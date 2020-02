María Jesús Ruiz vuelve a ‘Sálvame’ con una sección de imitaciones al estilo de ‘Tu cara me suena’

María Jesús Ruiz ha tomado la decisión de trabajar de nuevo en ‘Sálvame‘ tras abandonar el espacio hace dos años. La miss está ampliando su carrera musical poco a poco y hace unos meses ya sacó su primer single, ahora tendrá su propia sección en el espacio donde podrá mostrar aún más sus dotes musicales en «La pequeña Ruizeñora». Al igual que en el programa de la competencia, ‘Tu cara me suena‘, la gran hermana imitará a diferentes cantantes en directo e irá caracterizada como ellos.

María Jesús Ruiz caracterizada como Alaska en ‘Sálvame’

Alejandro Abad, productor, cantautor y compositor que ya tiene experiencia por haber trabajado en ‘Operación Triunfo‘, será quien ayude a Ruiz a cumplir los retos semanales que se la propongan. Por el momento, la colaboradora del programa debutó en su sección imitando a Alaska en su época ochentera. La mayoría de sus compañeros coincidieron en que había sido una buena actuación, excepto Antonio Montero, quien considera que aún puede hacerlo mejor.

María Jesús también hará «terapia» con Cristina Soria

Por si fuera poco, la exsuperviviente también se someterá a varias sesiones con Cristina Soria, la coach del programa. Durante su primera cita Ruiz no ha podido evitar llorar al recordar todas las críticas que tuvo por parte de sus compañeros: «No quiero que digan que soy una interesada, he sufrido tanto y lo he pasado tan mal en ‘Sálvame’ que no lo he superado, le tengo miedo«, confesaba la ganadora de ‘GH Dúo‘.

La coach intentaba hacerla entender que no puede evitar que otras personas hablen mal de ella, pero sí la manera de afrontar esas críticas: «Intento mostrar que me quedo con la bueno, que no me afectan las cosas, pero no es así», explicaba la miss. En el plató de ‘Sálvame’, la colaboradora admitía que quería volver a trabajar en el medio, pero que lo teme. Kiko Matamoros fue muy claro con ella y le explicó que el mayor problema que tiene es la falta de credibilidad por todas las mentiras que dijo en el pasado. Ella ha asumido el reto y está dispuesta a solucionarlo: «Sí, puede ser. Me la tendré que ganar», concluía la tertuliana.