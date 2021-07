María Isabel se retira de la música debido a un problema de ansiedad

María Isabel ha usado sus redes para comunicar a sus seguidores que deja la música. La cantante ha puesto en manifiesto que padece ansiedad y que eso le ha estado afectando en su día a día. «Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé pero que a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado«, explica la artista.

María Isabel se retira de la música

«Es duro y me da rabia… ¡y más yo que nunca he dejado de luchar! Pero por otros asuntos me veo en la obligación de tener que tomar un respiro… tiempo para pensar, meditar, y saber el camino a seguir», de esta forma, la cantante ha puesto punto final (de momento) a su carrera musical, que despegó cuando tan solo era una niña, con éxitos como «Antes muerta que sencilla» y «Mira niño».

La cantante ha explicado que no sabe si volver, ya que para eso tendría que terminar de «entender el funcionamiento de esto», haciendo referencia a la industria musical, que ha pasado factura a su salud mental. «Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo», reconoce la joven, que se alejará de este entorno para tratar de recobrar fuerzas.

Agradecida a sus fans

La cantante se ha despedido de sus seguidores, no sin antes agradecerles todo lo que han hecho por ella en los últimos años. «Sois los mejores seguidores que he podido tener desde pequeña, ¡siempre me habéis llevado a lo más alto! Y eso es lo más increíble que le puede pasar a una persona que ha luchado siempre por sus sueños… el ser valorado y reconocido», concluyó María Isabel.