara me suena’ como en este programa hay un guion pero, ¿cuánto hay de ti en ‘Veo cómo cantas’? ¿Has sacado punta a las situaciones?

Claro, al final desde hace un montón de años trabajo sin saber qué va a pasar y ahí es cuando sacas tus años de experiencia y la reacción inmediata, que tiene que ver con las horas de vuelo, con la calle que puedas llevar y con una reacción muy espontánea. Creo que es lo que transmite. Quizás, hace unos años cuando hablamos de ‘Caiga quien caiga’, si que era un trabajo más de guion, pero desde ‘Tu cara me suena’ te sientes un poco repartiendo juego, pero no sabes qué va a suceder, si van a elegir a uno que canta bien o mal. Trabajas un poquito sin red y ahí es donde das lo mejor de ti, porque sabes que no te puedes amparar en nada.

Ya está en marcha la novena edición de ‘Tu cara me suena’, ¿qué expectativas tienes con estos nuevos concursantes?

El casting es maravilloso. Cuando uno está rodeado de talento soy muy feliz. Es gente muy deseada, gente que habíamos intentando en años anteriores y no habíamos conseguido el sí por problemas de agenda o porque aún no se atrevían a dar el paso. Este casting se empezó a cerrar cuando todavía el mundo estaba con incertidumbre, muchos de ellos tenían ganas de decir que sí, porque la vida sigue a pesar del coronavirus. Tener tantas ganas de volver y trabajar duro para llevar el mejor programa posible a Antena 3. Creo que también augura muy buenas sensaciones. Piensa que todavía faltan días para que empecemos y yo estoy hablando con ellos por teléfono. Estamos tocando todos los posibles detalles para que la vuelta sea buena como hemos hecho, insisto, en la génesis de ‘Veo cómo cantas’. Hemos trabajado muy duro, con muchas novedades para que con esta vuelta podamos celebrar podamos celebrar estos diez años de una manera muy sólida y espectacular.

Nueve temporadas y siempre en lo alto, ¿no te da vértigo que ‘Tu cara me suena’ se pueda quemar?

Creo que con miedo no se puede vivir. Sin asumir nuevos retos la vida sería muy aburrida. Siempre hay que trabajar en el ciclo de lo que ya sabes por experiencia y de lo que no sabes, pero te crees que eres capaz de dar de ti lo más. Son diez años de ‘Tu cara me suena’, y no me quiero poner muy abuelo cebolleta, porque si me pongo a mirar cuánto ha llovido desde ‘Crónicas Marcianas’ (risas). Yo me fui en el momento que creí que me tenía que ir, hice ‘La noche… con Fuentes y cía’, arrancamos el ‘CQC’. Las cosas tienen su etapa. Ahora estamos tan agradecidos con el público, que no nos ha abandona nunca, que queremos seguir dando el máximo de nosotros para ellos.

Estás al frente de dos programas en Atresmedia pero, ¿hay algún sueño o programa que te gustaría que te confiara la cadena?

Uno diario. Estoy loco por hacer un programa diario, es algo que me encantaría. Piensa que yo estoy habituado en hacer radio todos los días. Yo me hacía 6 horas de radio y luego un prime time o hacía programas al mediodía, y eso era así todos los días. Esa gimnasia es algo que echo de menos. Estos prime time son una maravilla y esperemos que ‘Tu cara me suena’ llegue a Navidad. Creo que si las cosas van bien, ‘Veo cómo cantas’ va a tener una continuidad. El palpito es que tenemos algo entre manos.

¿Te gustaría presentar un concurso diario o te ves como el nuevo conductor de un ‘Espejo público’?

Ahí lo dejo (risas). Quién lo tenga que decir, que decida. El rango es lo que intento ampliar cada día: desde periodismo deportivo, a concursos y talent shows. Me sigue apasionando este mundo, la comunicación, por lo cual si el reto es bueno y los compañeros de viaje también, podemos ir donde nos lleve.