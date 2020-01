María Claver y Monedero se enfrentan en ‘AR’: ‘La última vez que nos llamaron anti españoles, nos fusilasteis’

En la mesa de actualidad política de ‘El programa de Ana Rosa‘ este miércoles 2 de enero, los tertulianos debatían sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez consiguiera los apoyos necesarios para ser investido presidente del gobierno, cuando se ha producido un tenso enfrentamiento entre María Claver y Juan Carlos Monedero, que se han enzarzado en un grave cruce de acusaciones. El enfrentamiento rápidamente ha sido comentado en redes y se ha convertido en uno de lo primeros momentos virales del espacio este año.

Ana Terradillos ha querido saber la opinión de Claver sobre el posible apoyo a Sánchez de Bildu y Esquerra Republicana. La periodista ha comenzado a dar su punto de vista: «Lo que tienen en común todos estos partidos, que son tan amigos de Podemos y que son tan enemigos de España, es ir contra la nación española». Pero no ha podido continuar con su argumentación porque Monedero se ha dado por aludido y le ha interrumpido para apostillar: «Yo soy más español que tú, tú rompes España».

Enfrentamiento entre Juan Carlos Monedero y María Claver en ‘El programa de Ana Rosa’

Muy indignado, el antiguo secretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos ha continuado diciendo: «No me puedes decir delante de millones de españoles que yo no soy español, porque cuando Franco nos llamaba anti españoles, nos fusiló». El politólogo ha recalcado una vez más: «La última vez que nos llamaron anti españoles, nos fusilasteis». El uso del plural ha ofendido a Claver que le ha advertido que no iba a tolerar «tonterías de ese tipo».

Cruce de acusaciones

Monedero, que seguía muy enfadado porque le hubieran llamado «enemigo de España», le ha dicho a Claver que ante esas palabras «haría como el Papa», en referencia al manotazo que el Pontífice propinó a una feligresa el pasado 31 de diciembre. La periodista le ha contestado también muy seria: «No voy a tolerar a ningún comunista que me de clases de nada».

«España no os pertenece, aunque os la robarais durante cuarenta años», ha continuado diciendo Monedero, que reiteraba que no quería que le adjudicasen la etiqueta de anti español de nuevo. «Tú insultas y ni te das cuenta de que insultas», ha añadido el politólogo. Claver le ha respondido: «No seas un impresentable»; además de pedirle que no acusara «de cosas tan graves». La periodista ha lanzado también una pulla a la formación morada: «Vuestras formas ya las conocemos y no me gustan un pelo».

Pese a los ruegos de la presentadora para que avanzasen en el debate y no continuaran discutiendo, ni Claver ni Monedero parecían dispuestos a disculparse con el otro por el grave cruce de acusaciones que habían protagonizado ni tampoco daba la sensación de que quisieran acabar con el enfrentamiento, por lo que Terradillos ha tenido que dar paso al siguiente vídeo para continuar con el programa.