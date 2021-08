Manu y Cristian habrían tenido algo con Andrea y Lucía antes de ‘La última tentación’

Con las cadenas calentando motores de cara a la temporada 2021/2022, Mediaset ha lanzado un primer anzuelo de la que será una de sus próximas apuestas: ‘La última tentación‘, a través de MiTele Plus. La primera entrega del que es el «spin-off» de ‘La isla de las tentaciones‘ no solo ha mostrado un vistazo de las parejas participantes, sino también de aquellos con los que tienen cuentas pendientes, entre ellos, Manu González y Cristian Jerez. Ambos aprovecharon sus primeras intervenciones tanto para recordar su paso por el reality original, como también para compartir lo que habían vivido con Andrea Gasca y Lucía Sánchez, respectivamente.

Manu González y Cristian Jerez en ‘La última tentación’

«Aquí no surgió nada, porque yo tenía pareja y la respeté, pero cuando terminó, me di cuenta de que tenía algo, seguimos conociéndonos un poquito», declaró Jerez, ante las cámaras, tras lo cual comentó que «no sé si Andrea puede volver a caer, porque hemos tenido muchas subidas y bajadas». «Tenía pareja, le ha dado igual, ha estado conmigo. Ahora no sé qué podría pasar», desveló el valenciano. Lejos de limitarse a comentar una relación que arrancó en ‘La isla de las tentaciones’, Jerez también confesó que «también tengo asuntos pendientes con Lucía, que tuvimos un rollete y después no hemos seguido hablando». «Tampoco tenemos mal rollo, pero hay una de cal y otra de arena», remató el participante.

Por su parte, González también reconoció que «con Andrea tengo una pequeña cuenta pendiente». «Hace unas semanas compartí con ella unos días en Ibiza y sí que pasaron cosas», admitió el gaditano, sin tapujos. Esta declaración podría suponer que dicho episodio, si fuera cierto, habría ocurrido durante la relación de la que Gasca presumía con su actual pareja, Roberto, en el mismo reality, puesto que ambos explicaron que llevaban «ocho meses juntos». «Me gustaría encontrármela en la villa para cerrar ese capítulo o intentar saber qué puede surgir de ahí», añadía González, sobre su posible encuentro con Gasca a lo largo del programa.

¿Mayka, protagonista de otro «desliz»?

La primera entrega, además, también contó con la presentación de Gonzalo Montoya, quien desveló que «conocí a Mayka, tuvimos un pequeño desliz», dejando sobre la mesa el hecho de que tendría cuentas pendientes con otra de las protagonistas del reality. «Ella quedó prendida de mis huesos, pero yo no soy hombre de una sola mujer», añadía el participante, que también apostó sobre Fani Carbajo que «sé que volverá a hacer lo que hizo en ‘La isla de las tentaciones'».

Asimismo, otro que puso sobre la mesa cuentas pendientes con Gasca y Rivera fue Óscar Ruiz, quien aseguró que «mi relación ahora mismo con Mayka es prácticamente nula», aunque «tengo más relación con Andrea que con Mayka». «No es que me siga gustando Andrea, pero siempre acabamos conectados. Es algo que me gustaría solucionar porque no lo sé ni yo», manifestó el extentador, que había conectado con ambas protagonistas durante sus dos visitas a ‘La isla de las tentaciones’, pero sus relaciones con ambas no han llegado, por el momento, a buen puerto.