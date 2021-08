María Gómez, presentadora de ‘Zapeando’ por un día tras la ausencia de Dani Mateo

En shock. Así se han quedado los espectadores de ‘Zapeando‘ este viernes 6 de agosto al no encontrar a Dani Mateo al frente del programa. María Gómez ha sido la encargada del arranque del formato de laSexta, que ha explicado el motivo de la ausencia de su habitual presentador, lo que ha sorprendido a sus seguidores.

María Gómez en ‘Zapeando’

«La gente se está acercando a la televisión preguntándose si soy Dani Mateo. Pues no, no soy Dani Mateo«, empezaba bromeando la periodista. «No está nuestro guía, nuestro gurú, porque tenía un compromiso importante y no ha podido venir». Aunque no ha dado más detalles, la presentadora aclaraba así su rol de presentadora esa tarde.

Al inicio del programa dio las explicaciones pertinentes ante el desconcierto de la audiencia, que esperaba ver a Mateo tras su vuelta de vacaciones durante el mes de julio. El periodista fue sustituido por Lorena Castell, sin embargo, tras un mes de vacaciones, se incorporaba al programa hace unos días.

Dani Mateo, triste por la marcha de Messi

Además, los colaboradores del programa de Atresmedia no dudaban en bromear sobre las posibilidades del «abandono» de su presentador. «Tenía una cuenta que pagar en un chiringuito de Huelva«, decía María Gómez entre risas, mientras que otro tertuliano apuntaba que el motivo por el que no estaba en plató no era otro que la marcha de Leo Messi, su ídolo, del Barça.