María Teresa Campos le tapa la boca a una reportera al preguntarle por Edmundo Arrocet

La vida de María Teresa Campos está siendo de todo menos sencilla en los últimos meses. Desde que Mediaset España decidiese no renovar con ella su unión contractual, muchos han sido los problemas que se han sumado a la vida de la comunicadora. Uno de los últimos ha sido su ruptura con Edmundo Arrocet, su última pareja. Entre ambos el final no ha sido demasiado positivo y por ello, la prensa rosa está muy interesada en el tema. Cada semana surge un nuevo testimonio o una nueva información referente al tema, algo que parece que no está gustando demasiado a la malagueña, tal y como ha evidenciado con su última reacción a una pregunta sobre el que fuese su novio.

María Teresa Campos y una reportera de ‘Viva la vida’

‘Socialité‘, el programa que conduce María Patiño cada sábado y domingo en la sobremesa de Telecinco, ha emitido unas imágenes en las que vemos a una reportera de ‘Viva la vida‘ esperar a María Teresa en la calle para preguntarle sobre Edmundo. «¿Otra vez? ¡Pesada! ¿Hasta cuánto va a durar esto? De verdad, es que me cabreo en serio. No tengo nada que ver con esa persona y no quiero que me la nombréis más. No tengo nada más que decir. ¡Amén! No me preguntes más ya lo he dicho ya tantas veces que os tenéis que dar cuenta que es un tema que tenéis que cerrar más«, no dudaba en decirle la comunicadora a la reportera que se encontraba a pie de calla.

Para dejárselo todavía más claro, Campos no dudaba entonces en taparle la boca con su propia mano, un gesto que ha sorprendido a muchos y que evidencia el malestar de la presentadora de televisión, pese a ello, la reportera se mostraba tranquila y no le reprochaba en ningún momento este mal gesto a la que fuese presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ en Telecinco’. «Yo me voy ya», sentenciaba entonces la malagueña antes de responder a la última pregunta de la reportera, en este caso relacionada con ‘Supervivientes‘. «¿Estás siguiendo la edición? No sé si ha podido ver algo de Rocío Flores y su salto», le cuestionaba la periodista en relación a que tanto María Teresa como sus hijas son muy amigas y mantienen un estrecho vínculo con Rocío Carrasco, madre de la participante de la nueva edición del reality.

El recuerdo de ‘Supervivientes’

«No soy muy de ‘Supervivientes’ (…) y no es que no me guste, es que no me trae buenos recuerdos», afirmaba totalmente tajante la comunicadora. ¿El sentido? Edmundo Arrocet fue concursante de ‘Supervivientes 2017’, una participación que no gustó demasiado a la comunicadora, tal y como ella misma confesó en su día. Parece claro que este mal recuerdo ha hecho que cada vez que surge algo relacionado con el formato, la malagueña no pueda evitar acordarse del que ha sido uno de los nombres con el que ha mantenido una larga relación sentimental.