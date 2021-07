‘Manifest’ podría contar con una nueva temporada

Hace poco más de un mes que NBC anunció, para sorpresa de pocos, la cancelación de ‘Manifest‘ tras tres temporadas. Sin embargo, parece que la situación en las últimas semanas ha dado la vuelta como un calcetín y ahora serían Netflix y la propia NBC las que se estarían peleando para conseguir resucitar el drama de ciencia ficción.

Luna Blaise y Athena Karkanis como Olive y Grace en el último episodio de ‘Manifest’

Según informa Deadline, ‘Manifest’ podría correr la misma suerte que ‘Timeless‘ en su momento y tener una «segunda vida». Al parecer NBC estaría negociando con el estudio de la ficción, Warner Bros TV, su posible renovación por una cuarta temporada. Y por si esto no fuese suficiente, paralelamente el estudio también habría reanudado sus conversaciones con Netflix.

No está clara la razón de estos movimientos pero, en el caso de NBC, podría deberse a una estrategia para rellenar algunos huecos de última hora en su parrilla para la próxima temporada. Por un lado está la cancelación de ‘Chicas buenas‘ tras dos temporadas cuando hasta hace unas semanas se daba por hecho su continuidad, y por el otro que finalmente ‘Law & Order: For The Defense’, la enésima ficción de la longeva franquicia de ‘Ley y orden’, no seguirá adelante y su hueco en el calendario de otoño será ocupado por los nuevos episodios de ‘The Blacklist‘, por lo que necesita alguna ficción para midseason sí o sí y ‘Manifest’ ya cuenta con una base de fans fiel.

En el caso de Netflix parece que, tras dejar pasar la oportunidad de adquirirla en junio, habría reiniciado las negociaciones después de comprobar los buenísimos resultados de las dos primeras temporadas de ‘Manifest’ en las últimas semanas. Según la plataforma, sus espectadores no habrían dejado de crecer y lleva desde hace un mes en su Top 10 de series más vistas en Estados Unidos (aunque no sabemos hasta qué punto nos tenemos que fiar de ese ranking).

No obstante, varios factores complican la renovación en el caso de Netflix dado que la plataforma generalmente busca tener los derechos globales de sus ficciones originales y Warner Bros TV ya ha vendido ‘Manifest’ internacionalmente mercado por mercado. En España, por ejemplo, están las tres temporadas disponibles en HBO, mientras que en Reino Unidos es Sky quien tiene los derechos. Esto, por otro lado, también sería un gran obstáculo para un posible pacto entre NBC y Netflix.

Un motivo para la esperanza

A pesar de las dificultades, todo parece apuntar a que en las próximas semanas podría anunciarse la renovación de ‘Manifest’. Y, sorprendentemente, una de las claves estaría en el éxito de ‘Lucifer‘, que fue rescatada ‘in extremis’ por Netflix tras una dura negociación también con Warner por culpa de los derechos internacionales. De hecho, fuentes cercanas apuntan a que el acuerdo por la ficción protagonizada por Tom Ellis podría utilizarse a modo de ‘plantilla’ si logran llegar a un acuerdo económico lo suficientemente ventajoso para ambas partes.