Manu, contra Suso en ‘La última tentación’: «No tienes ni puta idea de comentar realities»

‘La última tentación‘ vivió un nuevo debate en Cuatro la noche del lunes 25 de octubre, en el que Sandra Barneda recibió en plató a Manu González. Una visita en la que el gaditano comenzó con fuerza, puesto que no tardó en cargar con dureza contra Suso Álvarez, a quien reprochó los comentarios que había lanzado en su contra a lo largo del reality.

Suso Álvarez se enfrenta a Manu González en el debate de ‘La última tentación’

Barneda abordó la buena relación entre el invitado y su hermano, momento en el que planteó la posibilidad de que González fuera capaz de dar la vida por Lucía Sánchez, al igual que aseguraba que haría en el caso de su hermana. «Bueno, por qué no. Es una persona a la que he querido mucho», contestó el gaditano, momento en el que intervino Álvarez para señalar que «y la has engañado y mentido mucho, también». «Igual que tú has engañado a las pibas también, ¿no?», replicó González.

«Estoy hablando hoy de ti. Yo no he estado en ‘La isla de las tentaciones‘», le recordó Álvarez, con calma, antes de que el invitado solicitara la palabra para «decirte una cosa». «Llevo varios debates en los que ha dicho que yo le tengo envidia a Isaac, que a mí me hace un ocho… ¿sabes a quién envidio? A ti. Que llevas un chorro de años trabajando aquí y no tienes ni puta idea de comentar realities«, soltó el gaditano, despertando cierta indignación entre los presentes. «Creo que te has pasado siete pueblos. Yo tengo muchísimas diferencias de opinión con Suso, por muchas cosas, pero creo que, si alguien ha demostrado que se ha ganado un sitio aquí, es Suso. Que quede bien claro», defendió Terelu Campos, a quien se sumó también Barneda.

«Tampoco quería hacerte daño»

«Este programa quiere que esté Suso, lo valora como colaborador al igual que la cadena. No son formas. Si no estás de acuerdo con los argumentos de Suso, creo que tienes la inteligencia suficiente como para vencer sus argumentos sin descalificativos», intervino la presentadora, tajante, ante lo que González argumentó que «yo puedo pensar desde mi casa que no tiene ni idea». «Han sido opiniones en las que a lo mejor me he equivocado. Si hay algo de mí que te haya ofendido, te pido perdón, porque no lo he hecho de manera personal, sino que yo soy seguidor de ‘La isla de las tentaciones'», declaró entonces Álvarez, conciliador, tras lo cual añadió que «no me parece bien lo que hiciste con Lucía y eso lo juzgué», al igual que quiso dejar claro que «tampoco quería hacerte daño».