María Peláe gana la cuarta gala de ‘Tu cara me suena 9’ cantando junto a Pastora Soler

María Peláe gana la cuarta gala de ‘Tu cara me suena 9’...

María Peláe no tenía una tarea fácil en la cuarta gala de ‘Tu cara me suena 9‘. Tuvo que imitar a Pastora Soler y por si esto no fuese ya lo suficientemente complicado, lo haría junto a la artista original tras caer en la casilla de «Original y copia». La canción elegida fue «Solo tú» y se convirtió en una de las actuaciones más especiales y emotivas del programa.

María Peláe, junto a Manel Fuentes, en la gala 4 de ‘Tu cara me suena’

Lolita y Chenoa se emocionaron durante la canción y, tal y como recordó Manel Fuentes, hacía tiempo que el público no se ponía en pie a mitad actuación. «Sé que tus compañeros lo van a hacer de puta madre, pero mi 12 hoy es para ti», prometió Lolita, quien cumplió su palabra. Esa misma puntuación le pusieron tanto Chenoa como Àngel Llàcer, mientras que Carlos Latre le otorgó un 9.

El presidente del jurado se atrevió a decir lo siguiente: «Es el mejor ‘Original y copia’ que he visto en mi vida. Lo que has hecho ha sido sumar, y mira que sumar a Pastora Soler es difícil. Es una maravilla también lo que sumas a este programa». Llàcer solo tenía buenas palabras para la que se acabaría convirtiendo en la ganadora de la cuarta gala de la edición, quedando Eva Soriano en un segundo puesto; Nia en el tercero; y Agoney en el cuarto.

Lo dona a la asociación con la que colaboró

Además de ser la mejor valorada por el jurado, la artista también recibió la máxima puntuación por parte del público, por lo que no había duda de que era la flamante ganadora. Al recibir los 3.000 euros, no tuvo duda a la hora de decir que quería donarlos a AFA Málaga, la asociación de familiares de personas con Alzhéimer, donde ella colaboró como trabajadora social.