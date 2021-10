Manuel, muy claro con Roberto de la Cruz en ‘La última tentación’: «Te mereces algo mejor»

La entrega de ‘La última tentación‘ del miércoles 27 de octubre recogió las últimas cuentas pendientes de sus participantes antes de que concluyera el reality. Unos encuentros cara a cara entre los distintos implicados en el programa, entre los que se encontraba el protagonizado por Roberto de la Cruz, pareja de Andrea Gasca, quien pudo hablar con Manu González, con quien la catalana había terminado protagonizando varios edredoning durante su estancia en Villa Playa.

Roberto de la Cruz y Manu González, cara a cara en ‘La última tentación’

Antes de recibir a González, De la Cruz apostó por que el encuentro sería con el gaditano, puesto que «es el chico con el que Andrea está ahora y el que puede darme explicaciones para ayudarme a buscar la respuesta«. «Es importante que resuelvas esta cuenta pendiente, porque cuando el fuego se apague, el círculo habrá terminado», señaló entonces Sandra Barneda, ante lo que el novio de Gasca aprovechó para lanzar una pullita al invitado: «pero si viene Manuel, serán más de treinta segundos, ¿no? Si no, no me da tiempo a hablar todo». Un comentario que hacía referencia a la secuencia en la que este había mantenido relaciones en el baño con Fiama Rodríguez durante su paso por ‘La isla de las tentaciones‘ cuya brevedad, al ser un resumen, habría despertado algunas bromas sobre lo que el gaditano podría aguantar en la cama.

Que el madrileño hiciera comentarios de ese tipo, de hecho, fue el tema que González quiso abordar nada más llegar: «tú te has dirigido a mí estos días como ‘el de los treinta segundos’ y lo único que tengo que decirte es que quizás treinta segundos es lo que he tardado en quitarte a la novia«. «Por lo demás, no tengo nada en tu contra, creo que te he quitado un peso de encima y que te mereces algo mejor», añadió el gaditano, antes de dejar claro que no estaba con Andrea, sino que únicamente «me he liado con ella, ha surgido así. Ahora mismo no quiero novia». Barneda quiso saber entonces qué sentía el novio de Gasca «al estar frente a la persona con la que tu pareja ha traspasado todos los límites», momento en el que el madrileño admitió sentir «mucha rabia. Pienso que tendría que haber hecho las cosas mejor«, para después matizar que no se refería a González, «porque estás soltero y no tienes que dar explicaciones de nada».

Manuel, sin piedad a por Roberto: «En treinta segundos te he quitado la novia» ???? #LaÚltimaTentación7 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/KTHCLvr3cs — La Última Tentación (@islatentaciones) October 27, 2021

«Me da pena el chaval»

Manuel se despide de Roberto tras su encuentro en ‘La última tentación’

Asimismo, el madrileño confesó a su «rival» que «lo que me ha molestado de ti, son los comentarios que creo que han estado fuera de lugar», por lo que González manifestó que «si hay comentarios que te han dolido, te pido perdón, porque lo último que quiero es hacerte daño con comentarios, menospreciarte». «Me gusta que venga de este modo, porque se le ve una persona humilde. Si no, vendría atacándome», reconoció el madrileño, tranquilo, al que González prometió que «ni te voy a atacar. Simplemente era lo de los treinta segundos, que me ha hecho mucha gracia, pero lo demás, no tengo que decirte nada malo porque no te conozco. Creo que la que ha tenido el fallo ha sido ella«. La situación entre ambos llegó hasta el punto de que incluso bromearon con las pullitas sobre los «treinta segundos», antes de que la presentadora planteara al gaditano si «te gusta Andrea».

«Físicamente, sí. Es una chavala que me atrae, pero con Andrea no quiero tener más que una amistad. Ella lo sabe, se lo dejé claro desde primera hora», aseguró el participante. Aprovechando el cara a cara, González también quiso darle un consejo a De la Cruz: «abre lo ojos, tú sabes lo que tenías al lado. Conoce bien a las personas antes de engancharte como creo que te enganchaste a ella. Por mi parte, lo siento mucho». «Me da pena el chaval, pero yo no le he fallado», reconoció también el participante, antes de despedirse de un distante De la Cruz, que se negó a darle la mano. «Estoy deseando que pase todo esto y tirar para delante. Creo que soy un chaval que merezco la pena y no me merezco estar sufriendo por nadie«, manifestaba el madrileño, tras el encuentro, momento en el que confesó que «he sacado toda la rabia con Manuel y Óscar, creo que me han dicho muchos comentarios feos y me han contado muchas cosas, y estoy deseando ver a Andrea y poner las cosas claras».