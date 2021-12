María José Campanario y Jesulín lanzan sus primeras declaraciones en ‘Ya son las ocho’

El martes 7 de diciembre, la prensa del corazón se veía revolucionada con la noticia de que María José Campanario y Jesulín de Ubrique esperaban el que era su tercer hijo en común, el cuarto del torero. El anuncio fue muy comentado en todos los programas de televisión del corazón, entre los que se vio favorecido ‘Ya son las ocho‘ que, con la mediación del paparazzi Aurelio Manzano, consiguió las primeras declaraciones de la pareja en televisión tras publicarse la exclusiva, a lo que incluso se sumó las primeras imágenes, cuando decidieron parar el coche para charlar con el reportero enviado a las puertas de su casa.

Sonsóles Ónega habla con María José Campanario en ‘Ya son las ocho’

Manzano explicó que «hacía unos días que mucha gente ya lo iba sabiendo», por lo que la revista encargada de dar a conocer la noticia «la llamó y, como tienen una buena relación, lo confirmó». «Se enteró hace dos semanas, pero antes ya lo sospechaba por los síntomas. En ese momento, se entera toda la familia, ellos se lo comunican», aseguraba el paparazzi, antes de dar la enhorabuena a la castellonense junto a sus compañeros. «He recibido tu mensaje, pero espero que comprendáis que tengo el teléfono petado», confesaba Campanario, al escuchar que Sonsoles Ónega estaba entre los presentes. La odontóloga se mostró muy agradecida por las muestras de cariño y aseguró sentirse «un poco desbordada, porque no me esperaba semejante respuesta». «Para nosotros es una bendición. Lo único que queremos es tener un poco de tranquilidad para poder llevarlo lo mejor posible y, sea lo que sea, que venga bien», declaró Campanario.

«Nosotros te garantizamos respeto durante todo el embarazo», prometía la presentadora, antes de matizar que «seguiremos la actualidad de este embarazo, porque la gente quiere saber porque os quieren». «Me ha pillado en un momento en el que mi marido no tiene que viajar tanto para ir a torear, así que voy a estar bastante más acompañada», manifestó Campanario, con la esperanza de que «lo voy a disfrutar de una forma totalmente diferente», dada la diferencia de edad con respecto a su experiencia con sus otros dos hijos. «De momento no he tenido antojos y, las otras veces, tampoco me ha pasado», desveló la castellonense. Asimismo, la odontóloga admitió de su marido que «me ayudará muchísimo, pero cambiar un pañal, nunca. Esos son míos, ya os lo digo yo» y bromeó con el hecho de que, si el bebé lloraba durante la noche, despertaría a Ubrique para que se encargara de él.

«Agradecemos el cariño que nos dais»

María José Campanario habla con un reportero de ‘Ya son las ocho’

Durante la llamada, además, Campanario desveló estar acompañada por su marido, quien en ese momento estaba conduciendo. «Estoy muy contento», confesaba el torero, tras lo cual reconoció que «ya tengo dos niñas, pues me gustaría tener dos niños», antes de recalcar que «lo que venga, que venga bien». Una animada y distendida conversación en la que Campanario señaló a «los demás programas de televisión, que esto no sirva de precedente».

«He cogido el teléfono ahora, pero no me sigáis llamando, porque es imposible atender a todo el mundo», explicó la castellonense, quien también agradeció «de corazón el cariño que nos estáis dando» y reveló que a Ubrique «se le llenaron los ojos de lágrimas» cuando le dio la gran noticia, aunque se negara a contarlo. Asimismo, a su llegada a la urbanización en la que viven, la pareja detuvo su coche para agradecer en persona a Carlos García, reportero del programa que hacía guardia, las flores y felicitaciones que les habían enviado para celebrar la buena nueva.